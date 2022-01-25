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https://arabic.sputniknews.com/20220125/ما-هي-تطورات-الحالة-الصحية-للمخرج-المصري-جلال-الشرقاوي-بعد-إصابته-بكورونا؟-1057157208.html
ما هي تطورات الحالة الصحية للمخرج المصري جلال الشرقاوي بعد إصابته بكورونا؟
ما هي تطورات الحالة الصحية للمخرج المصري جلال الشرقاوي بعد إصابته بكورونا؟
تسبب الإعلان عن إصابة المخرج المصري جلال الشرقاوي في حالة من الجدل بين جمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي حول تطورات حالته الصحية. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T15:18+0000
2022-01-25T15:18+0000
2022-01-25T15:18+0000
منوعات
فيروس كورونا
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ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، في خبر عن حالة الشرقاوي، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه دخل مستشفى العزل وأنه يشعر بتعب شديد، حسبما ذكر في تصريحات للصحيفة.ولفتت الصحيفة إلى أن المخرج المصري أصيب بفيروس كورونا، منذ أيام، مشيرة إلى أن حالته الصحية ساءت بسبب نقص نسبة الأكسجين في الدم وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة.وأوضحت الصحيفة أن جلال الشرقاوي يتمنى العودة إلى منزله في أقرب وقت، مشيرة إلى أنه وجه رسالة إلى جمهوره للدعاء له.وأعلن تامر، نجل المخرج المصري جلال الشرقاوي، وجود 5 إصابات بفيروس كورونا من عائلتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/نقيب-المهن-التمثيلية-في-مصر-يرد-على-أنباء-دخول-عادل-إمام-المستشفى-فيديو-1056826403.html
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منوعات, فيروس كورونا
ما هي تطورات الحالة الصحية للمخرج المصري جلال الشرقاوي بعد إصابته بكورونا؟
تسبب الإعلان عن إصابة المخرج المصري جلال الشرقاوي في حالة من الجدل بين جمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي حول تطورات حالته الصحية.
ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، في
خبر عن حالة الشرقاوي
، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه دخل مستشفى العزل وأنه يشعر بتعب شديد، حسبما ذكر في تصريحات للصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المخرج المصري أصيب بفيروس كورونا، منذ أيام، مشيرة إلى أن
حالته الصحية
ساءت بسبب نقص نسبة الأكسجين في الدم وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى
ودخوله العناية المركزة
.
وأوضحت الصحيفة أن جلال الشرقاوي يتمنى العودة إلى منزله في أقرب وقت، مشيرة إلى أنه وجه رسالة إلى جمهوره للدعاء له.
وأعلن تامر، نجل
المخرج المصري
جلال الشرقاوي، وجود 5 إصابات بفيروس كورونا من عائلتهم.