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https://arabic.sputniknews.com/20220125/لوكاشينكو-بيلاروس-تعزز-حدودها-مع-أوكرانيا-وترسل-قوات-إضافية-إلى-هناك-1057154995.html
لوكاشينكو: بيلاروس تعزز حدودها مع أوكرانيا وترسل قوات إضافية إلى هناك
لوكاشينكو: بيلاروس تعزز حدودها مع أوكرانيا وترسل قوات إضافية إلى هناك
أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن بيلاروس تعمل على تعزيز حدود الدولة مع أوكرانيا، وقد تم بالفعل إرسال وحدة إضافية من القوات المسلحة... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T14:34+0000
2022-01-25T14:34+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة" بيلتا" عن لوكاشينكو، قوله: ""لسوء الحظ، ليس الأمر سهلاً بالنسبة لنا مع أوكرانيا، نحن بحاجة إلى إنشاء مجموعة مناسبة هناك بسرعة لتغطية ما يقرب من 1500كم من الحدود مع أوكرانيا، هذا امتداد ضخم. وهذا عملنا، الذي خططنا له لفترة طويلة قبل ذلك، تزامنت مع التدريبات التي اتفقنا عليها مع [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين العام الماضي على إجرائها في الجنوب". وأشار الرئيس البيلاروسي إلى "الطبيعة المخطط لها للتدريبات المشتركة القادمة، وأنها تتزامن مع الإجراءات التي تتخذها بيلاروس لتعزيز حدودها الجنوبية، حيث تم إرسال فرقة إضافية من القوات المسلحة."وفي ظل تصاعد التوتر بين روسيا الدول الغربية وأوكرانيا، من المقرر أن تجرى روسيا وبيلاروس مناورات عسكرية في الحدود الغربية والجنوبية لبيلاروس في شباط/ فبراير .وأعلن لوكاشنكو، في وقت سابق، أنه يخطط لمناورات مشتركة جديدة مع روسيا في شباط/ فبراير، مستنكرا تعزيز الانتشار العسكري للدول المجاورة ولحلف شمال الأطلسي، قائلا في اجتماع مع مسؤولين في وزارة الدفاع: "لقد خططنا لإجراء هذه التدريبات في شباط/فبراير. حددوا الموعد وأبلغوا الجميع لكي لا يتم لومنا بأننا نأتي بقوات بشكل مفاجىء وكأننا ندخل في حرب".
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أخبار أوكرانيا

لوكاشينكو: بيلاروس تعزز حدودها مع أوكرانيا وترسل قوات إضافية إلى هناك

14:34 GMT 25.01.2022
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن بيلاروس تعمل على تعزيز حدود الدولة مع أوكرانيا، وقد تم بالفعل إرسال وحدة إضافية من القوات المسلحة إلى هناك، مشددا على أنه من الضروري بسرعة إنشاء مجموعة لتغطية هذه المنطقة.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة" بيلتا" عن لوكاشينكو، قوله: ""لسوء الحظ، ليس الأمر سهلاً بالنسبة لنا مع أوكرانيا، نحن بحاجة إلى إنشاء مجموعة مناسبة هناك بسرعة لتغطية ما يقرب من 1500كم من الحدود مع أوكرانيا، هذا امتداد ضخم. وهذا عملنا، الذي خططنا له لفترة طويلة قبل ذلك، تزامنت مع التدريبات التي اتفقنا عليها مع [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين العام الماضي على إجرائها في الجنوب".
وأشار الرئيس البيلاروسي إلى "الطبيعة المخطط لها للتدريبات المشتركة القادمة، وأنها تتزامن مع الإجراءات التي تتخذها بيلاروس لتعزيز حدودها الجنوبية، حيث تم إرسال فرقة إضافية من القوات المسلحة."

وأوضح لوكاشينكو، "أنا مجبر على القيام بذلك، لأننا على الحدود مع أوكرانيا لسنا أفضل من البولنديين"، مضيفًا أنه تم قمع محاولات نقل أسلحة وذخيرة بشكل غير قانوني عبر الحدود البيلاروسية الأوكرانية بشكل متكرر، قائلا: "من الجيد أننا احتجزنا هؤلاء الأوغاد، لكن ماذا إن لم يكن؟".

وفي ظل تصاعد التوتر بين روسيا الدول الغربية وأوكرانيا، من المقرر أن تجرى روسيا وبيلاروس مناورات عسكرية في الحدود الغربية والجنوبية لبيلاروس في شباط/ فبراير .
وأعلن لوكاشنكو، في وقت سابق، أنه يخطط لمناورات مشتركة جديدة مع روسيا في شباط/ فبراير، مستنكرا تعزيز الانتشار العسكري للدول المجاورة ولحلف شمال الأطلسي، قائلا في اجتماع مع مسؤولين في وزارة الدفاع: "لقد خططنا لإجراء هذه التدريبات في شباط/فبراير. حددوا الموعد وأبلغوا الجميع لكي لا يتم لومنا بأننا نأتي بقوات بشكل مفاجىء وكأننا ندخل في حرب".
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