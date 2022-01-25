https://arabic.sputniknews.com/20220125/ما-دلالات-انسحاب-سعد-الحريري-من-العمل-السياسي-وتأثيره-على-لبنان؟-1057166308.html

ما دلالات انسحاب سعد الحريري من العمل السياسي وتأثيره على لبنان؟

ما دلالات انسحاب سعد الحريري من العمل السياسي وتأثيره على لبنان؟

في خطوة وصفها المراقبون بـ "الخطيرة"، أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة... 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T20:24+0000

2022-01-25T20:24+0000

2022-01-25T20:24+0000

العالم العربي

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وفي بيان نشره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن الحريري خطوتين سيقوم بهما، "أولا تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار".وأكد مراقبون أن خطوة الحريري سيكون لها انعكاسات خطيرة على الحياة السياسية وتوازنها في لبنان، وقد تدفع إلى تأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية وإدخال لبنان في مرحلة كبيرة من الفوضى.موقف الحريريوقال الحريري في بيانه: "بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقع الخيار علي لمواصلة مشروعه السياسي، لمواصلة مشروع رفيق الحريري، وليس لكي تبقى عائلة الحريري في السياسة، بغض النظر عن المشروع والمبادئ والظروف".وتابع: "مشروع رفيق الحريري يمكن اختصاره بفكرتين: أولا: منع الحرب الأهلية في لبنان، وثانيا: حياة أفضل للبنانيين"، مؤكدا: "نجحت في الأولى، ولم يكتب لي النجاح الكافي في الثانية".وتحدث الحريري عن تسويات فرضت عليه بسبب رغبته في منع الحرب الأهلية قائلا: "لا شك أن منع الحرب الأهلية فرض علي تسويات، من احتواء تداعيات 7 أيار إلى اتفاق الدوحة إلى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخابات، وغيرها".ولفت رئيس الوزراء اللبناني السابق إلى أن حرصه على منع الحرب الأهلية في لبنان جعله يفقد ثروته الشخصية، وقال: "هذا كان سبب كل خطوة اتخذتها، كما كان سبب خسارتي لثروتي الشخصية وبعض صداقاتي الخارجية والكثير من تحالفاتي الوطنية وبعض الرفاق وحتى الأخوة".وأنهى الحريري بيانه مؤكدا أنه سيبقى في خدمة اللبنانيين قائلا: "نحن باقون بخدمة لبنان واللبنانيين، وبيوتنا ستبقى مفتوحة للإرادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان، سنبقى من موقعنا كمواطنين متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من أجل حياة أفضل لجميع اللبنانيين".وختم قائلا: "أخيراً، قد يكون أفضل الكلام في هذه اللحظة ما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عامًا: "أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب، وأعبر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية".السعودية والحريرياعتبر الناشط المدني اللبناني أن هناك عدة دلالات خلف تعليق سعد الحريري لنشاطه السياسي وانسحابه بهذه الطريقة من الحياة العامة في لبنان، أهمها أن الحريري فشل في مواجهة خصومه السياسيين وذهب بعيدا في التحالف معهم وعقد التسويات المذلة والتي كانت كاملها لصالح الخصم، وبالتالي فريق "حزب الله" وحلفائه استفادوا من وجود الحريري وحملوه مسؤولية كل ملفات الفساد وملفات التعثر الاقتصادي، وبنفس الوقت الحريري كان عاجزا عن مواجهة هذا الفريق، وكان الحلقة الأضعف في هذه المنظومة السياسية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إضافة إلى ذلك السعودية لم تعط الحريري أي غطاء سياسي كما كان في المقابل ولم يستطع أن يأخذ من السعودية أي ضوء أخضر لتشكيل الحكومة أو لاستمرار عمله السياسي، حتى أنه لم يتمكن من زيارة السعودية.