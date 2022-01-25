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https://arabic.sputniknews.com/20220125/وزير-الداخلية-اللبناني-يكشف-عن-ضبط-شحنة-كابتغون-داخل-صناديق-شاي-وجهتها-السعودية-1057158730.html
وزير الداخلية اللبناني يكشف عن ضبط شحنة كابتغون داخل صناديق شاي وجهتها السعودية
وزير الداخلية اللبناني يكشف عن ضبط شحنة كابتغون داخل صناديق شاي وجهتها السعودية
كشف وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي خلال مؤتمر صحفي، عقده في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في العاصمة بيروت، عن “عملية أمنية نوعية نتج عنها... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T15:48+0000
2022-01-25T15:48+0000
العالم العربي
لبنان
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وقال مولوي بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي العماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود إن "العمل الدقيق لشعبة المعلومات أدى الى ضبط الشحنة التي انطلقت من مرفأ بيروت، وإرجاعها من المياه الإقليمية".وأضاف أن "الشحنة وصلت اليوم إلى بيروت بعد مغادرتها بثلاثة أيام، وكانت من الممكن أن تصل إلى إخواننا العرب لولا العملية الأمنية والأمن الاستباقي".ونوه مولوي إلى أنه "بالمتابعة والعمل الأمني الدقيق الذي قامت وتقوم به شعبة المعلومات من خلال متابعة كل شبكات تهريب الكبتاغون".يذكر أن الشحنة المضبوطة عبارة عن 430 علبة شاي، تزن كل منها 17 كغ.وأعلنت السلطات السعودية، في وقت سابق، إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8,3 مليون حبة كبتاغون، في منفذ ميناء جدة، بعد العثور عليها مخبأة في إرساليتين وردتا إلى المملكة عبر المنفذ.ونشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أكدت من خلالها العثور على (3,054,000) حبة كبتاغون مخبأة داخل إرسالية ثمار البصل، وذلك بعد الكشف عليها بالتقنيات الأمنية والوسائل الحية، خاصة الكلاب البوليسية.
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العالم العربي, لبنان

وزير الداخلية اللبناني يكشف عن ضبط شحنة كابتغون داخل صناديق شاي وجهتها السعودية

15:48 GMT 25.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayمولوي يكشف عن ضبط شحنة كابتغون داخل صناديق شاي وجهتها السعودية
مولوي يكشف عن ضبط شحنة كابتغون داخل صناديق شاي وجهتها السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
كشف وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي خلال مؤتمر صحفي، عقده في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في العاصمة بيروت، عن “عملية أمنية نوعية نتج عنها ضبط شحنة كبيرة من الكبتاغون داخل 7 أطنان من الشاي، كانت متوجهة نحو توغو في إفريقيا ومنها نحو السعودية".
وقال مولوي بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي العماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود إن "العمل الدقيق لشعبة المعلومات أدى الى ضبط الشحنة التي انطلقت من مرفأ بيروت، وإرجاعها من المياه الإقليمية".
© Sputnik . Abdul Kader Albayمولوي يكشف عن ضبط شحنة كابتغون داخل صناديق شاي وجهتها السعودية
مولوي يكشف عن ضبط شحنة كابتغون داخل صناديق شاي وجهتها السعودية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مولوي يكشف عن ضبط شحنة كابتغون داخل صناديق شاي وجهتها السعودية
1/1
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مولوي يكشف عن ضبط شحنة كابتغون داخل صناديق شاي وجهتها السعودية
وأضاف أن "الشحنة وصلت اليوم إلى بيروت بعد مغادرتها بثلاثة أيام، وكانت من الممكن أن تصل إلى إخواننا العرب لولا العملية الأمنية والأمن الاستباقي".
© Sputnik . Abdul Kader Albayمولوي يكشف عن ضبط شحنة كابتغون داخل صناديق شاي وجهتها السعودية
مولوي يكشف عن ضبط شحنة كابتغون داخل صناديق شاي وجهتها السعودية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مولوي يكشف عن ضبط شحنة كابتغون داخل صناديق شاي وجهتها السعودية
1/1
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مولوي يكشف عن ضبط شحنة كابتغون داخل صناديق شاي وجهتها السعودية
ونوه مولوي إلى أنه "بالمتابعة والعمل الأمني الدقيق الذي قامت وتقوم به شعبة المعلومات من خلال متابعة كل شبكات تهريب الكبتاغون".
يذكر أن الشحنة المضبوطة عبارة عن 430 علبة شاي، تزن كل منها 17 كغ.
وأعلنت السلطات السعودية، في وقت سابق، إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8,3 مليون حبة كبتاغون، في منفذ ميناء جدة، بعد العثور عليها مخبأة في إرساليتين وردتا إلى المملكة عبر المنفذ.
ونشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أكدت من خلالها العثور على (3,054,000) حبة كبتاغون مخبأة داخل إرسالية ثمار البصل، وذلك بعد الكشف عليها بالتقنيات الأمنية والوسائل الحية، خاصة الكلاب البوليسية.
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