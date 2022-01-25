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https://arabic.sputniknews.com/20220125/محمد-بن-سلمان-يستقبل-رئيس-وزراء-تايلاند-في-أول-زيارة-للسعودية-بعد-30-عاما-من-أزمة-الألماسة-الزرقاء-1057144663.html
محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء تايلاند في أول زيارة للسعودية بعد 30 عاما من أزمة "الألماسة الزرقاء"
محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء تايلاند في أول زيارة للسعودية بعد 30 عاما من أزمة "الألماسة الزرقاء"
استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء ووزير الدفاع في تايلاند، الجنرال ‏برايوت تشان أوتشا، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة للأخير للمملكة... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T13:55+0000
2022-01-25T13:55+0000
العالم العربي
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السعودية
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وعقد ولي العهد السعودي ورئيس وزراء تايلاند، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها تبادل وجهات النظر، والتشاور والتنسيق حول العديد من القضايا، بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وحضر جلسة المباحثات من الجانب السعودي، وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز.كما حضر المباحثات من الجانب السعودي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.وكان في استقبال رئيس الوزراء التايلاندي لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض.يشار إلى أن السعودية خفضت مستوى علاقاتها مع العاصمة التايلاندية بانكوك في أعقاب قيام أحد العاملين في قصر أمير سعودي بسرقة مجوهرات قيمتها نحو 20 مليون دولار فيما أصبح يعرف بقضية "الألماسة الزرقاء"، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.ولم يتم حتى الآن استرداد عدد كبير من قطع المجوهرات بما فيها الألماسة الزرقاء النادرة.ولا تزال سرقة المجوهرات من أكبر الألغاز في تايلاند، وأعقبها اكتشاف تورط عدد من كبار ضباط الشرطة في تايلاند.وبين عامي 1989 و1990، وقعت 3 حوادث اغتيال في ليلة واحدة، راح ضحيتها ثلاثة دبلوماسيين سعوديين في تايلاند، وبعد مرور شهر اختفى رجل الأعمال السعودي، محمد الرويلي، الذي كان شاهدا على أحد حوادث الاغتيال.وفي عام 2014، أسقطت محكمة جنائية في تايلاند قضية مرفوعة على 5 رجال، من بينهم ضابط شرطة كبير كانوا متهمين بقتل الرويلي بسبب المجوهرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/رئيس-وزراء-تايلاند-يزور-السعودية-بعد-انقطاع-في-العلاقات-دام-30-عاما-1056866622.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية

محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء تايلاند في أول زيارة للسعودية بعد 30 عاما من أزمة "الألماسة الزرقاء"

13:55 GMT 25.01.2022
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
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استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء ووزير الدفاع في تايلاند، الجنرال ‏برايوت تشان أوتشا، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة للأخير للمملكة بعد انقطاع في العلاقات دام نحو 30 عاما‎.‎
وعقد ولي العهد السعودي ورئيس وزراء تايلاند، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها تبادل وجهات النظر، والتشاور والتنسيق حول العديد من القضايا، بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وحضر جلسة المباحثات من الجانب السعودي، وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز.
كما حضر المباحثات من الجانب السعودي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وكان في استقبال رئيس الوزراء التايلاندي لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض.
رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
رئيس وزراء تايلاند يزور السعودية بعد انقطاع في العلاقات دام 30 عاما
23 يناير, 10:16 GMT
يشار إلى أن السعودية خفضت مستوى علاقاتها مع العاصمة التايلاندية بانكوك في أعقاب قيام أحد العاملين في قصر أمير سعودي بسرقة مجوهرات قيمتها نحو 20 مليون دولار فيما أصبح يعرف بقضية "الألماسة الزرقاء"، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.
ولم يتم حتى الآن استرداد عدد كبير من قطع المجوهرات بما فيها الألماسة الزرقاء النادرة.
ولا تزال سرقة المجوهرات من أكبر الألغاز في تايلاند، وأعقبها اكتشاف تورط عدد من كبار ضباط الشرطة في تايلاند.
وبين عامي 1989 و1990، وقعت 3 حوادث اغتيال في ليلة واحدة، راح ضحيتها ثلاثة دبلوماسيين سعوديين في تايلاند، وبعد مرور شهر اختفى رجل الأعمال السعودي، محمد الرويلي، الذي كان شاهدا على أحد حوادث الاغتيال.
وفي عام 2014، أسقطت محكمة جنائية في تايلاند قضية مرفوعة على 5 رجال، من بينهم ضابط شرطة كبير كانوا متهمين بقتل الرويلي بسبب المجوهرات.
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