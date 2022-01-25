https://arabic.sputniknews.com/20220125/ميلتري-ووتش-تكشف-عن-الدول-الراغبة-في-اقتناء-مقاتلة-سو-34-ام-الروسية-1057161569.html

"ميلتري ووتش" تكشف عن الدول الراغبة في اقتناء مقاتلة "سو-34 ام" الروسية

"ميلتري ووتش" تكشف عن الدول الراغبة في اقتناء مقاتلة "سو-34 ام" الروسية

كشفت صحيفة "ميليتري ووتش" الأمريكية، أن ست دول تبدي رغبتها في امتلاك النسخة المحسنة من قاذفة الخطوط الأمامية الروسية ""سو-34 ام". 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T17:03+0000

2022-01-25T17:03+0000

2022-01-25T17:03+0000

رصد عسكري

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وكتبت الصحيفة مقالا بعنوان "فراخ بط الجحيم يمكن أن تطير من فيتنام إلى الجزائر" تحدثت فيه عن أن عدة دول حليفة لروسيا أبدت رغبتها في امتلاك المقاتلات الروسية من طراز "سو34 ام".وتابع المقال "أبدى سلاح الجو الجزائري اهتماما بالطائرة "سو-34" حتى قبل دخول القاذفة الخدمة في القوات الجوية - الفضائية الروسية. تمتلك الجزائر أكبر أسطول من طراز "سو-24" خارج روسيا، 36 طائرة، وتعتبر البطة "سو-34" سليلًا مباشرًا لها. سيكون المدى البعيد لـ"سو-34 ام" ميزة كبيرة في أكبر دولة في إفريقيا. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الجزائر ستعمل على ترقية أسرابها الثلاثة إلى Su-34 ، أو تقليل عدد الطائرات الهجومية المتخصصة لصالح مقاتلات "سو-30" أو "سو-57" أكثر تنوعًا.دولة أخرى تنوي الاستثمار بجدية في تجديد طيران الخطوط الأمامية في عشرينيات القرن الماضي هي فيتنام. الآن لديها ثلاثة أفواج من قاذفات القنابل السوفيتية "سو-22" بتعديلات مختلفة. إذا كانت هانوي تخطط لإجراء عمليات بعيدة المدى في بحر الصين الجنوبي، فإن "سو-34"، مع قدرتها على التحمل العالية، ستكون البديل الأنسب. نظرًا للقيود الأمريكية على بيع "إف-16" وحقيقة أن "سو-30 ام اس" معروضة بسعر مماثل، فإن فرص اختيار فيتنام لطائرة "سو-34" عالية.في عام 1990، اشترت سوريا 22 طائرة "سو-24" من الاتحاد السوفيتي، وتم تسليم طائرتين أخريين لليبيا. في عام 2010، تمت ترقية القاذفات إلى مستويات "سو-24 ام2" على الرغم من المشاكل المالية للحكومة السورية. وهذا يوضح مدى اهتمام دمشق بطائراتها المقاتلة. إذا استقر الاقتصاد السوري - بمساعدة إيران والصين، على سبيل المثال - فمن المتوقع أن تقوم الدولة بتحديث أسطولها الجوي - إما من خلال مزيد من التحديث لطائرة "سو-24"، أو من خلال الحصول على قاذفات من الجيل التالي.تمتلك إيران حاليًا أكبر أسطول طائرات سوفييتي: 30 مقاتلة من "سو-24اس" و 15 "سو-22اس". ويمكن تحديثها جميعًا في السنوات القادمة، لأن حظر الأسلحة على الجمهورية الإسلامية لم يعد ساري المفعول. يمكن أيضًا شراء "سو-34 اس" لتحل محل مقاتلات F-4E Phantom ، التي خدمت منذ فترة طويلة في القوات الجوية الإيرانية في أدوار الضربة. أصبح نقص الطائرات الضاربة مشكلة خطيرة لطهران خلال الحرب العراقية الإيرانية. ومع ذلك، فإن البلاد لديها الآن العديد من البدائل للقاذفات - على سبيل المثال، الطائرات المسيرة الهجومية والصواريخ الباليستية من إنتاجها.كما أن أنغولا هي البطل في عدد الطائرات الهجومية الروسية. يمتلك سلاح الجو في البلاد قاذفات "سو-22"و "سو-24"، ومقاتلات "سو-30كا" الثقيلة، ومجهزة جيدًا للضربات البرية. تم شراء معدات الطيران أثناء تفاقم العلاقات مع الجيران، لكنهم الآن أصدقاء وتلاشى الاهتمام بالمقتنيات العسكرية.على عكس إيران، لا يزال حظر الأمم المتحدة على بيع أسلحة جديدة لكوريا الشمالية ساري المفعول. بموجب القيود المفروضة ، يحق لبيونغ يانغ شراء أنواع الطائرات الموجودة في الخدمة فقط - على سبيل المثال، MiG-29. تستخدم الدولة أسطولًا كبيرًا من قاذفات Il-28 المتقادمة. إذا تم رفع الحظر، فمن المحتمل أن ترغب كوريا الشمالية في تحديثه. ستكون "سو-34" إضافة فعالة إلى ترسانة الصواريخ الباليستية لمهاجمة أهداف بحرية بعيدة المدى - على سبيل المثال ، قاعدة البحرية الأمريكية في أوكيناوا.تعتبر "سو-34" ، التي دخلت الخدمة مع القوات الجوية الروسية في عام 2014 ، أكثر الطائرات الهجومية متعددة الأدوار استعدادًا للقتال في العالم. تم تطويره كبديل لطائرة "سو-24"، بناءً على منصة ناجحة للغاية للمقاتلة السوفيتية ""سو-27. المهاجم أثقل بكثير من المقاتلين المرتبطين بعائلة سو - وفي نفس الوقت أرخص بشكل ملحوظ. على الرغم من نقص الصادرات ، فقد بدأ إنتاج "سو-34": حوالي 140 طائرة في الخدمة مع القوات الجوية الروسية ، ووفقًا للتقديرات الأكثر تحفظًا ، من المتوقع تسليم 100 طائرة أخرى.يتم تحسين تصميم الطائرة باستمرار - وفقًا لرئيس جيش تحرير كوسوفو ، يوري سليوسار ، فإن القدرات القتالية للطائرة "سو- 34 ام" أعلى بمرتين من معايير "سو-34" تلقى المفجر مجموعات جديدة من أجهزة الاستشعار لمراقبة الموقف والبحث عن الأهداف. نظرًا لقدرتها على استخدام أنواع جديدة من صواريخ جو - جو، فقد تم تحسين خصائص الطائرات في القتال الجوي. يسمح ذلك باستخدام "سو-34" بدون غطاء مقاتل ويجعل الطائرة جذابة للغاية للبلدان التي لديها أسطول صغير من الطائرات المقاتلة.

https://arabic.sputniknews.com/20220122/مقاتلة-من-طراز-فريد-ما-هي-قدرات-سو-30-إس-إم-الروسية؟-1056847206.html

https://arabic.sputniknews.com/20210525/سو-34-المحدثة-تحصل-على-إمكانيات-جديدة-1049062957.html

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رصد عسكري