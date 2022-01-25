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https://arabic.sputniknews.com/20220125/من-يقصد-جبران-باسيل-بـالميليشياوي-المهووس-بالحرب-وابن-الدولة-الذي-يمنعها؟-1057157904.html
من يقصد جبران باسيل بـ"الميليشياوي المهووس بالحرب" و"ابن الدولة الذي يمنعها"
من يقصد جبران باسيل بـ"الميليشياوي المهووس بالحرب" و"ابن الدولة الذي يمنعها"
أثار النائب اللبناني جبران باسيل جدلا بتصريح له عن شخصين سمى أحدهما "ميليشياوي" والآخر "ابن دولة"، على حد وصفه. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T15:31+0000
2022-01-25T15:35+0000
جبران باسيل
الحكومة اللبنانية
لبنان
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فحسب ما كتبه باسيل عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال: "هناك من اختار أن يتعاقب حتى يمنع الحرب الأهلية، وآخر وافق على الانسحاب حتى لا يسمح بالحرب الأهلية".وفي مقابل هؤلاء، تحدث باسيل عن ثالث أكد أنه "مصمّم على الحرب، وغير مهتم إذا طعن حليفه بالظهر، أو خان تفاهم لمصالحة تاريخية، والمهم أن ينفذ أجندة خارجية توقع الفتنة بلبنان".وتشهد علاقات النائب اللبناني ووزير الخارجية الأسبق جبران باسيل في الوسط السياسي تباينات مختلفة، حيث يرتبط بتحالفات مع بعض الكيانات، في حين تعقدت الأمور بين تياره وأحزاب وكيانات أخرى على وقع الخلاف السياسي الدائر في لبنان مؤخرا.في المقابل، فإن حرب البيانات مشتعلة بين التيار الوطني الذي يتزعمه باسيل، وبين حزب القوات الذي يرأسه السياسي اللبناني سمير جعجع، للدرجة التي وصفه باسيل فيها بأن "طبيعته سفك الدم".
لبنان
سبوتنيك عربي
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جبران باسيل, الحكومة اللبنانية, لبنان

من يقصد جبران باسيل بـ"الميليشياوي المهووس بالحرب" و"ابن الدولة الذي يمنعها"

15:31 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 15:35 GMT 25.01.2022)
© REUTERS / Mohamed Azakirأزمة لبنان، يوليو 2020
أزمة لبنان، يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Mohamed Azakir
تابعنا عبر
أثار النائب اللبناني جبران باسيل جدلا بتصريح له عن شخصين سمى أحدهما "ميليشياوي" والآخر "ابن دولة"، على حد وصفه.
فحسب ما كتبه باسيل عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال: "هناك من اختار أن يتعاقب حتى يمنع الحرب الأهلية، وآخر وافق على الانسحاب حتى لا يسمح بالحرب الأهلية".
وفي مقابل هؤلاء، تحدث باسيل عن ثالث أكد أنه "مصمّم على الحرب، وغير مهتم إذا طعن حليفه بالظهر، أو خان تفاهم لمصالحة تاريخية، والمهم أن ينفذ أجندة خارجية توقع الفتنة بلبنان".
ولذلك خلص باسيل إلى القول بأن "الخيار هو بين ميليشياوي مهووس بالحرب وابن دولة يعمل لمنعها".
وتشهد علاقات النائب اللبناني ووزير الخارجية الأسبق جبران باسيل في الوسط السياسي تباينات مختلفة، حيث يرتبط بتحالفات مع بعض الكيانات، في حين تعقدت الأمور بين تياره وأحزاب وكيانات أخرى على وقع الخلاف السياسي الدائر في لبنان مؤخرا.

وقد شهد مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري تصريحات من باسيل ضد حليفه حزب الله، ونبيه بري وحركته "أمل"، قال البعض إنها دلالة على قرب انهيار التحالف بينهما، في حين أكد آخرون أنها لا تعدو كونها مجرد مناورات سياسية في مرحلة ما قبل الانتخابات.

في المقابل، فإن حرب البيانات مشتعلة بين التيار الوطني الذي يتزعمه باسيل، وبين حزب القوات الذي يرأسه السياسي اللبناني سمير جعجع، للدرجة التي وصفه باسيل فيها بأن "طبيعته سفك الدم".
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