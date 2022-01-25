ميسي يجتمع بتشافي وبوسكيتس في برشلونة...فيديو

وبحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبروتيفو" فإن تشافي احتفل بعيد ميلاده، حيث بلغ 42 عاما، وتناول العشاء الليلة الماضية في مطعم ياباني في برشلونة برفقة ميسي وبوسكيتس وجوردي ألبا بالإضافة لبيبي كوستا، الموظف السابق في النادي والذي يرتبط بشكل وثيق بميسي.وبحسب الصحيفة، فإن وجود ليونيل ميسي في برشلونة وحقيقة أنه كان يتناول العشاء مع مدرب برشلونة وقائده قبل أسبوع من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، تسببت في إثارة الكثير من التكهنات.لكن ميسي كان في زيارة إلى برشلونة، مستغلًا عدم وجود مباريات في الدوري الفرنسي خلال الفترة المقبلة، كما أنه لن يشارك في مباريات منتخب بلاده في النافذة الدولية القادمة حيث كان قد تعافى أخيرًا من كورونا.
اجتمع الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسباني خافي هيرنانديز، في أحد مطاعم مدينة برشلونة.
وبحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبروتيفو" فإن تشافي احتفل بعيد ميلاده، حيث بلغ 42 عاما، وتناول العشاء الليلة الماضية في مطعم ياباني في برشلونة برفقة ميسي وبوسكيتس وجوردي ألبا بالإضافة لبيبي كوستا، الموظف السابق في النادي والذي يرتبط بشكل وثيق بميسي.