"كوفيد-غلوبولين"... دواء روسي مبتكر لعلاج حالات الإصابة الخطيرة بـ"كورونا"

وألقى مخترعوه عليه "كوفيد-غلوبولين"، وهو أول غلوبولين مناعي مضاد لداء كوفيد مصنوع من بلازما الدم التي تبرع بها مرضى كورونا بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا. ويفعل "كوفيد-غلوبولين"، وهو مخصص لعلاج حالات خطيرة في المستشفى، فعله بغض النظر عن التغيرات التي تحصل في فيروس كورونا.وأشار أندريه زاغورسكي، المدير العام لشركة "ناتسيمبيو"، إلى أن فعالية "كوفيد-غلوبولين" تضمنها الطرائق المبتكرة لإنتاج الدواء.ومن المهم بمكان أن "كوفيد-غلوبولين" يتواءم مع الأدوية الأخرى التي يمكن استخدامها ضد مرض كوفيد 19.وأظهرت التجارب أن "كوفيد-غلوبولين" قلل إلى حد كبير خطر حدوث مضاعفات خطيرة لدى سبعة من أصل عشرة مصابين بفيروس كورونا.
تحدث مدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا ومدير إحدى الشركات الروسية المصنعة للأدوية، للمشاركين في مؤتمر طبي في موسكو، عن دواء روسي مبتكر مضاد لمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19).
وألقى مخترعوه عليه "كوفيد-غلوبولين"، وهو أول غلوبولين مناعي مضاد لداء كوفيد مصنوع من بلازما الدم التي تبرع بها مرضى كورونا بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا. ويفعل "كوفيد-غلوبولين"، وهو مخصص لعلاج حالات خطيرة في المستشفى، فعله بغض النظر عن التغيرات التي تحصل في فيروس كورونا.
وقال سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، إن دواء "كوفيد-غلوبولين" حصل على رخصة الاستخدام في ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد أن أثبتت التجارب فعاليته.
وأشار أندريه زاغورسكي، المدير العام لشركة "ناتسيمبيو"، إلى أن فعالية "كوفيد-غلوبولين" تضمنها الطرائق المبتكرة لإنتاج الدواء.
ومن المهم بمكان أن "كوفيد-غلوبولين" يتواءم مع الأدوية الأخرى التي يمكن استخدامها ضد مرض كوفيد 19.