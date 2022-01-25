https://arabic.sputniknews.com/20220125/فنلندا-محاكمة-وزيرة-الداخلية-السابقة-لأنها-استشهدت-بالإنجيل-ضد-المثليين-1057103942.html

فنلندا... محاكمة وزيرة الداخلية السابقة لأنها "استشهدت بالإنجيل ضد المثليين"

فنلندا... محاكمة وزيرة الداخلية السابقة لأنها "استشهدت بالإنجيل ضد المثليين"

بدأت النيابة العامة الفنلندية التحقيق مع وزيرة الداخلية السابقة بايفي راسانين بتهمة نشر خطاب كراهية ضد المثليين بعد الإدلاء بتصريحات قالت إنها تستند إلى... 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T11:42+0000

2022-01-25T11:42+0000

2022-01-25T11:42+0000

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102901/86/1029018600_0:0:3279:1845_1920x0_80_0_0_99ff7af6dc0b3528decbfbeb07fe0951.jpg

وتخضع الوزيرة السابقة للتحقيق أمام النيابة على خلفية الإدلاء بتصريحات مهينة في ثلاث مناسبات، كانت أولها في مقال على الإنترنت، والثانية في مقابلة إذاعية، والثالثة في تغريدة نشرتها على تويتر، احتوت على نصوص من الكتاب المقدس المسيحي، وفقا لـ"بي بي سي".وكانت الصور المرفقة بالتغريدة تحتوي على نصوص من الإنجيل يبدو أنها تصف المثلية الجنسية بأنها أفعال مشينة.ونفت الوزيرة السابقة الاتهامات الموجهة إليها، معلنة أنها لا تزال مقتنعة بما جاء في تصريحاتها السابقة.وقال النائب العام الفنلندي، عندما أُعلنت تلك الاتهامات للمرة الأولى في أبريل/ نيسان الماضي، إن راسانين أدلت بتصريحات من شأنها أن تثير التعصب، والازدراء، والكراهية ضد المثليين.وسوف تتخذ المحكمة القرار بشأن الاستشهاد بنصوص من الكتاب المقدس، الذي يعتبر جرما في بعض الحالات في فنلندا.ووصلت السياسية، التي تولت حقيبة الداخلية في فنلندا في الفترة من 2011 إلى 2015، إلى المحكمة الاثنين الماضي، تحمل في يدها نسخة من الإنجيل، قائلة إنها تشرفت "بالدفاع عن حرية التعبير والدين".وأضافت: "آمل أن يتضح للجميع اليوم أنني لا أرغب في الإساءة إلى أي جماعة من الناس، لكنها مسألة إنقاذ الناس من أحل الحياة الأبدية".

https://arabic.sputniknews.com/20220109/كندا-تحظر-رسميا-ممارسة-بغيضة-وضارة-لمجتمع-المثليين-1055125690.html

https://arabic.sputniknews.com/20200703/بوتين-رفع-علم-المثلية-الجنسية-على-السفارة-الأمريكية-يدل-على-من-يعمل-هناك-صورة-1045907686.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار العالم الآن