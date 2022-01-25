عودة خدمات الإنترنت في اليمن بعد انقطاع 4 أيام عقب ضربات جوية نفذها التحالف العربي

وأشاد حسين العزي، نائب وزير خارجية حكومة صنعاء، في تغريدة على تويتر، بجهود إصلاح الأضرار وإعادة الخدمات، قائلا: "شكرا لكم يا من وصلتم الليل بالنهار كي تصلحون ما أفسده الأشرار، ولا غرابة فأنتم مشروع بناء وتعمير وهم معول هدم وتدمير".من جانبه، قال مرصد "نتبلوكس" لمراقبة انقطاعات الإنترنت، الساعة العاشرة من مساء أمس الاثنين بتوقيت غرينتش، إن الخدمات بدأت تعود.وكانت هيئة إنقاذ الطفولة الد بقيادة السعودية، فجر اليوم السبت، ما تم تداوله من تقارير تفيد باستهداف مركز احتجاز فمحافظة صعدة اليمنية.، وقالت إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية في اليمن.ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، قولهم إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقت في محافظة صعدة في اليمن، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".وفي السياق ذاته، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة.ي من جانبه، نفى التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر اليوم السبت، ما تم تداوله من تقارير تفيد باستهداف مركز احتجاز في محافظة صعدة اليمنية.
عادت خدمات الإنترنت، إلى حد كبير في اليمن اليوم الثلاثاء، بعد انقطاع استمر أربعة أيام عقب ضربات جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية على مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية للاتصالات.
وأشاد حسين العزي، نائب وزير خارجية حكومة صنعاء، في تغريدة على تويتر، بجهود إصلاح الأضرار وإعادة الخدمات، قائلا: "شكرا لكم يا من وصلتم الليل بالنهار كي تصلحون ما أفسده الأشرار، ولا غرابة فأنتم مشروع بناء وتعمير وهم معول هدم وتدمير".
تحية إجلال وإكبار لمعالي الأخ المجاهد مسفر نمير/وزير الاتصالات وفريقه الهندسي الوطني والكفؤ والمتميز شكرا لكم يامن وصلتم الليل بالنهار كي تصلحون ما أفسده الأشرار ، ولاغرابة فأنتم مشروع بناء وتعمير وهم معول هدم وتدمير
لايفوتني أيضا الترحيب بالأحباب والأصحاب وأقول للجميع: وحشتونا
من جانبه، قال مرصد "نتبلوكس" لمراقبة انقطاعات الإنترنت، الساعة العاشرة من مساء أمس الاثنين بتوقيت غرينتش، إن الخدمات بدأت تعود.
وكانت هيئة إنقاذ الطفولة الد بقيادة السعودية، فجر اليوم السبت، ما تم تداوله من تقارير تفيد باستهداف مركز احتجاز فمحافظة صعدة اليمنية.، وقالت إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية في اليمن.
ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، قولهم إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقت في محافظة صعدة في اليمن، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".