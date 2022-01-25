https://arabic.sputniknews.com/20220125/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-للجماهير-قبل-مباراة-منتخب-مصر-ضد-كوت-ديفوار-فيديو-1057167041.html

محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير قبل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار... فيديو

محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير قبل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار... فيديو

وجه محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، رسالة للجماهير قبل مواجهة كوت ديفوار، غدا الأربعاء، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية. 25.01.2022, سبوتنيك عربي

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رياضة

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وقال صلاح في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "على الجميع أن يشجع منتخب مصر، لا أن يدعم جمهور الأهلي والزمالك لاعبيه فقط داخل الفريق، وأيضًا كلامي موجه للإستديوهات التحليلية عليها الحديث عن منتخب مصر وليس عن لاعبين بأعينهم، وأشعر بالسعادة مع اللاعبين بنسبة 100%، ولا أتأثر بما يفعله الجمهور بحكم خبراتي في اللعب مع المنتخب، كما أنني لا أتابع الإستديوهات التحليلية، لكن ما يحدث يؤثر على بعض اللاعبين".وأضاف: "جماهيرية المنتخب لم تعد كما كانت في السابق، وأحاول نقل خبراتي للاعبين، لكننا نعيش عصر مواقع التواصل، وأشعر أن هناك من ينتظر أي شيء للحديث عن محمد صلاح أو لاعبين آخرين"، مشيرا إلى أن "اليوم نشاهد صفحات للدفاع عن بعض اللاعبين أو الأندية، وهذا الأمر غير جيد عكس ما يظن البعض، ومحمد صلاح لن يتضرر بذلك، لأنه مرّ بأشياء تشبه هذه الأمور، لكن هناك لاعبين صغار السن يتعرضون للضرر".وتابع: "لا تشجعوا لاعبًا أو ناديًا بعينه في المنتخب، نحن منتخب مصر، ويجب أن يشعر اللاعبون بالتفاف الجمهور حولهم حتى يستطيع الفريق تحقيق الفوز، وإذا كنتم تريدون فوز منتخب مصر يجب عليكم الالتفاف خلف الفريق، وهناك لاعبون في المنتخب لم يشاركوا في أمم أفريقيا الأخيرة، وعليكم الوقوف خلف المنتخب حتى نهاية البطولة".وعن المواجهة المرتقبة يوم غدٍ، أمام المنتخب الإيفواري، قال صلاح: "الفريقان جيدان، ومنتخب كوت ديفوار يضم عناصر عديدة محترفة في أوروبا، ونحن أيضًا لدينا القوة والرغبة في التفوق والمضي قدمًا في البطولة".

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رياضة