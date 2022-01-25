https://arabic.sputniknews.com/20220125/مئات-المواطنين-في-بوركينا-فاسو-يحتشدون-بالعاصمة-تأييدا-لعزل-الرئيس-روش-كابوريه-1057145998.html

مئات المواطنين في بوركينا فاسو يحتشدون بالعاصمة تأييدا لعزل الرئيس روش كابوريه

مئات المواطنين في بوركينا فاسو يحتشدون بالعاصمة تأييدا لعزل الرئيس روش كابوريه

تجمع مئات المواطنين في ساحة الأمة في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، دعما للانقلاب الذي أعلن عنه الجيش أمس الاثنين وعزل الرئيس روش كابوريه. 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T14:13+0000

2022-01-25T14:13+0000

2022-01-25T14:13+0000

بوركينا فاسو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057048008_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_bedc5d35a72b3bab85911c5547943fae.jpg

واغادوغو- سبوتنيك. قال أحد المشاركين في الاحتجاجات، "نحن هنا لمساندة الجيش الذي استحوذ على السلطة. تلقينًا الخبر بفرح كبير، فما قاموا به تحرير للوطن وللشعب بأسره".وتابع أنه "منذ سبع سنوات، سفك ما يكفي من الدماء، وأسعار المواد الأساسية تشهد ارتفاعا متواصلا، لهذا تلقينا الخبر كتحرير لنا، ونشعر أنه من واجبنا مساندة الجيش".وأضاف، "نحن لا نطلب مهلة من الجيش، فبإمكانهم البقاء خمس سنوات، لسنا مستعجلين للذهاب للانتخابات، نريد أولا الاستقرار والأمن".فيما علق ثالث، "هذا الانقلاب كنا ننتظره من مدة، يجب ألا ننسى أننا خرجنا سنة 2014 في نفس الشارع لنطالب بحكم رشيد، لكن السلطة السابقة أصابتنا بالإحباط التام، واليوم خرجنا لكي نقول لهم إننا لا نريدهم، وأنهم سقطوا في توقيت جيد، ونحن هنا لمساندة الجيش".فيما قالت إحدى المتظاهرات، إنها تلقت أنباء الانقلاب "بارتياح كبير"، مضيفة، "نتمنى بحق أن نشهد تغييرا كبيرا من طرفهم، الأمن، غلاء المعيشة، الأسعار التهبت ويجب خفضها لأن الوضع صار صعبا على الجميع".وأعلنت قيادات في الجيش ببوركينا فاسو، يوم أمس الإثنين، إقالة الرئيس روش كابوريه وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.وكانت البلاد شهدت الفترة الماضية احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس على خلفية الوضع الأمني المتردي.

بوركينا فاسو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بوركينا فاسو