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https://arabic.sputniknews.com/20220125/كلاشنيكوف-تطرح-الطائرات-المسيرة-الانتحارية-في-السوق-العالميفيديو-1057102083.html
"كلاشنيكوف" تطرح الطائرات المسيرة "الانتحارية" في السوق العالمي...فيديو
"كلاشنيكوف" تطرح الطائرات المسيرة "الانتحارية" في السوق العالمي...فيديو
حصلت شركة الأسلحة الروسية "كلاشنيكوف"، التي تحمل اسم مخترع البندقية الرشاشة الشهيرة، على رخصة تصدير طائرات "كوب" المسيّرة إلى الخارج. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T11:04+0000
2022-01-25T11:04+0000
روسيا
رصد عسكري
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وكشف مسؤول في شركة "كلاشنيكوف" للصحفيين أن "الرخصة التي حصلت الشركة عليها تعطي الضوء الأخضر لتصدير طائرات "كوب" إلى الخارج".وأكد المسؤول استعداد الشركة "لإدخال طائرات كوب إلى السوق العالمية للأسلحة بمساعدة شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت".وأشار إلى أن "طائرة كوب كانت قد أثبتت كفاءتها في ظروف القتال الحقيقي".وتعتبر طائرة "كوب" مخصصة لمهاجمة وتدمير أهداف العدو، وتتعامل مع الأهداف اللازم تدميرها وكأنها صاروخ جو/ أرض.ويمكنها أن تبقى محلقة في الجو لمدة طويلة تصل إلى 30 دقيقة، بحثا عن الهدف، وتنقضّ على الهدف المكتشف وكأنها صاروخ موجه لتدمره بتفجير نفسها. ويتم توجيهها إلى الهدف بواسطة آلة الفيديو الموجودة على متنها. ويمكنها أن تطير بسرعة 130 كم في الساعة. وتحصل مروحتها على الطاقة اللازمة للدوران من المحرك الكهربائي.ومن مزايا طائرة "كوب" سهولة الاستخدام وإمكانية إطلاقها في الخفاء لعدم صدور ضجيج عنها.
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روسيا, رصد عسكري

"كلاشنيكوف" تطرح الطائرات المسيرة "الانتحارية" في السوق العالمي...فيديو

11:04 GMT 25.01.2022
© Sputnik . Alexander Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور الطائرة المسيرة الانتحارية "كوب"
 الطائرة المسيرة الانتحارية كوب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© Sputnik . Alexander Melnikov
/
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حصلت شركة الأسلحة الروسية "كلاشنيكوف"، التي تحمل اسم مخترع البندقية الرشاشة الشهيرة، على رخصة تصدير طائرات "كوب" المسيّرة إلى الخارج.
وكشف مسؤول في شركة "كلاشنيكوف" للصحفيين أن "الرخصة التي حصلت الشركة عليها تعطي الضوء الأخضر لتصدير طائرات "كوب" إلى الخارج".
وأكد المسؤول استعداد الشركة "لإدخال طائرات كوب إلى السوق العالمية للأسلحة بمساعدة شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت".
وأشار إلى أن "طائرة كوب كانت قد أثبتت كفاءتها في ظروف القتال الحقيقي".
وتعتبر طائرة "كوب" مخصصة لمهاجمة وتدمير أهداف العدو، وتتعامل مع الأهداف اللازم تدميرها وكأنها صاروخ جو/ أرض.
ويمكنها أن تبقى محلقة في الجو لمدة طويلة تصل إلى 30 دقيقة، بحثا عن الهدف، وتنقضّ على الهدف المكتشف وكأنها صاروخ موجه لتدمره بتفجير نفسها. ويتم توجيهها إلى الهدف بواسطة آلة الفيديو الموجودة على متنها. ويمكنها أن تطير بسرعة 130 كم في الساعة. وتحصل مروحتها على الطاقة اللازمة للدوران من المحرك الكهربائي.
ومن مزايا طائرة "كوب" سهولة الاستخدام وإمكانية إطلاقها في الخفاء لعدم صدور ضجيج عنها.
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