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https://arabic.sputniknews.com/20220125/قيادي-في-الشعبي-السوداني-لـسبوتنيك-لا-بديل-عن-تنحي-العسكر-لحل-الأزمة-1057159891.html
قيادي في "الشعبي السوداني" لـ"سبوتنيك": لا بديل عن تنحي "العسكر" لحل الأزمة
قيادي في "الشعبي السوداني" لـ"سبوتنيك": لا بديل عن تنحي "العسكر" لحل الأزمة
قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، الدكتور كمال عمر، إن الأزمة السودانية ستستمر، لأن جرائم العسكريين مستمرة والفاتورة السياسية أصبحت باهظة... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T16:20+0000
2022-01-25T16:26+0000
أخبار السودان اليوم
عبد الفتاح البرهان
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وصرح في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "أن هناك مطالب رفعها الثوار في الشارع وما زالوا يرفعونها بمدنية الحكومة، فالشارع ليس ضد المؤسسة العسكرية بذاتها، لكن الجميع ضد البرهان وحميدتي.وأوضح أن البرهان كان يراهن على أن الحالة الثورية التي تعيشها البلاد لن تخرج عن العاصمة الخرطوم، لكن مع مرور الوقت انتشرت في ربوع البلاد وتدخل بها كل يوم أقاليم ومدن جديدة، حتى شملت التظاهرات اليوم أغلب أنحاء السودان، في الوقت ذاته نجد العسكر يعلنون عن تشكيل حكومة جديدة غير مقبولة في أي مكان داخل البلاد، لأنها حكومة قام العسكر بتعيينها وتأتمر بأوامرهم ولا فائدة منها، فلم تقم بتقديم حلول للمشاكل ولا حتى ساهمت في تهدئة الشارع.وفيما يتعلق بزيارة حميدتي إلى إثيوبيا وقرار البرهان بتمديد وقف إطلاق النار في عموم البلاد يقول أمين حزب المؤتمر الشعبي: هى إجراءات غير طبيعية وذهبوا لاستدعاء الاتحاد الأفريقي للتدخل في الأزمة الحالية نظرا لدوره في الوثيقة الدستورية؛ لأنهم لا يثقون الآن في دور المبعوث الأممي، ويعتبرون الدور الأفريقي أقدر على حمايتهم، مشيرا إلى أن فرصة بقاء العسكر في الحكم تتضاءل كل يوم وليس أمام العسكر إلا التنحي عن السلطة.وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الخميس الماضي، عن الأسماء المكلفة بإدارة 15 حقيبة وزارية ضمن الحكومة الجديدة.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.في سياق متصل، حذرت البعثة الأممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" مما وصفته بـ"الجمود السياسي"، وقالت إن هذا الجمود يعرض السودان لخطر الانحدار إلى عدم استقرار أعمق من شأنه أن يبدد المكاسب المحققة منذ الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير" بحسب العربية ".ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/قيادي-في-المؤتمر-الشعبي-السوداني-قرارات-البرهان-وحمدوك-غير-شرعية-ونعيش-فراغا-دستوريا-1054028566.html
https://arabic.sputniknews.com/20190828/المؤتمر-الشعبي-السوداني-الوثيقة-الدستورية-تم-تزييفها-1042736969.html
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أخبار السودان اليوم, عبد الفتاح البرهان

قيادي في "الشعبي السوداني" لـ"سبوتنيك": لا بديل عن تنحي "العسكر" لحل الأزمة

16:20 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 16:26 GMT 25.01.2022)
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، الدكتور كمال عمر، إن الأزمة السودانية ستستمر، لأن جرائم العسكريين مستمرة والفاتورة السياسية أصبحت باهظة التكاليف، وسقف الشارع الآن هو تنحي "العسكر".
وصرح في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "أن هناك مطالب رفعها الثوار في الشارع وما زالوا يرفعونها بمدنية الحكومة، فالشارع ليس ضد المؤسسة العسكرية بذاتها، لكن الجميع ضد البرهان وحميدتي.
السياسي السوداني، مسؤول القطاع السياسي بحزب المؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
قيادي في المؤتمر الشعبي السوداني: قرارات البرهان وحمدوك غير شرعية ونعيش "فراغا دستوريا"
15 ديسمبر 2021, 14:22 GMT
وأوضح أن البرهان كان يراهن على أن الحالة الثورية التي تعيشها البلاد لن تخرج عن العاصمة الخرطوم، لكن مع مرور الوقت انتشرت في ربوع البلاد وتدخل بها كل يوم أقاليم ومدن جديدة، حتى شملت التظاهرات اليوم أغلب أنحاء السودان، في الوقت ذاته نجد العسكر يعلنون عن تشكيل حكومة جديدة غير مقبولة في أي مكان داخل البلاد، لأنها حكومة قام العسكر بتعيينها وتأتمر بأوامرهم ولا فائدة منها، فلم تقم بتقديم حلول للمشاكل ولا حتى ساهمت في تهدئة الشارع.
وأضاف عمر، "كل يوم يمر على السودان في ظل تلك الأزمة تزداد "الهوة" اتساعا وتتباعد فرص التقارب والتفاوض بين الشارع والعسكر، ولا تجد الآن أي حزب سياسي محترم يمكن أن يسير في اتجاه العسكر، لأن جرائمهم تزداد كل يوم داخليا وخارجيا ودعمهم لإسرائيل وتلقيهم للدعم الاستخباراتي الإقليمي، وهذه الأمور لن تفيدهم.
وفيما يتعلق بزيارة حميدتي إلى إثيوبيا وقرار البرهان بتمديد وقف إطلاق النار في عموم البلاد يقول أمين حزب المؤتمر الشعبي: هى إجراءات غير طبيعية وذهبوا لاستدعاء الاتحاد الأفريقي للتدخل في الأزمة الحالية نظرا لدوره في الوثيقة الدستورية؛ لأنهم لا يثقون الآن في دور المبعوث الأممي، ويعتبرون الدور الأفريقي أقدر على حمايتهم، مشيرا إلى أن فرصة بقاء العسكر في الحكم تتضاءل كل يوم وليس أمام العسكر إلا التنحي عن السلطة.

ويرى أن للسودان تجربة مماثلة مع الجنرال عبود لترك السلطة مقابل ضمان عدم محاكمته، فهل عسكر اليوم يريدون المرور بنفس التجربة، أعتقد أن الشارع الآن يختلف عن الشارع في زمن عبود، فالثورة لديها الآن زخم وقوة وشباب.

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الخميس الماضي، عن الأسماء المكلفة بإدارة 15 حقيبة وزارية ضمن الحكومة الجديدة.
المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير يوقعان على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2019
المؤتمر الشعبي السوداني: الوثيقة الدستورية تم تزييفها
28 أغسطس 2019, 08:31 GMT
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وتضمنت قرارات البرهان إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
في سياق متصل، حذرت البعثة الأممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" مما وصفته بـ"الجمود السياسي"، وقالت إن هذا الجمود يعرض السودان لخطر الانحدار إلى عدم استقرار أعمق من شأنه أن يبدد المكاسب المحققة منذ الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير" بحسب العربية ".
ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.
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