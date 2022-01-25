https://arabic.sputniknews.com/20220125/مجلة-سو-30-إس-إم-واحدة-من-أخطر-المقاتلات-في-أوروبا-1057046129.html

مجلة: "سو-30 إس إم" واحدة من أخطر المقاتلات في أوروبا

مجلة: "سو-30 إس إم" واحدة من أخطر المقاتلات في أوروبا

قدمت مجلة Military Watch نظرة عامة عن المقاتلات الأوروبية الأكثر قدرة. 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T05:41+0000

2022-01-25T05:41+0000

2022-01-25T05:42+0000

رصد عسكري

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كما يوضح المؤلف في الجزء التمهيدي، يتم تركيز أقوى المقاتلات في العالم في أوروبا لفترة طويلة، لأن الحدود بين الناتو وحلف وارسو كانت هنا. خلال الحرب الباردة، كانت الطائرات الأمريكية من طراز F-15 و F-14 والطائرات السوفيتية سو-27 وسو-24إم أكثر الطائرات استعدادًا للقتال.وبينما تفضل الولايات المتحدة الاحتفاظ بأقوى طائراتها، مثل F-22، في موطنها في القرن الحادي والعشرين، لا تزال أوروبا جبهة مهمة للطيران العسكري. يعطي تقييم وترتيب المقاتلات الأكثر قدرة التي تنشرها الدول الأوروبية فكرة عن توازن القوى في القارة.يلاحظ الكاتب أن "سرب مقاتلات سو-30إس إم، التي أرسلتها روسيا إلى بيلاروسيا منذ عام 2019، يؤمن لسلاح الجو في البلاد أثقل وأطول مقاتلة في أوروبا".سو-30 إس إم هي نسخة مطورة من سو-27 السوفيتية. إنها تتميز بهيكل طائرة متين، ومتطلبات صيانة أقل، وجيل جديد من أجهزة الاستشعار، والأسلحة وإلكترونيات الطيران، ومجهزة بمقعدين.سو-30 إس إم هي الطائرة المقاتلة الوحيدة المنتشرة في أوروبا والمجهزة بمحركات توجيه الدفع، مما يجعلها أكثر الطائرات قدرة على المناورة. إنها مسلحة بصواريخ جو - جو بعيدة المدى من طراز R-37M ، والتي ليس لها نظائر في القارة بأكملها. إنها قادرة على إصابة الأهداف على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر بسرعة 6 ماخ. في الوقت نفسه، يمكنها أداء مهام الضربة حتى في السماء في المملكة المتحدة. يمكنها الطيران إليها من المطارات البيلاروسية دون التزود بالوقود الجوي وبحمولة قتالية كبيرة.

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رصد عسكري