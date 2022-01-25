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https://arabic.sputniknews.com/20220125/قرقاش-ندعم-جهود-الاتحاد-الأفريقي-في-منطقة-القرن-ليعم-السلام-والازدهار-1057048437.html
قرقاش: ندعم جهود الاتحاد الأفريقي في منطقة القرن ليعم السلام والازدهار
قرقاش: ندعم جهود الاتحاد الأفريقي في منطقة القرن ليعم السلام والازدهار
التقى أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، بأولوسيجون أوباسانجو ممثل الاتحاد الأفريقي لمنطقة القرن الأفريقي. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T07:24+0000
2022-01-25T07:24+0000
2022-01-25T07:24+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وبحث الطرفان آخر المستجدات في منطقة القرن الأفريقي وكيفية تطوير المصالح المشتركة بين الإمارات ودول القارة الأفريقية.وقالت صحيفة البيان الإماراتية، إن قرقاش أكد على دعم الإمارات لجهود الاتحاد الأفريقي في منطقة القرن الأفريقي "ليعم السلام والتعاون والازدهار بين هذه الدول".ومنطقة القرن الأفريقي تضم دولا مثل جيبوتي والصومال وإريتريا، وتشترك هذه الدول في الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وتحظى المنطقة باهتمام عالمي وتنافس دولي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
قرقاش: ندعم جهود الاتحاد الأفريقي في منطقة القرن ليعم السلام والازدهار
التقى أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، بأولوسيجون أوباسانجو ممثل الاتحاد الأفريقي لمنطقة القرن الأفريقي.
وبحث الطرفان آخر المستجدات في منطقة القرن الأفريقي وكيفية تطوير المصالح المشتركة بين الإمارات ودول القارة الأفريقية.
وقالت
صحيفة البيان الإماراتية
، إن قرقاش أكد على دعم الإمارات لجهود الاتحاد الأفريقي في منطقة القرن الأفريقي "ليعم السلام والتعاون والازدهار بين هذه الدول".
ومنطقة القرن الأفريقي تضم دولا مثل جيبوتي والصومال وإريتريا، وتشترك هذه الدول في الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وتحظى المنطقة باهتمام عالمي وتنافس دولي.