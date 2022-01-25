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https://arabic.sputniknews.com/20220125/لجنة-دولية-للتحقيق-في-أسباب-انقطاع-التيار-الكهربائي-في-آسيا-الوسطى-1057058157.html
لجنة دولية للتحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي في آسيا الوسطى
لجنة دولية للتحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي في آسيا الوسطى
أكد وزير الطاقة القرغيزي دوسكول بيكمورزاييف، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تشكيل لجنة دولية للتحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي في منطقة آسيا الوسطى. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T10:15+0000
2022-01-25T10:15+0000
أسيا الوسطى
انقطاع التيار الكهربائي
عودة التيار الكهربائي
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وحسب وكالة "سبوتنيك" قال بيكمورزاييف للصحفيين: "هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الفشل في نظام الطاقة في آسيا الوسطى".ولفت إلى أنه "من السابق لأوانه الحديث عن أسبابه"، مشددا على أنه "سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الدول لتقديم إجابات".وأفادت وكالة الأنباء "أكلابريس"، نقلاً عن مصادر، أن حادثًا في نظام الطاقة المترابط في آسيا الوسطى يمكن أن يكون وراء انقطاع التيار الكهربائي.وقد بدأت عملية الاستعادة المرحلية لإمدادات الطاقة، بعد انقطاع التيار الكهربائي مدة ساعتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/انقطاع-ضخم-للتيار-الكهربائي-يشمل-عدة-دول-في-آسيا-الوسطىفيديو-1057051421.html
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أسيا الوسطى, انقطاع التيار الكهربائي, عودة التيار الكهربائي

لجنة دولية للتحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي في آسيا الوسطى

10:15 GMT 25.01.2022
© Sputnik . Mohammad Damourمركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية
مركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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أكد وزير الطاقة القرغيزي دوسكول بيكمورزاييف، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تشكيل لجنة دولية للتحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي في منطقة آسيا الوسطى.
وحسب وكالة "سبوتنيك" قال بيكمورزاييف للصحفيين: "هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الفشل في نظام الطاقة في آسيا الوسطى".
طشقند - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
انقطاع ضخم للتيار الكهربائي يشمل عدة دول في آسيا الوسطى...فيديو
08:19 GMT
ولفت إلى أنه "من السابق لأوانه الحديث عن أسبابه"، مشددا على أنه "سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الدول لتقديم إجابات".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغت قيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض مناطقها.

وأفادت وكالة الأنباء "أكلابريس"، نقلاً عن مصادر، أن حادثًا في نظام الطاقة المترابط في آسيا الوسطى يمكن أن يكون وراء انقطاع التيار الكهربائي.

وصرحت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الكازاخستانية، أن الحادث وقع بسبب زيادة التحميل على خط ترانزيت في كازاخستان.

وقد بدأت عملية الاستعادة المرحلية لإمدادات الطاقة، بعد انقطاع التيار الكهربائي مدة ساعتين.
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