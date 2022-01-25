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وزير الدفاع الأوكراني: لم نعد نرى خطر غزو روسي لبلادنا
وزير الدفاع الأوكراني: لم نعد نرى خطر غزو روسي لبلادنا
أكد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لم تعد ترى وجود خطر لغزو روسي محتمل لها. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T11:50+0000
2022-01-25T11:50+0000
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ووفقا لتصريحات أدلى بها ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، للصحفيين داخل البرلمان الأوكراني، ونقلتها وكالة "سبوتنيك"، أكد أن "كييف لا ترى خطر غزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا، بداية من اليوم".وقال: "نحن نقيّم الوضع على مسافة 200 كيلومتر من الحدود، إنهم ينسحبون باستمرار، ثم يسحبون القوات، ويجرون التدريبات".ولفت إلى أنه "وعلى الرغم من تطابق البيانات الأوكرانية والدول الشريكة، إلا أن هناك اختلاف في تفسيرها".وقال: "إذا تم اقتراح الاجتماع كجزء من المفاوضات في بروكسل أو في ميونيخ بمشاركة شركائنا، ووزراء دفاع الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا، فسأكون جاهزا للقاء".ويوم أمس الاثنين، دعا سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، وسائل الإعلام التخفيف من حدة تأجيج الوضع الأمني في البلاد وعدم زيادة التوتر وبث الذعر.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة وجوده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتنفي موسكو الاتهامات الغربية والأوكرانية لها، بالتصعيد؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، ولا تخطط لمهاجمة أحد.
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روسيا, أخبار الناتو, أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الأوكراني: لم نعد نرى خطر غزو روسي لبلادنا

11:50 GMT 25.01.2022
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف
وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© Sputnik . Стрингер
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أكد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لم تعد ترى وجود خطر لغزو روسي محتمل لها.
ووفقا لتصريحات أدلى بها ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، للصحفيين داخل البرلمان الأوكراني، ونقلتها وكالة "سبوتنيك"، أكد أن "كييف لا ترى خطر غزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا، بداية من اليوم".
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وقال: "نحن نقيّم الوضع على مسافة 200 كيلومتر من الحدود، إنهم ينسحبون باستمرار، ثم يسحبون القوات، ويجرون التدريبات".

وأكد: "يمكنني القول على وجه اليقين، أنه حتى اليوم، لم تنشئ القوات المسلحة الروسية مجموعة ضاربة، يمكنها شن غزو عنيف لأوكرانيا".

ولفت إلى أنه "وعلى الرغم من تطابق البيانات الأوكرانية والدول الشريكة، إلا أن هناك اختلاف في تفسيرها".
وفي تصريحاته أبدى ريزنيكوف استعداده للقاء نظيره الروسي سيرغي شويغو، إذا كان هذا اللقاء في إطار مفاوضات دولية وبمشاركة الشركاء الدوليين.
وقال: "إذا تم اقتراح الاجتماع كجزء من المفاوضات في بروكسل أو في ميونيخ بمشاركة شركائنا، ووزراء دفاع الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا، فسأكون جاهزا للقاء".
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ويوم أمس الاثنين، دعا سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، وسائل الإعلام التخفيف من حدة تأجيج الوضع الأمني في البلاد وعدم زيادة التوتر وبث الذعر.

وقال دانيلوف، في إحاطة إعلامية عقب اجتماع مجلس الأمن الأوكراني: "في الآونة الأخيرة، حدثت الكثير من الأحداث الإعلامية في بلدنا، والكثير من نسج الخيال شبه العسكري في وسائل الإعلام؛ أود أن أناشدكم، أيها الأصدقاء والزملاء: خففوا من الحدة الموجودة قليلاً، الوضع القائم واضح لنا تمامًا، فلا داعي للذعر. أطلب من الجميع التحلي بالهدوء".

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة وجوده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
وتعتبر موسكو هذه الإجراءات خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف العسكري الغربي؛ وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
وتنفي موسكو الاتهامات الغربية والأوكرانية لها، بالتصعيد؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، ولا تخطط لمهاجمة أحد.
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