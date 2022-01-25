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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/لن-ترى-ماني-يغسل-ملابسه-الداخليةمدرب-مالاوي-ينتقد-منظمي-كأس-أفريقيا-1057051261.html
"لن ترى ماني يغسل ملابسه الداخلية"...مدرب مالاوي ينتقد منظمي كأس أفريقيا
"لن ترى ماني يغسل ملابسه الداخلية"...مدرب مالاوي ينتقد منظمي كأس أفريقيا
وجّه مدرب منتخب مالاوي، ماريو مارينيكا، المشارك برفقة فريقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية الكثير من الانتقادات للجنة المنظمة للبطولة. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T08:16+0000
2022-01-25T08:16+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
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ففي الوقت الذي يستعد فيه فريق مالاوي لمواجهة منتخب المغرب بالدور الـ16 من البطولة، وجّه مارينيكا الانتقادات للجنة المنظمة ومعاملة فريقه كأنهم من الدرجة الثانية.وأوضح مارينيكا أنه بينما تم غسل ملابسه، اضطر فريقه إلى غسل ملابسهم بأنفسهم، بينما فشل موظفو الفندق في فندق Valle de Bana في بافوسام أيضا في تزويد الفريق بالسلع الأساسية.وأضاف قائلا :"لم أستطع الحصول على حليب للقهوة، قالوا إنه انتهى ولن يتواجد حتى يوم الغد".وقالت مارينيكا أيضًا إن لاعبي كرة القدم الملاويين أصيبوا بالتسمم بسبب سوء نوعية الطعام الذي كانوا يقدمونه في أحد الفنادق الكاميرونية. وبحسب قوله، تقيأ اللاعبون قبل وأثناء المباريات. "لقد صدمت، لم يكن لدينا ما يكفي من الطعام. اشتكوا منها. وقالت مارينيكا: "لكننا بقينا متحدين وعملنا بجد وبقينا أقوياء وفي النهاية سنفعل ذلك ببراعة".
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"لن ترى ماني يغسل ملابسه الداخلية"...مدرب مالاوي ينتقد منظمي كأس أفريقيا

08:16 GMT 25.01.2022
© AFP 2021 / PIUS UTOMI EKPEIمنتخب مالاوي في أمم أفريقيا
منتخب مالاوي في أمم أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / PIUS UTOMI EKPEI
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وجّه مدرب منتخب مالاوي، ماريو مارينيكا، المشارك برفقة فريقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية الكثير من الانتقادات للجنة المنظمة للبطولة.
ففي الوقت الذي يستعد فيه فريق مالاوي لمواجهة منتخب المغرب بالدور الـ16 من البطولة، وجّه مارينيكا الانتقادات للجنة المنظمة ومعاملة فريقه كأنهم من الدرجة الثانية.

ونوّه في الوقت ذاته، إلى محاباة اللجنة المنظمة للمنتخبات الكبيرة، قائلا: "لن ترى ساديو ماني يغسل سرواله الداخلي ويعلقها على شجيرة حتى تجف.غامبيا لديها المشكلة نفسها، وهناك معايير مختلفة هنا، الفرق تعامل بشكل مختلف".

وأوضح مارينيكا أنه بينما تم غسل ملابسه، اضطر فريقه إلى غسل ملابسهم بأنفسهم، بينما فشل موظفو الفندق في فندق Valle de Bana في بافوسام أيضا في تزويد الفريق بالسلع الأساسية.
وأضاف قائلا :"لم أستطع الحصول على حليب للقهوة، قالوا إنه انتهى ولن يتواجد حتى يوم الغد".
وقالت مارينيكا أيضًا إن لاعبي كرة القدم الملاويين أصيبوا بالتسمم بسبب سوء نوعية الطعام الذي كانوا يقدمونه في أحد الفنادق الكاميرونية.
وبحسب قوله، تقيأ اللاعبون قبل وأثناء المباريات. "لقد صدمت، لم يكن لدينا ما يكفي من الطعام. اشتكوا منها. وقالت مارينيكا: "لكننا بقينا متحدين وعملنا بجد وبقينا أقوياء وفي النهاية سنفعل ذلك ببراعة".
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