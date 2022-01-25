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قتلى ومصابين ومنازل مدمرة... الكشف عن ضحايا العاصفة "أنا" في موزامبيق
قتلى ومصابين ومنازل مدمرة... الكشف عن ضحايا العاصفة "أنا" في موزامبيق
كشف المعهد القومي لإدارة الكوارث والحد من مخاطرها في موزامبيق، اليوم الثلاثاء، عن حجم الأضرار التي نتجت عن العاصفة المدارية (أنا) التي ضربت البلاد. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T13:28+0000
2022-01-25T13:28+0000
إعصار
إعصار مدمر
موزمبيق
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وصرح المركز أنه استنادا إلى معلومات أولية فإن العاصفة وصلت إلى اليابسة أمس الاثنين وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 66.ولفت المعهد في بيان له إلى أن "العاصفة المدارية (أنا) متوسطة القوة دمرت 115 منزلا بالكامل وأجزاء من 546 منزلا آخر وألحقت أضرارا في ست مقاطعات"، بحسب رويترز.وفي 2019 أودى الإعصار (إيداي) والفيضانات المميتة التي أعقبته بحياة أكثر من ألف شخص في أنحاء موزامبيق ومالاوي وزيمبابوي.ونقلت رويترز عن خبراء تأكيدهم أن "العواصف أصبحت أقوى مع ارتفاع درجة حرارة المياه على الأرض بسبب التغيرات المناخية فيما جعل ارتفاع منسوب مياه البحار المناطق الساحلية المنخفضة أكثر عرضة للعواصف".
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إعصار, إعصار مدمر, موزمبيق

قتلى ومصابين ومنازل مدمرة... الكشف عن ضحايا العاصفة "أنا" في موزامبيق

13:28 GMT 25.01.2022
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKOإعصار موزمبيق
إعصار موزمبيق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
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كشف المعهد القومي لإدارة الكوارث والحد من مخاطرها في موزامبيق، اليوم الثلاثاء، عن حجم الأضرار التي نتجت عن العاصفة المدارية (أنا) التي ضربت البلاد.
وصرح المركز أنه استنادا إلى معلومات أولية فإن العاصفة وصلت إلى اليابسة أمس الاثنين وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 66.
ولفت المعهد في بيان له إلى أن "العاصفة المدارية (أنا) متوسطة القوة دمرت 115 منزلا بالكامل وأجزاء من 546 منزلا آخر وألحقت أضرارا في ست مقاطعات"، بحسب رويترز.
وفي السنوات الأخيرة تعرضت موزامبيق، لعواصف وأعاصير شديدة دمرت بنيتها التحتية وشردت أعدادا كبيرة من الناس.
وفي 2019 أودى الإعصار (إيداي) والفيضانات المميتة التي أعقبته بحياة أكثر من ألف شخص في أنحاء موزامبيق ومالاوي وزيمبابوي.
ونقلت رويترز عن خبراء تأكيدهم أن "العواصف أصبحت أقوى مع ارتفاع درجة حرارة المياه على الأرض بسبب التغيرات المناخية فيما جعل ارتفاع منسوب مياه البحار المناطق الساحلية المنخفضة أكثر عرضة للعواصف".
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