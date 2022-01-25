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https://arabic.sputniknews.com/20220125/مكمل-شهير--يمكن-أن-يضر-بصحة-الدماغ-1057140883.html
مكمل شهير يمكن أن يضر بصحة الدماغ
مكمل شهير يمكن أن يضر بصحة الدماغ
حذر خبراء في مجال الصحة من مكمل غذائي شهير يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة للدماغ. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T13:31+0000
2022-01-25T13:31+0000
مكملات غذائية
الحديد
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يوصي الخبراء بجني فوائد بعض المعادن والفيتامينات من الطعام الذي تتناوله، وعدم اللجوء للمكملات إلا إذا كنت عرضة لنقص معين، بحسب express.وفقا للجنة الأطباء للطب المسؤول (PCRM) وهي منظمة بحثية غير هادفة للربح مقرها في واشنطن يجب "تجنب" المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد.وتؤكد أن هذا المعدن يمكن أن "يضر" بصحة الدماغ، ومن ثم لا يجب استهلاكه إلا بتوجيهات من الطبيب.والحديد عنصر حيوي في الدم، يساعد على نقل الأكسجين من رئتيك إلى باقي أجزاء الجسم.وتعد زيادة مستويات الحديد في الدماغ سمة معروفة للشيخوخة وبعض أمراض الدماغ، وهو ما أثار مخاوف من أن التغيرات في مستويات الحديد يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بالخرف.يقول تقرير لمؤسسة أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة (Alzheimer's Research UK)"هناك أدلة متضاربة حول ما إذا كانت التغيرات في مستويات الحديد في الدم تزيد من خطر إصابة الشخص بالخرف، لكن الباحثين اكتشفوا علاقة بين زيادة الحديد في الدماغ وتفاقم الأعراض".وتظهر الأبحاث أنه من المحتمل أن تكون هناك علاقة بين زيادة المعادن وتطور مرض ألزهايمر، وفقا لجمعية ألزهايمر (AS).ما هي كمية الحديد التي أحتاجها؟وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS)، فإن كمية الحديد التي تحتاجها هي:8.7 ملغ يوميا للرجال فوق 18 عاما14.8 ملغم يوميا للنساء من سن 19 إلى 50 عاما8.7 ملغ في اليوم للنساء فوق سن الخمسين.وفقا لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية (DHSC)، يجب أن يكون معظم الناس قادرين على الحصول على كل الحديد الذي يحتاجونه من خلال تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن.وتحذر الوزارة من أنك إذا كنت تتناول مكملات الحديد، فلا تتناول الكثير لأن ذلك قد يكون ضارا.وتضيف أنه من غير المرجح أن يسبب تناول 17 مغم أو أقل يوميا من مكملات الحديد أي ضرر.ماذا يحدث إذا أخذت الكثير من مكملات الحديد؟تشمل الآثار الجانبية لتناول جرعات عالية (أكثر من 20 ملغ) من الحديد ما يلي: الإمساك، والشعور بالمرض وآلام المعدة.وتحذر "NHS " من أن "الجرعات العالية جدا من الحديد يمكن أن تكون قاتلة، خاصة إذا تم تناولها من قبل الأطفال، لذلك احتفظ دائما بمكملات الحديد بعيدا عن متناول الأطفال".ما هي الأطعمة الغنية بالحديد لمحاربة فقر الدم؟تشمل القائمة عددا كبيرا من الأطعمة في مقدمتها الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء والحليب والبيض والفواكه كالجوافة والتفاح والتمر والزبين والعنب والخضروات مثل السبانخ والجرجير والملفوف والملوخية، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والبازلاء والحمص.
https://arabic.sputniknews.com/20211008/ما-هي-علامات-نقص-الحديد-في-الجسم؟-1050379989.html
https://arabic.sputniknews.com/20210911/فقر-الدم-الناجم-عن-نقص-الحديد-الأسباب-والأعراض-والعلاج-1050116580.html
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مكملات غذائية, الحديد

مكمل شهير يمكن أن يضر بصحة الدماغ

13:31 GMT 25.01.2022
© Photo / pixabay/ulleoمكملات غذائية متنوعة
مكملات غذائية متنوعة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© Photo / pixabay/ulleo
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حذر خبراء في مجال الصحة من مكمل غذائي شهير يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة للدماغ.
يوصي الخبراء بجني فوائد بعض المعادن والفيتامينات من الطعام الذي تتناوله، وعدم اللجوء للمكملات إلا إذا كنت عرضة لنقص معين، بحسب express.
وفقا للجنة الأطباء للطب المسؤول (PCRM) وهي منظمة بحثية غير هادفة للربح مقرها في واشنطن يجب "تجنب" المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد.
وتؤكد أن هذا المعدن يمكن أن "يضر" بصحة الدماغ، ومن ثم لا يجب استهلاكه إلا بتوجيهات من الطبيب.
والحديد عنصر حيوي في الدم، يساعد على نقل الأكسجين من رئتيك إلى باقي أجزاء الجسم.
وتعد زيادة مستويات الحديد في الدماغ سمة معروفة للشيخوخة وبعض أمراض الدماغ، وهو ما أثار مخاوف من أن التغيرات في مستويات الحديد يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بالخرف.
يقول تقرير لمؤسسة أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة (Alzheimer's Research UK)"هناك أدلة متضاربة حول ما إذا كانت التغيرات في مستويات الحديد في الدم تزيد من خطر إصابة الشخص بالخرف، لكن الباحثين اكتشفوا علاقة بين زيادة الحديد في الدماغ وتفاقم الأعراض".
وتظهر الأبحاث أنه من المحتمل أن تكون هناك علاقة بين زيادة المعادن وتطور مرض ألزهايمر، وفقا لجمعية ألزهايمر (AS).
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ما هي كمية الحديد التي أحتاجها؟
وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS)، فإن كمية الحديد التي تحتاجها هي:
8.7 ملغ يوميا للرجال فوق 18 عاما
14.8 ملغم يوميا للنساء من سن 19 إلى 50 عاما
8.7 ملغ في اليوم للنساء فوق سن الخمسين.
وفقا لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية (DHSC)، يجب أن يكون معظم الناس قادرين على الحصول على كل الحديد الذي يحتاجونه من خلال تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن.
وتحذر الوزارة من أنك إذا كنت تتناول مكملات الحديد، فلا تتناول الكثير لأن ذلك قد يكون ضارا.
وتضيف أنه من غير المرجح أن يسبب تناول 17 مغم أو أقل يوميا من مكملات الحديد أي ضرر.
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11 سبتمبر 2021, 18:40 GMT
ماذا يحدث إذا أخذت الكثير من مكملات الحديد؟
تشمل الآثار الجانبية لتناول جرعات عالية (أكثر من 20 ملغ) من الحديد ما يلي: الإمساك، والشعور بالمرض وآلام المعدة.
وتحذر "NHS " من أن "الجرعات العالية جدا من الحديد يمكن أن تكون قاتلة، خاصة إذا تم تناولها من قبل الأطفال، لذلك احتفظ دائما بمكملات الحديد بعيدا عن متناول الأطفال".
ما هي الأطعمة الغنية بالحديد لمحاربة فقر الدم؟
تشمل القائمة عددا كبيرا من الأطعمة في مقدمتها الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء والحليب والبيض والفواكه كالجوافة والتفاح والتمر والزبين والعنب والخضروات مثل السبانخ والجرجير والملفوف والملوخية، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والبازلاء والحمص.
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