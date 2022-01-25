https://arabic.sputniknews.com/20220125/قيادي-في-الشعبي-السوداني-لـسبوتنيك-لا-بديل-عن-تنحي-العسكر-لحل-الأزمة-1057159891.html

قيادي في "الشعبي السوداني" لـ"سبوتنيك": لا بديل عن تنحي "العسكر" لحل الأزمة

قيادي في "الشعبي السوداني" لـ"سبوتنيك": لا بديل عن تنحي "العسكر" لحل الأزمة

قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، الدكتور كمال عمر، إن الأزمة السودانية ستستمر، لأن جرائم العسكريين مستمرة والفاتورة السياسية أصبحت باهظة... 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T16:20+0000

2022-01-25T16:20+0000

2022-01-25T16:26+0000

أخبار السودان اليوم

عبد الفتاح البرهان

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وصرح في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "أن هناك مطالب رفعها الثوار في الشارع وما زالوا يرفعونها بمدنية الحكومة، فالشارع ليس ضد المؤسسة العسكرية بذاتها، لكن الجميع ضد البرهان وحميدتي.وأوضح أن البرهان كان يراهن على أن الحالة الثورية التي تعيشها البلاد لن تخرج عن العاصمة الخرطوم، لكن مع مرور الوقت انتشرت في ربوع البلاد وتدخل بها كل يوم أقاليم ومدن جديدة، حتى شملت التظاهرات اليوم أغلب أنحاء السودان، في الوقت ذاته نجد العسكر يعلنون عن تشكيل حكومة جديدة غير مقبولة في أي مكان داخل البلاد، لأنها حكومة قام العسكر بتعيينها وتأتمر بأوامرهم ولا فائدة منها، فلم تقم بتقديم حلول للمشاكل ولا حتى ساهمت في تهدئة الشارع.وفيما يتعلق بزيارة حميدتي إلى إثيوبيا وقرار البرهان بتمديد وقف إطلاق النار في عموم البلاد يقول أمين حزب المؤتمر الشعبي: هى إجراءات غير طبيعية وذهبوا لاستدعاء الاتحاد الأفريقي للتدخل في الأزمة الحالية نظرا لدوره في الوثيقة الدستورية؛ لأنهم لا يثقون الآن في دور المبعوث الأممي، ويعتبرون الدور الأفريقي أقدر على حمايتهم، مشيرا إلى أن فرصة بقاء العسكر في الحكم تتضاءل كل يوم وليس أمام العسكر إلا التنحي عن السلطة.وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الخميس الماضي، عن الأسماء المكلفة بإدارة 15 حقيبة وزارية ضمن الحكومة الجديدة.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.في سياق متصل، حذرت البعثة الأممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" مما وصفته بـ"الجمود السياسي"، وقالت إن هذا الجمود يعرض السودان لخطر الانحدار إلى عدم استقرار أعمق من شأنه أن يبدد المكاسب المحققة منذ الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير" بحسب العربية ".ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.

https://arabic.sputniknews.com/20211215/قيادي-في-المؤتمر-الشعبي-السوداني-قرارات-البرهان-وحمدوك-غير-شرعية-ونعيش-فراغا-دستوريا-1054028566.html

https://arabic.sputniknews.com/20190828/المؤتمر-الشعبي-السوداني-الوثيقة-الدستورية-تم-تزييفها-1042736969.html

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أخبار السودان اليوم, عبد الفتاح البرهان