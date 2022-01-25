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https://arabic.sputniknews.com/20220125/واشنطن-سنرد-على-مقترحات-موسكو-الأمنية-حول-أوروبا-هذا-الأسبوع-1057168393.html
واشنطن: سنرد على مقترحات موسكو الأمنية حول أوروبا هذا الأسبوع
واشنطن: سنرد على مقترحات موسكو الأمنية حول أوروبا هذا الأسبوع
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم ترسل بعد ردا مكتوبا إلى موسكو بشأن مقترحاتها الأمنية لأوروبا، مؤكدا... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T21:50+0000
2022-01-25T21:50+0000
روسيا
العالم
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واشنطن- سبوتنيك. وأضاف برايس، في إفادة صحفية ردا على سؤال حول جدول زمني لرد الولايات المتحدة الخطي على روسيا: "ما يمكنني قوله اليوم هو أن الرد لم يتم إرساله إلى موسكو، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أنه بمجرد إرسال الرد سنعلمكم بذلك".وتابع: "سنقدم الرد على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية هذا الأسبوع. كنا نتشاور على نطاق واسع مع حلفائنا وشركائنا، وأيضا أوكرانيا لم نبلغهم فقط ولكن أطلعناهم على ما سيكون في هذا التقرير وذكروا ملاحظاتهم وأضفناها في تقريرنا. لن تكون هناك مفاجآت في الرد بالنسبة لحلفاء الناتو أو أوكرانيا".نشرت روسيا في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية. وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، في الثاني عشر من الشهر الجاري، وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 كانون الثاني/ي ناير 2022، في جنيف.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/البيت-الأبيض-بايدن-ليس-لديه-رغبة-في-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1057162930.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن: سنرد على مقترحات موسكو الأمنية حول أوروبا هذا الأسبوع

21:50 GMT 25.01.2022
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMM
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم ترسل بعد ردا مكتوبا إلى موسكو بشأن مقترحاتها الأمنية لأوروبا، مؤكدا أنها سترسل الرد هذا الأسبوع.
واشنطن- سبوتنيك. وأضاف برايس، في إفادة صحفية ردا على سؤال حول جدول زمني لرد الولايات المتحدة الخطي على روسيا: "ما يمكنني قوله اليوم هو أن الرد لم يتم إرساله إلى موسكو، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أنه بمجرد إرسال الرد سنعلمكم بذلك".
وتابع: "سنقدم الرد على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية هذا الأسبوع. كنا نتشاور على نطاق واسع مع حلفائنا وشركائنا، وأيضا أوكرانيا لم نبلغهم فقط ولكن أطلعناهم على ما سيكون في هذا التقرير وذكروا ملاحظاتهم وأضفناها في تقريرنا. لن تكون هناك مفاجآت في الرد بالنسبة لحلفاء الناتو أو أوكرانيا".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
البيت الأبيض: بايدن ليس لديه رغبة في إرسال قوات إلى أوكرانيا
18:21 GMT
نشرت روسيا في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية. وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، في الثاني عشر من الشهر الجاري، وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 كانون الثاني/ي ناير 2022، في جنيف.
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