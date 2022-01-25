https://arabic.sputniknews.com/20220125/معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-ينطلق-الأربعاء-بمشاركة-نحو-50-دولة-وسط-إجراءات-صحية-مشددة-1057139580.html

معرض القاهرة الدولي للكتاب ينطلق الأربعاء بمشاركة نحو 50 دولة وسط إجراءات صحية مشددة

معرض القاهرة الدولي للكتاب ينطلق الأربعاء بمشاركة نحو 50 دولة وسط إجراءات صحية مشددة

تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، تنطلق، غدا الأربعاء، الدورة الـ 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في مركز مصر للمعارض الدولية. 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T13:25+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وتشارك في المعرض نحو 50 دولة؛ فيما وقع الاختيار على اليونان لتكون ضيف شرف المعرض، لهذا العام.تستمر فعاليات المعرض لمدة 13 يوما، وسيفتح أبوابه لاستقبال الجمهور، بدءا من الخميس؛ حيث ينتهي في السابع من شباط/ فبراير المقبل.ويشارك في المعرض أكثر من ألف ناشر وجهة مصرية وعربية وأجنبية؛ كما يضم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، وحفلات التوقيع.ويعد الفيلم، الذي جسده تحت نفس العنوان، عام 1968، أحد أهم كلاسيكيات السينما المصرية.كما وقع الاختيار على الكاتب المصري، عبد التواب يوسف، كشخصية العام لمعرض كتاب الأطفال، الذي يضمه المعرض؛ لإسهاماته المتميزة في أدب الأطفال.وأعلنت إدارة المعرض، في وقت سابق، أن شهادات تلقي اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد 19)، لن تكون شرطا لدخول المعرض، ولكنها ستكون شرطا لحضور الندوات والفعاليات الثقافية التي سيتم تنظيمها داخل المعرض.كما شددت وزارة الثقافة على اتباع الإجراءات الاحترازية داخل المعرض؛ وأكدت على اتخاذ كافة الاحتياطات الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة.وأعلنت وزارة الثقافة توفير خطوط نقل لرواد المعرض من مختلف مناطق القاهرة، كما نظمت آليات حجز تذاكر دخول المعرض إلكترونيا، لتخفيف التزاحم على الأبواب.وهذه المرة الأولى في تاريخ المعرض، التي تقام فيه دورتين على مسافة قريبة.ورغم تفشي الوضع الوبائي، وموجة من الطقس السيئ، التي تبدأ غدا الأربعاء، بحسب تقارير الأرصاد الجوية؛ يتوقع ناشرون أن تشهد الدورة الحالية للمعرض نجاحا ملحوظا.مدير النشر في دار المرايا للنشر، دينا قابيل، عبرت عن تفاؤلها، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"؛ قائلة، إن "معرض القاهرة الدولي للكتاب ليس مجرد سوق للكتب؛ المعرض حدث ثقافي مصري وعالمي. هناك مساحة واسعة لتفاعل دور النشر والكتاب والجمهور؛ ونتوقع أن تشهد هذه الدورة نجاحا ملحوظا".وأضافت: "الدورة السابقة، رغم انعقادها في موعد مختلف، وفي أجواء الصيف غير المعتادة على جمهور المعرض، إلا أنها كانت ناجحة.وتابعت: "ورغم الأوضاع الوبائية، فإن عدد العناوين التي أصدرتها دار محدودة، مثل دار المرايا، منذ الدورة الماضية حتى الآن، أي في نصف عام فقط، كانت مساوية للعناوين التي أصدرناها، العام الماضي، بالكامل".وأوضحت قابيل، أن الإقبال على الكتب والقراءة زاد في الفترة الماضية، فمع تفشي الوباء، وتراجع الكثير من وسائل الترفيه، والعمل من المنزل، أصبحت الكتب أكثر رواجا، وهو ما يبعث على التفاؤل، رغم الوباء والطقس السيئ.ويعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب الثاني على مستوى العالم بعد معرض فرانكفورت للكتاب، من حيث الأهمية.وأقيم معرض القاهرة الدولي للكتاب للمرة الأولى، عام 1969، واستمرت إقامته بانتظام منذ ذلك التاريخ باستثناء مرة واحدة، عام 2011؛ حيث اندلعت في مصر "ثورة يناير"، وتعذرت حينها إقامة المعرض.وتقرر تأجيله، العام الماضي، للمرة الأولى أيضا، ليقام في تموز/ يوليو 2021، بدلا من كانون الثاني/ يناير 2021؛ بسبب الوضع الوبائي.وبدأت إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في جزيرة الزمالك في نفس موقع دار الأوبرا المصرية، ثم انتقل مقر إقامته إلى أرض المعارض بمدينة نصر شرق القاهرة؛ ومؤخرا انتقل إلى مركز المعارض الدولي في القاهرة الجديدة.

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