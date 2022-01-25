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https://arabic.sputniknews.com/20220125/ميسي-يجتمع-بتشافي-وبوسكيتس-في-برشلونةفيديو-1057046367.html
ميسي يجتمع بتشافي وبوسكيتس في برشلونة...فيديو
ميسي يجتمع بتشافي وبوسكيتس في برشلونة...فيديو
اجتمع الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسباني خافي هيرنانديز، في أحد مطاعم مدينة برشلونة. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T06:01+0000
2022-01-25T06:01+0000
ليونيل ميسي
أخبار برشلونة
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وبحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبروتيفو" فإن تشافي احتفل بعيد ميلاده، حيث بلغ 42 عاما، وتناول العشاء الليلة الماضية في مطعم ياباني في برشلونة برفقة ميسي وبوسكيتس وجوردي ألبا بالإضافة لبيبي كوستا، الموظف السابق في النادي والذي يرتبط بشكل وثيق بميسي.وبحسب الصحيفة، فإن وجود ليونيل ميسي في برشلونة وحقيقة أنه كان يتناول العشاء مع مدرب برشلونة وقائده قبل أسبوع من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، تسببت في إثارة الكثير من التكهنات.لكن ميسي كان في زيارة إلى برشلونة، مستغلًا عدم وجود مباريات في الدوري الفرنسي خلال الفترة المقبلة، كما أنه لن يشارك في مباريات منتخب بلاده في النافذة الدولية القادمة حيث كان قد تعافى أخيرًا من كورونا.
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ليونيل ميسي, أخبار برشلونة

ميسي يجتمع بتشافي وبوسكيتس في برشلونة...فيديو

06:01 GMT 25.01.2022
© REUTERS / STEPHANE MAHEنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / STEPHANE MAHE
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اجتمع الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسباني خافي هيرنانديز، في أحد مطاعم مدينة برشلونة.
وبحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبروتيفو" فإن تشافي احتفل بعيد ميلاده، حيث بلغ 42 عاما، وتناول العشاء الليلة الماضية في مطعم ياباني في برشلونة برفقة ميسي وبوسكيتس وجوردي ألبا بالإضافة لبيبي كوستا، الموظف السابق في النادي والذي يرتبط بشكل وثيق بميسي.
وبحسب الصحيفة، فإن وجود ليونيل ميسي في برشلونة وحقيقة أنه كان يتناول العشاء مع مدرب برشلونة وقائده قبل أسبوع من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، تسببت في إثارة الكثير من التكهنات.
لكن ميسي كان في زيارة إلى برشلونة، مستغلًا عدم وجود مباريات في الدوري الفرنسي خلال الفترة المقبلة، كما أنه لن يشارك في مباريات منتخب بلاده في النافذة الدولية القادمة حيث كان قد تعافى أخيرًا من كورونا.
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