https://arabic.sputniknews.com/20220125/مجلس-النواب-الليبي-يصوت-ضد-مشاركة-المجلس-الأعلى-للدولة-في-تزكية-رئيس-الحكومة-الجديدة-1057137786.html

مجلس النواب الليبي يصوت ضد مشاركة مجلس الدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة

مجلس النواب الليبي يصوت ضد مشاركة مجلس الدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة

صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، ضد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة. 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T12:43+0000

2022-01-25T12:43+0000

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أخبار ليبيا اليوم

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وقال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خلال جلسة المجلس اليوم في طبرق، إن "أعضاء البرلمان رفضوا مشاركة مجلس الدولة في تزكية المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة".وأضاف عقيلة صالح، أنه تم "رفض 30 نائبا مشاركة المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيس الحكومة الجديدة، فيما بلغ عدد المؤيدين 20 نائبا". وانتهت جلسة مجلس النواب اليوم، بعدما ناقشت شروط تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تقدم لجنة خارطة الطريق، تقريرها النهائي خلال جلسة الأسبوع المقبلوكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، أعلن دعمه لاستمرار حكومة الوحد الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في أداء مهامها ورفضه لمساعي تغيير السلطة التنفيذية.وأكد المشري، خلال لقائه بالمبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، والسفير الإيطالي إلى ليبيا جوزيبي بوتشينو، على أهمية تفعيل المسار الدستوري وتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مبنية على قوانين توافقية سليمة لضمان نجاحها والقبول بنتائجها من جميع الأطراف الليبية.في هذه الأثناء، صرح مسؤول حكومي ليبي رفيع المستوى، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، يستعد لإجراء تعديل وزاري جديد لحكومته.وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يشرع في دراسة التعديل الوزاري الجديد"، مؤكدا أن "التعديل قد يسبقه إيقاف بعض الوزراء إلى حين استبدالهم".وأوضح المصدر أن أبرز تلك الحقائب الوزارية التي قد يشملها التعديل الوزاري، هي: (النفط، التعليم، الثقافة، الصحة، الزراعة، الثروة الحيوانية، الشؤون الاجتماعية، وعدد من الوزارات الأخرى).وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، فيما يرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

https://arabic.sputniknews.com/20220124/الدبيبة-يستعد-لإجراء-تعديل-وزاري-جديد-على-حكومته-1057043972.html

https://arabic.sputniknews.com/20220125/المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يرفض-تحرك-البرلمان-للإطاحة-بالدبيبة-1057048574.html

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