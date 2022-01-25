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https://arabic.sputniknews.com/20220125/وزير-الكهرباء-العراقي-أسواقنا-مفتوحة-أمام-شركات-المملكة-1057057702.html
وزير الكهرباء العراقي: أسواقنا مفتوحة أمام شركات المملكة
وزير الكهرباء العراقي: أسواقنا مفتوحة أمام شركات المملكة
قال وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم، اليوم الثلاثاء، إن الربط الكهربائي مع السعودية يتم إنجازه خلال عامين. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T10:10+0000
2022-01-25T10:10+0000
2022-01-25T10:10+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار السعودية اليوم
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وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد من أجل التوقيع، إلى أن مشروع الربط الكهربائي العراقي السعودي يعد مرحلة أولى لمجموعة قادمة من المشاريع في مجال الطاقة.وتابع كريم أن توقيع مذكرة التفاهم للربط الكهربائي مع السعودية، يؤكد أن أسواق العراق مفتوحة أمام شركات المملكة.وأكد وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن هناك فرصا واعدة في مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والعراق، متابعا أنه "بهذا الربط سيكون هناك تحقيق للاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء".وحضر توقيع مذكرة التفاهم، أمين مجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي، بالإضافة إلى وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار.
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أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم
وزير الكهرباء العراقي: أسواقنا مفتوحة أمام شركات المملكة
قال وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم، اليوم الثلاثاء، إن الربط الكهربائي مع السعودية يتم إنجازه خلال عامين.
وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد من أجل التوقيع، إلى أن مشروع الربط الكهربائي العراقي السعودي يعد مرحلة أولى لمجموعة قادمة من المشاريع في مجال الطاقة.
وتابع كريم أن توقيع مذكرة التفاهم للربط الكهربائي مع السعودية، يؤكد أن أسواق العراق مفتوحة أمام شركات المملكة.
وأكد وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن هناك فرصا واعدة في
مشروع الربط الكهربائي
بين السعودية والعراق، متابعا أنه "بهذا الربط سيكون هناك تحقيق للاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء".
وحضر توقيع مذكرة التفاهم، أمين مجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي، بالإضافة إلى وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار.