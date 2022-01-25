https://arabic.sputniknews.com/20220125/وسط-معادلة-خطيرة-محتملة-هل-تلجأ-الإمارات-لمراوغة-للهروب-من-رادارات-الصواريخ--1057137017.html

وسط معادلة خطيرة محتملة... هل تلجأ الإمارات لمراوغة للهروب من رادارات الصواريخ

وسط معادلة خطيرة محتملة... هل تلجأ الإمارات لمراوغة للهروب من رادارات الصواريخ

رجح الخبير اليمني في الشؤون العسكرية والأمنية، علي الذهب، أن تلجأ الإمارات إلى "إعلان مراوغ" من أجل إيقاف الهجمات الصاروخية التي تشنها جماعة "أنصار الله". 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T12:49+0000

2022-01-25T12:49+0000

2022-01-25T12:49+0000

العالم العربي

أخبار إيران

أخبار اليمن الأن

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616090_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9dc8bb62acc6b382e80d3e8a0f25054f.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال الذهب إن "الحوثيين لديهم الأسلحة التي تمنحهم إيران؛ ولكن هذه الأسلحة هي أسلحة تعطى لهم بالقطارة [بوتيرة متقطعة]. لو كان لدى الحوثيين فعلا القدر الكافي من الأسلحة الاستراتيجية، التي تجعل الإماراتيين يذعنون لمطالبهم بوقف العمليات العسكرية على الأرض؛ لأمطروا الإمارات والسعودية بعشرات الصواريخ يوميا".ورجح الذهب، أن تلجأ الإمارات إلى "إعلان مراوغ"، حسب وصفه، للخروج من هذا الوضع؛ مثل أن تدعو إلى أن يقوم اليمنيون بالدفاع عن أنفسهم أمام جماعة الحوثي؛ وفي هذه الحالة لن يكون لها مشاركة فاعلة.في ذات الوقت، يعتبر الذهب، أن الإمارات لن تنسحب من المحافظات اليمنية الجنوبية، ومن مناطق بلحاف وميون وعبد الكوري؛ لافتا إلى ذلك يعني التخلي عن المكاسب التي حققتها، ومن بينها مكاسب جيواستراتيجية، "كانت أساسا ضمن أولوياتها في المشاركة في هذه الحرب".وحول علاقة التصعيد العسكري في المنطقة بالمفاوضات النووية في فيينا؛ قال الذهب، "الإيرانيون من جانبهم يريدون حليفا قويا، ولا يمكن أن يخسروا الحوثيين؛ لأنهم يستخدمونهم، والعنف الصادر عنهم، لمصلحة هذه المفاوضات ومصلحة البرنامج النووي الإيراني".وبخصوص تحديد سقف التصعيد بين الجانبين، وقدرة وإمكانيات كل طرف؛ قال، "هناك محددان لسقف التصعيد. المحدد الأول، وقف دعم الإمارات للقوات الموجودة في شبوة، بحيث لا تتجاوز حدود ما قبل 1990"."المسألة الثانية التوقيع على الاتفاق النووي، في إطار ما تطلبه إيران، أو على الأقل في المستويات المقبولة التي تنادي بها؛ خاصة فيما يتعلق بمشروعها الصاروخي والطائرات المسيرة. وهو برنامج موازي للبرنامج النووي" وفقا للخبير اليمني.ومجيبا عن سؤال للوكالة، عما إذا كانت هناك معادلة جديدة ترسم للمنطقة أم أنه تصعيد عابر؛ قال الخبير اليمني، "الأمر وارد، لأن هناك صعودا إيرانيا، يقابله صعودا لدى دولة الكيان الصهيوني [يقصد إسرائيل]".وختم الذهب حديثه إلى الوكالة، قائلا، "الخطر الحقيقي في هذه المعادلة، هو ما قد يقود اليمن إلى التمزق والانفصال. قد تكون هناك تسوية بحيث تضمن بقاء الحوثيين في مناطق ما قبل 1990، على أن يكون هناك تسوية بين القوى الشمالية وبين الحوثيين؛ ويكون هناك يمن جنوبي [جمهورية اليمن الديمقراطي السابقة]، على غرار ما كان قبل في هذه الفترة، إلا أن الخطر الأكبر في أن يمزق الجنوب [اليمني]، لا سيما أن هناك محاولة حثيثة، لعزل شرقي المحافظات الجنوبية عن غربها".وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت الأسبوع الماضي، تبنيها قصف مواقع في منطقة مصفح الصناعية، ومطار أبو ظبي، ومواقع أخرى في السعودية؛ الأمر الذي قوبل بتنديد إقليمي وعربي ودولي كبير.وتنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، ومناطق مدنية وحيوية في السعودية والإمارات.

https://arabic.sputniknews.com/20220124/إيران-توجه-طلبا-إلى-السعودية-والإمارات-بشأن-الحرب-في-اليمن-1057037469.html

https://arabic.sputniknews.com/20220120/الإمارات-تكشف-عن-اتفاق-مع-إسرائيل-وأمريكا-على-خلفية-الهجوم-الحوثي-على-أبو-ظبي-1056748889.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم