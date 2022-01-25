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https://arabic.sputniknews.com/20220125/مركز-غاماليا-من-المستحسن-تطعيم-10-ملايين-طفل-ضد-كورونا-في-غضون-ستة-أشهر-1057164946.html
مركز "غاماليا": من المستحسن تطعيم 10 ملايين طفل ضد كورونا في غضون ستة أشهر
مركز "غاماليا": من المستحسن تطعيم 10 ملايين طفل ضد كورونا في غضون ستة أشهر
أعلن مدير مركز أبحاث "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الثلاثاء، أن الأطفال بحاجة إلى... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T19:22+0000
2022-01-25T19:22+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غينتسبورغ، في مقابلة على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "بناء على المتطلبات العلمية والممارسة الكاملة لاستخدام اللقاح للوقاية في كل من بلدنا وفي العالم، يُفضل أن يتم تطعيم ما لا يقل عن 10 ملايين من أطفالنا الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عاما باللقاح المتاح في غضون ستة أشهر وتأمينهم من الحالات الشديدة المحتملة جراء كوفيد-19".هذا وتشهد روسيا منذ مطلع العام الحالي زيادة خطيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد جراء تفشي السلالة الجديدة من الفيروس "أوميكرون"، حيث أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل أكثر من 67.8 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال 24 ساعة، فيما سجلت 681 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اعلن اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 81 ألف أستاذ ومعلم ومقيم شاركوا في تقديم الرعاية الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد، وهذا ضروري لتعويض النقص في العاملين في نظام الرعاية الصحية بعد ظهور سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.بدوره، عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، قال إن أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا "كوفيد 19"، ارتفعت نحو خمس أضعاف، خلال أسبوعين؛ لافتا إلى أن الوضع الوبائي مستمر في التطور.وأكد صندوق الاستثمار المباشر الروسي، ومركز أبحاث "غاماليا"، التابع لوزارة الصحة الروسية، يوم الخميس الماضي، أن لقاح "سبوتنيك لايت"، باعتباره لقاحا معززا، يعمل على زيادة نشاط التحييد الفيروسي ضد سلالة "أوميكرون"، بشكل كبير.وأعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للطب الحيوي، يوم الثلاثاء الماضي، تسجيل أول نظام اختبار، للكشف عن سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/مركز-غاماليا-لأبحاث-الأوبئة-فعالية-لقاح-سبوتنيك-v-على-سلالة-أوميكرون-تبلغ-نحو-75-1056473161.html
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مركز "غاماليا": من المستحسن تطعيم 10 ملايين طفل ضد كورونا في غضون ستة أشهر

19:22 GMT 25.01.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورألكسندر غينسبرغ.. رئيس مركز غامالي
ألكسندر غينسبرغ.. رئيس مركز غامالي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن مدير مركز أبحاث "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الثلاثاء، أن الأطفال بحاجة إلى التطعيم ضد فيروس كورونا، ومن المستحسن تطعيم 10 ملايين يافع في غضون ستة أشهر لحمايتهم من المرض الشديد.
موسكو - سبوتنيك. وقال غينتسبورغ، في مقابلة على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "بناء على المتطلبات العلمية والممارسة الكاملة لاستخدام اللقاح للوقاية في كل من بلدنا وفي العالم، يُفضل أن يتم تطعيم ما لا يقل عن 10 ملايين من أطفالنا الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عاما باللقاح المتاح في غضون ستة أشهر وتأمينهم من الحالات الشديدة المحتملة جراء كوفيد-19".

وأشار إلى أنه من الضروري للغاية تطعيم الأطفال، موضحاً أن وزارة الصحة الروسية لديها الفرصة لزيادة طلب الدولة للدواء بشكل كبير، في حين كان هناك عدد قليل من الطلبات، حيث لا يمكن لأحد التنبؤ بالطلب.

هذا وتشهد روسيا منذ مطلع العام الحالي زيادة خطيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد جراء تفشي السلالة الجديدة من الفيروس "أوميكرون"، حيث أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل أكثر من 67.8 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال 24 ساعة، فيما سجلت 681 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.
وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اعلن اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 81 ألف أستاذ ومعلم ومقيم شاركوا في تقديم الرعاية الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد، وهذا ضروري لتعويض النقص في العاملين في نظام الرعاية الصحية بعد ظهور سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.
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18 يناير, 09:15 GMT
بدوره، عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، قال إن أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا "كوفيد 19"، ارتفعت نحو خمس أضعاف، خلال أسبوعين؛ لافتا إلى أن الوضع الوبائي مستمر في التطور.
وأكد صندوق الاستثمار المباشر الروسي، ومركز أبحاث "غاماليا"، التابع لوزارة الصحة الروسية، يوم الخميس الماضي، أن لقاح "سبوتنيك لايت"، باعتباره لقاحا معززا، يعمل على زيادة نشاط التحييد الفيروسي ضد سلالة "أوميكرون"، بشكل كبير.
وأعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للطب الحيوي، يوم الثلاثاء الماضي، تسجيل أول نظام اختبار، للكشف عن سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا في روسيا.
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