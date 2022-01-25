تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
مجلس النواب الليبي يصوت ضد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة
https://arabic.sputniknews.com/20220125/عرض-صورة-لدبابة-تي-62-غير-عادية-1057136341.html
عرض صورة لدبابة "تي-62" غير عادية
عرض صورة لدبابة "تي-62" غير عادية
فاجأت دبابة "تي-62" غير المعتادة التي فيها سبطانة لمدفع "قابل للطي" مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. تم استخدام الآلة في إحدى وحدات جيش الأسلحة المشتركة... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T12:26+0000
2022-01-25T12:26+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1c/1046381160_0:143:2290:1431_1920x0_80_0_0_ff9b475c0584e9892cb5b1a6a3e1e091.jpg
إن الغرض من مثل هذا "التحسين" الغريب غير معروف حتى لقدامى المحاربين، بمن فيهم أولئك الذين لديهم خبرة في تشغيل المركبات المدرعة.يتم وضع افتراضات مختلفة: أن هذه وحدة قتالية معطلة بالكامل، وتم تصويرها قبل إرسالها للإصلاح، وتم تقصير السبطانة لتسهيل النقل. ربما لم تعد تستخدم هذه العينة كدبابة، ولكن كجرار محمي جيدًا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1c/1046381160_267:0:2175:1431_1920x0_80_0_0_db6c702210c563785354f5f080289fe7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

عرض صورة لدبابة "تي-62" غير عادية

12:26 GMT 25.01.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة "تي-72" التابعة للفريق العسكري من كازاخستان
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-72 التابعة للفريق العسكري من كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
فاجأت دبابة "تي-62" غير المعتادة التي فيها سبطانة لمدفع "قابل للطي" مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. تم استخدام الآلة في إحدى وحدات جيش الأسلحة المشتركة الأربعين للوحدة المحدودة للقوات السوفيتية في أفغانستان.
إن الغرض من مثل هذا "التحسين" الغريب غير معروف حتى لقدامى المحاربين، بمن فيهم أولئك الذين لديهم خبرة في تشغيل المركبات المدرعة.
يتم وضع افتراضات مختلفة: أن هذه وحدة قتالية معطلة بالكامل، وتم تصويرها قبل إرسالها للإصلاح، وتم تقصير السبطانة لتسهيل النقل. ربما لم تعد تستخدم هذه العينة كدبابة، ولكن كجرار محمي جيدًا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية