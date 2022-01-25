https://arabic.sputniknews.com/20220125/ما-الذي-حققه-ملتقى-الحوار-العراقي-السعودي-للبلدين؟-1057140313.html

ما الذي حققه ملتقى الحوار العراقي السعودي للبلدين؟

ما الذي حققه ملتقى الحوار العراقي السعودي للبلدين؟

بدأت في الرياض أعمال ملتقى الأعمال العراقي – السعودي، بحضور وزراء ومسؤولين اقتصاديين من البلدين بمشاركة واسعة من رجال الأعمال. 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T13:26+0000

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ما الذي حققه ملتقى الحوار العراقي السعودي للبلدين؟ ما الذي حققه ملتقى الحوار العراقي السعودي للبلدين؟

يستهدف الملتقى بحث تطوير التعاون المشترك في المجالات التجارية وتقديم عروض للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين جهات حكومية وأخرى خاصة في قطاعات استثمارية وتجارية.وتعليقا على هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي الدكتور، صباح ناهي، إن: "الملتقى السعودي العراقي هو تتويج لمسيرة طويلة من الحوار بين البلدين منذ خمس سنوات وتحديدا بعد اندحار "داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا).وأشار إلى أن الحوار العراقي السعودي يشمل كافة الجوانب وليس الاقتصادي أو التجاري فقط، حيث تطرق للعلاقات السياسية بين البلدين في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.وأكد أن هناك مخاوف من تكرار تجربة عدم تنفيذ الاتفاقيات، مثل ما حدث مع الحكومات السابقة رغم أن العراق يمتلك كل المقومات للاستثمار ولا سيما النفط.من جهته قال الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور، محمد حيدر، إن "هذا النوع من العلاقات التجارية يتيح الكثير من الفرص الواعدة، إلا أنه يجب معرفة طبيعة الفرص المتاحة بالنسبة للمستثمر العراقي في المملكة العربية السعودية والضمانات، وكذلك الحال بالنسبة للمستثمر السعودي في العراق، الأمر الذي سيؤدي لزيادة التبادل التجاري بين البلدين".وتساءل حيدر عن الهدف الحقيقي من المبادرات التجارية بين البلدين، وإن كان المقصود منها فعلا التعاون الاقتصادي، أم تتداخل فيها العوامل السياسية التي لها علاقة بالصراع الإقليمي الموجود.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق بلغ حوالى 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وكان ملتقى رجال الأعمال السعودي العراقي الأول قد عُقد في بغداد في السابع من كانون الأول/ ديسمبر عام 2020، حيث تم خلاله بحث توسيع آفاق التعاون المستقبلي بين رجال الأعمال في البلدين..للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح"إعداد وتقديم: دعاء ثابت

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