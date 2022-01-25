عرض صورة لدبابة "تي-62" غير عادية

إن الغرض من مثل هذا "التحسين" الغريب غير معروف حتى لقدامى المحاربين، بمن فيهم أولئك الذين لديهم خبرة في تشغيل المركبات المدرعة.يتم وضع افتراضات مختلفة: أن هذه وحدة قتالية معطلة بالكامل، وتم تصويرها قبل إرسالها للإصلاح، وتم تقصير السبطانة لتسهيل النقل. ربما لم تعد تستخدم هذه العينة كدبابة، ولكن كجرار محمي جيدًا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
فاجأت دبابة "تي-62" غير المعتادة التي فيها سبطانة لمدفع "قابل للطي" مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. تم استخدام الآلة في إحدى وحدات جيش الأسلحة المشتركة الأربعين للوحدة المحدودة للقوات السوفيتية في أفغانستان.
يتم وضع افتراضات مختلفة: أن هذه وحدة قتالية معطلة بالكامل، وتم تصويرها قبل إرسالها للإصلاح، وتم تقصير السبطانة لتسهيل النقل. ربما لم تعد تستخدم هذه العينة كدبابة، ولكن كجرار محمي جيدًا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".