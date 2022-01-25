من يقصد جبران باسيل بـ"الميليشياوي المهووس بالحرب" و"ابن الدولة الذي يمنعها"

فحسب ما كتبه باسيل عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال: "هناك من اختار أن يتعاقب حتى يمنع الحرب الأهلية، وآخر وافق على الانسحاب حتى لا يسمح بالحرب الأهلية".وفي مقابل هؤلاء، تحدث باسيل عن ثالث أكد أنه "مصمّم على الحرب، وغير مهتم إذا طعن حليفه بالظهر، أو خان تفاهم لمصالحة تاريخية، والمهم أن ينفذ أجندة خارجية توقع الفتنة بلبنان".وتشهد علاقات النائب اللبناني ووزير الخارجية الأسبق جبران باسيل في الوسط السياسي تباينات مختلفة، حيث يرتبط بتحالفات مع بعض الكيانات، في حين تعقدت الأمور بين تياره وأحزاب وكيانات أخرى على وقع الخلاف السياسي الدائر في لبنان مؤخرا.في المقابل، فإن حرب البيانات مشتعلة بين التيار الوطني الذي يتزعمه باسيل، وبين حزب القوات الذي يرأسه السياسي اللبناني سمير جعجع، للدرجة التي وصفه باسيل فيها بأن "طبيعته سفك الدم".
أثار النائب اللبناني جبران باسيل جدلا بتصريح له عن شخصين سمى أحدهما "ميليشياوي" والآخر "ابن دولة"، على حد وصفه.
فحسب ما كتبه باسيل عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال: "هناك من اختار أن يتعاقب حتى يمنع الحرب الأهلية، وآخر وافق على الانسحاب حتى لا يسمح بالحرب الأهلية".
في حدا اختار يتعاقب حتى يمنع الحرب الاهلية،وفي حدا وافق ينسحب حتى ما يسمح بالحرب الأهلية،بس في حدا مصمّم يعمل الحرب، ومش مهم إذا طعن حليفه بالضهر او خان تفاهم لمصالحة تاريخية؛المهم ينفذ أجندة خارجية وتوقع الفتنة بلبنان.الخيار هو بين ميليشياوي مهووس بالحرب وابن دولة يعمل لمنعها GB
وفي مقابل هؤلاء، تحدث باسيل عن ثالث أكد أنه "مصمّم على الحرب، وغير مهتم إذا طعن حليفه بالظهر، أو خان تفاهم لمصالحة تاريخية، والمهم أن ينفذ أجندة خارجية توقع الفتنة بلبنان".
ولذلك خلص باسيل إلى القول بأن "الخيار هو بين ميليشياوي مهووس بالحرب وابن دولة يعمل لمنعها".
وتشهد علاقات النائب اللبناني ووزير الخارجية الأسبق جبران باسيل في الوسط السياسي تباينات مختلفة، حيث يرتبط بتحالفات مع بعض الكيانات، في حين تعقدت الأمور بين تياره وأحزاب وكيانات أخرى على وقع الخلاف السياسي الدائر في لبنان مؤخرا.
وقد شهد مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري تصريحات من باسيل ضد حليفه حزب الله، ونبيه بري وحركته "أمل"، قال البعض إنها دلالة على قرب انهيار التحالف بينهما، في حين أكد آخرون أنها لا تعدو كونها مجرد مناورات سياسية في مرحلة ما قبل الانتخابات.
في المقابل، فإن حرب البيانات مشتعلة بين التيار الوطني الذي يتزعمه باسيل، وبين حزب القوات الذي يرأسه السياسي اللبناني سمير جعجع، للدرجة التي وصفه باسيل فيها بأن "طبيعته سفك الدم".