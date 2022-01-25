مصر تطرح مزايدة للبحث والتنقيب عن الغاز في يونيو المقبل

وقال الوزير إن الموعد المتوقع سيكون قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عنه.وكانت مصر قد وافقت على الترخيص لشركة "إيني" الإيطالية لاستكشافات جديدة في البلاد.وبحسب "ديكود 39" الإيطالي، حصلت "إيني" على خمسة تراخيص استكشاف جديدة من الوزارة المصرية، أربعة منها كمشغل.وأوضح بأن التراخيص تقع في شرق البحر الأبيض المتوسط لمنطقة امتياز "Egy-Med-E5m" بالشراكة مع شركة "بي بي" البريطانية (50% -50%)، و"Egy-Med-E6"، إيوك للنفط (IEOC)، وفي خليج السويس ("Egy-Gos-13" إيوك بنسبة 100%) وفي الصحراء الغربية "Egy-Wd-7" بالشراكة مع أبيكس 50% -50% وإيوك بـ 100% بمساحة نحو 8410 كيلومترات مربعة.وأشار إلى أن التراخيص "تقع ضمن أحواض غزيرة الإنتاج ذات سياق جيولوجي بترولي بمقدوره توليد الهيدروكربونات السائلة والغازية".
أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده من المتوقع أن تطرح مزايدة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط.
وقال الوزير إن الموعد المتوقع سيكون قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عنه.
وكانت مصر قد وافقت على الترخيص لشركة "إيني" الإيطالية لاستكشافات جديدة في البلاد.
وبحسب "ديكود 39" الإيطالي، حصلت "إيني" على خمسة تراخيص استكشاف جديدة من الوزارة المصرية، أربعة منها كمشغل.
وأوضح بأن التراخيص تقع في شرق البحر الأبيض المتوسط لمنطقة امتياز "Egy-Med-E5m" بالشراكة مع شركة "بي بي" البريطانية (50% -50%)، و"Egy-Med-E6"، إيوك للنفط (IEOC)، وفي خليج السويس ("Egy-Gos-13" إيوك بنسبة 100%) وفي الصحراء الغربية "Egy-Wd-7" بالشراكة مع أبيكس 50% -50% وإيوك بـ 100% بمساحة نحو 8410 كيلومترات مربعة.
وأشار إلى أن التراخيص "تقع ضمن أحواض غزيرة الإنتاج ذات سياق جيولوجي بترولي بمقدوره توليد الهيدروكربونات السائلة والغازية".