https://arabic.sputniknews.com/20220125/محظور-في-القصر-طعام-تكرهه-الملكة-إليزابيث-بشدة--1057158211.html

محظور في القصر... طعام تكرهه الملكة إليزابيث بشدة

محظور في القصر... طعام تكرهه الملكة إليزابيث بشدة

كشف رئيس طهاة ملكي سابق عن طعام تكرهه ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مؤكدا أنها قررت منع تناوله في القصر الملكي. 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T15:34+0000

2022-01-25T15:34+0000

2022-01-25T15:34+0000

مجتمع

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ونقلت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، عن دارين ماكغرادي، الذي عمل لدى الملكة والأميرة الراحلة ديانا كرئيس طهاة لفترة طويلة، قوله إن الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 95 عاما، أمرت بإزالة الثوم من قائمة الطعام في جميع القصور الملكية التي تقيم فيها.وأضاف: "لم يكن لدى الملكة ثوم في قائمة الطعام أبدًا؛ لأنها تكره رائحته وطعمه".وكشف ماكغرادي أيضا أن هناك طعاما آخر تفضل الملكة تجنبه، وهو البصل، قائلا: "لم يكن بإمكاننا أبدا تقديم أي شيء مع الثوم أو الكثير من البصل".كما كشف ماكغرادي سرا آخر بشأن العائلة الملكية، وهو أن الملكة وبقية أفراد العائلة يحبون الاسترخاء في "قلعة بالمورال" في اسكتلندا، وليس في أي قصر ملكي آخر.ولفتت الصحيفة إلى أن الشيف الملكي ليس وحده الذي كشف هذا السر، إذ إن كاميلا باركر، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، قالت قبل فترة إن الملكة ليست من محبي الثوم.وعندما سئلت عن الطعام الذي لا يأكله أعضاء العائلة الملكية، قالت كاميلا دوقة كورنوال: "أكره أن أقول هذا، لكنه الثوم.. الثوم هو محظور في قائمة الطعام الملكية".

https://arabic.sputniknews.com/20211102/سبب-غريب-يجعل-الملكة-إليزابيت-لا-تفارق-حقيبتها-السوداء-1050605835.html

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مجتمع