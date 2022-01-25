https://arabic.sputniknews.com/20220125/وزير-الدفاع-الأوكراني-لم-نعد-نرى-خطر-غزو-روسي-لبلادنا-1057104497.html

وزير الدفاع الأوكراني: لم نعد نرى خطر غزو روسي لبلادنا

وزير الدفاع الأوكراني: لم نعد نرى خطر غزو روسي لبلادنا

أكد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لم تعد ترى وجود خطر لغزو روسي محتمل لها. 25.01.2022, سبوتنيك عربي

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ووفقا لتصريحات أدلى بها ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، للصحفيين داخل البرلمان الأوكراني، ونقلتها وكالة "سبوتنيك"، أكد أن "كييف لا ترى خطر غزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا، بداية من اليوم".وقال: "نحن نقيّم الوضع على مسافة 200 كيلومتر من الحدود، إنهم ينسحبون باستمرار، ثم يسحبون القوات، ويجرون التدريبات".ولفت إلى أنه "وعلى الرغم من تطابق البيانات الأوكرانية والدول الشريكة، إلا أن هناك اختلاف في تفسيرها".وقال: "إذا تم اقتراح الاجتماع كجزء من المفاوضات في بروكسل أو في ميونيخ بمشاركة شركائنا، ووزراء دفاع الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا، فسأكون جاهزا للقاء".ويوم أمس الاثنين، دعا سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، وسائل الإعلام التخفيف من حدة تأجيج الوضع الأمني في البلاد وعدم زيادة التوتر وبث الذعر.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة وجوده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتنفي موسكو الاتهامات الغربية والأوكرانية لها، بالتصعيد؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، ولا تخطط لمهاجمة أحد.

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