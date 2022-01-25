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https://arabic.sputniknews.com/20220125/محظور-في-القصر-طعام-تكرهه-الملكة-إليزابيث-بشدة--1057158211.html
محظور في القصر... طعام تكرهه الملكة إليزابيث بشدة
محظور في القصر... طعام تكرهه الملكة إليزابيث بشدة
كشف رئيس طهاة ملكي سابق عن طعام تكرهه ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مؤكدا أنها قررت منع تناوله في القصر الملكي. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T15:34+0000
2022-01-25T15:34+0000
مجتمع
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ونقلت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، عن دارين ماكغرادي، الذي عمل لدى الملكة والأميرة الراحلة ديانا كرئيس طهاة لفترة طويلة، قوله إن الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 95 عاما، أمرت بإزالة الثوم من قائمة الطعام في جميع القصور الملكية التي تقيم فيها.وأضاف: "لم يكن لدى الملكة ثوم في قائمة الطعام أبدًا؛ لأنها تكره رائحته وطعمه".وكشف ماكغرادي أيضا أن هناك طعاما آخر تفضل الملكة تجنبه، وهو البصل، قائلا: "لم يكن بإمكاننا أبدا تقديم أي شيء مع الثوم أو الكثير من البصل".كما كشف ماكغرادي سرا آخر بشأن العائلة الملكية، وهو أن الملكة وبقية أفراد العائلة يحبون الاسترخاء في "قلعة بالمورال" في اسكتلندا، وليس في أي قصر ملكي آخر.ولفتت الصحيفة إلى أن الشيف الملكي ليس وحده الذي كشف هذا السر، إذ إن كاميلا باركر، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، قالت قبل فترة إن الملكة ليست من محبي الثوم.وعندما سئلت عن الطعام الذي لا يأكله أعضاء العائلة الملكية، قالت كاميلا دوقة كورنوال: "أكره أن أقول هذا، لكنه الثوم.. الثوم هو محظور في قائمة الطعام الملكية".
https://arabic.sputniknews.com/20211102/سبب-غريب-يجعل-الملكة-إليزابيت-لا-تفارق-حقيبتها-السوداء-1050605835.html
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مجتمع

محظور في القصر... طعام تكرهه الملكة إليزابيث بشدة

15:34 GMT 25.01.2022
© REUTERS / POOLملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، تحضر حفل استقبال على هامش قمة مجموعة السبع، في كورنوال، بريطانيا، 11 يونيو/ حزيران 2021
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، تحضر حفل استقبال على هامش قمة مجموعة السبع، في كورنوال، بريطانيا، 11 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / POOL
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كشف رئيس طهاة ملكي سابق عن طعام تكرهه ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مؤكدا أنها قررت منع تناوله في القصر الملكي.
ونقلت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، عن دارين ماكغرادي، الذي عمل لدى الملكة والأميرة الراحلة ديانا كرئيس طهاة لفترة طويلة، قوله إن الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 95 عاما، أمرت بإزالة الثوم من قائمة الطعام في جميع القصور الملكية التي تقيم فيها.
وأضاف: "لم يكن لدى الملكة ثوم في قائمة الطعام أبدًا؛ لأنها تكره رائحته وطعمه".
وكشف ماكغرادي أيضا أن هناك طعاما آخر تفضل الملكة تجنبه، وهو البصل، قائلا: "لم يكن بإمكاننا أبدا تقديم أي شيء مع الثوم أو الكثير من البصل".
وأضاف: "كما أنه لم يكن مسموحا لنا تقديم لحوم نادرة أو قليلة الطهي؛ لأنها كانت تحب اللحم مطهوا جيدا دائما.. كانت الملكة متشددة في هذا الشأن".
كما كشف ماكغرادي سرا آخر بشأن العائلة الملكية، وهو أن الملكة وبقية أفراد العائلة يحبون الاسترخاء في "قلعة بالمورال" في اسكتلندا، وليس في أي قصر ملكي آخر.

وقال: "بالمورال هو المكان الذي يرخي أفراد العائلة الملكية شعرهم.. جميعهم يحب الاسترخاء والاستمتاع في تلك القلعة.. يمكن أن تراهم مسترخين وسعداء طوال الوقت".

ولفتت الصحيفة إلى أن الشيف الملكي ليس وحده الذي كشف هذا السر، إذ إن كاميلا باركر، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، قالت قبل فترة إن الملكة ليست من محبي الثوم.
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وعندما سئلت عن الطعام الذي لا يأكله أعضاء العائلة الملكية، قالت كاميلا دوقة كورنوال: "أكره أن أقول هذا، لكنه الثوم.. الثوم هو محظور في قائمة الطعام الملكية".
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