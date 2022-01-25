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وزارة الطاقة القرغيزية تعلن عودة التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد
وزارة الطاقة القرغيزية تعلن عودة التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد
أعلنت وزارة الطاقة القرغيزية، اليوم الثلاثاء، عن استعادة التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد بعد انقطاع واسع النطاق. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T12:02+0000
2022-01-25T12:21+0000
أخبار قرغيزستان
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بشكيك- سبوتنيك. وصرح المكتب الصحفي لوزارة الطاقة لوكالة "سبوتنيك": " تمت استعادة الكهرباء في جميع أنحاء البلاد" .وانقطع التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، في قرغيزستان وعدد من الدول الأخرى في آسيا الوسطى، بسبب عطل في حلقة الطاقة الموحدة لدول المنطقة. وبدأت الاستعادة المرحلية لإمدادات الطاقة بعد انقطاع دام ساعتين.وكان مشغل إدارة شبكات الكهرباء في كازاخستان قد أكد بأن الحوادث التي وقعت في نظام التزويد بالكهرباء في عدد من دول آسيا الوسطى، وقعت نتيجة التحميل الزائد بخط العبور في كازاخستان.وشهدت دول في آسيا الوسطى، نتيجة للعطل المذكور، انقطاعاً كبيراً في التيار الكهربائي، حيث إنه وفقا لوسائل إعلام، فقد انقطعت الكهرباء في كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان.
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أخبار قرغيزستان

وزارة الطاقة القرغيزية تعلن عودة التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد

12:02 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 12:21 GMT 25.01.2022)
© REUTERS / IVAN ALVARADOانقطاع الكهرباء في فنزويلا
انقطاع الكهرباء في فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / IVAN ALVARADO
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أعلنت وزارة الطاقة القرغيزية، اليوم الثلاثاء، عن استعادة التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد بعد انقطاع واسع النطاق.
بشكيك- سبوتنيك. وصرح المكتب الصحفي لوزارة الطاقة لوكالة "سبوتنيك": " تمت استعادة الكهرباء في جميع أنحاء البلاد" .
وانقطع التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، في قرغيزستان وعدد من الدول الأخرى في آسيا الوسطى، بسبب عطل في حلقة الطاقة الموحدة لدول المنطقة. وبدأت الاستعادة المرحلية لإمدادات الطاقة بعد انقطاع دام ساعتين.
وأعلنت شركة نقل الطاقة الكهربائية "ألاتيا جاريك" في كازاخستان، في وقت سابق من اليوم، عن استعادة التيار الكهرباء بشكل كامل في ألما آتا .
وكان مشغل إدارة شبكات الكهرباء في كازاخستان قد أكد بأن الحوادث التي وقعت في نظام التزويد بالكهرباء في عدد من دول آسيا الوسطى، وقعت نتيجة التحميل الزائد بخط العبور في كازاخستان.
وشهدت دول في آسيا الوسطى، نتيجة للعطل المذكور، انقطاعاً كبيراً في التيار الكهربائي، حيث إنه وفقا لوسائل إعلام، فقد انقطعت الكهرباء في كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان.
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