واستطرد بالقول: "انسحاب الحريري يعني أننا قادمون على مرحلة شديدة الخطورة في لبنان، ومواجهات عنيفة في السياسة وقد تشهد أحداثًا أمنية واغتيالات سياسية وهذا دليل بأن الدول العربية والمجتمع الدولي ذاهبون للمواجهة مع إيران وحزب الله وليس هناك ما يؤشر عن إعطاء فرصة أو ربط المواجهة بما يحدث في فيينا".ويرى الناشط اللبناني أنه في حال تعثر مسار فيينا وأصرت إيران على استعمال "حزب الله" لمواجهة دول الخليج وتصفية الحسابات مع أخصامها في المنطقة، يعني أن لبنان ذاهب لمرحلة شديدة الخطورة والتعقيد، وقد نشهد المزيد من الانهيارات الأمنية والاقتصادية وتصعيدا على كل المستويات.انعكاسات خطيرةبدوره اعتبر سركيس أبوزيد، المحلل السياسي اللبناني أن تعليق سعد الحريري لنشاطه السياسي جاء نتيجة لأزمات متفاقة ومتراكمة في لبنان، وتعتبر مؤشرا خطيرا لتطورات دراماتيكية وتحديات كبيرة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أن يصل الحريري إلى إعلان تجميد عمله السياسي هو وعائلته وتياره السياسي للخروج من اللعبة السياسية اللبنانية فذلك دليل على أن الأمور وصلت لمنعطف خطير يريد الحريري أن يخرج نفسه وتياره منه حتى لا يتحمل نتائجه.ويرى أبوزيد أن موقف الحريري يمثل تحديًا وصدمة للحياة السياسية اللبنانية وللسياسيين، وعليهم التفكير مليًا في الأمر، حتى يتمكنوا من تفادي القادم، وسيكون له انعكاسات كبيرة على الحياة السياسية، خاصة الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتي بات انعقادها في موعدها بخطر، ويمكن أن تتأجل ويدخل لبنان بعدها في فوضى عارمة.وأوضح أن انسحاب الحريري يعد مؤشرًا بأن النظام اللبناني مات ولم يعد قادرا على إنقاذ البلد، وربما كل هذه الأزمات تتفاقم لناحية عقد مؤتمر دولي جديد عله يصل إلى حل سياسي يشكل بداية نظام جديد، ويتطلب أن يتوافق مع التحديات الإقليمية والتسويات والمساومات الإقليمية والدولية علها تنعكس إيجابا على لبنان من أجل إنتاج صيغة جديدة تكون أساس المرحلة القادمة.وأكد أن لبنان ستكون ساحة لرسائل متباينة ومتعاكسة ربما تؤدي لمخاطر أمنية لا أحد يمكن أن يستطيع تحديد نتائجها، وموقف الحريري ليس موقفا عاديًا بل إنذار مطلوب التعامل معه بجدية لاستخلاص الدروس والعبر وربما اقتراح الحلول الممكنة في اللحظات الأخيرة.واعتبر نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، أن قرار رئيس الحكومة السابق وزعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري بتعليق عمله في الحياة السياسية بغاية الأهمية، وسيكون له تداعيات ليس فقط على الطبقة السياسية بل على المعادلة الوطنية برمتها.وقال الفرزلي في حديث سابق لـ"سبوتنيك"، إنه "ستلحق أضرارا عميقة وبليغة لخروج مكون معتدل أساسي يشكل عنصر استقرار في المجتمع اللبناني، وغيابه يشكل طعنة لهذه المعادلة الوطنية وضربة حقيقية، وبالتالي التداعيات قد تكون مهمة بما كان أنه يجب التفكير بكيفية التعاطي مع هذه الخطوة بجدية وبحماية للمعادلة والتوازنات الوطنية للبلد".

https://arabic.sputniknews.com/20220124/الحريري-يعلن-تعليقه-العمل-السياسي-1057029728.html

https://arabic.sputniknews.com/20220125/باريس-لا-ينبغي-أن-يؤثر-قرار-الحريري-ترك-الحياة-السياسة-على-موعد-الانتخابات-1057162019.html

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