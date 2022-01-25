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وفاة ما لا يقل عن 7 مهاجرين معظمهم من مصر وبنغلادش بسبب البرد أثناء رحلة هجرة غير شرعية
وفاة ما لا يقل عن 7 مهاجرين معظمهم من مصر وبنغلادش بسبب البرد أثناء رحلة هجرة غير شرعية
أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، بوفاة سبعة مهاجرين على الأقل أثناء إبحارهم إلى جزيرة لامبيدوزا. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T11:45+0000
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وأشارت الوكالة، إلى أن المهاجرين معظمهم من مصر وبنغلادش، وتوفوا على ظهر مركب كان يحملهم إلى جزيرة لامبيدوزا الواقعة في البحر المتوسط نتيجة انخفاض درجة حرارة أجسامهم.ونقلت الوكالة عن سالفاتور مارتيلو رئيس بلدية لامبيدوزا، قوله إن "المركب كان يحمل 280 مهاجرا معظمهم من مصر وبنغلاديش"، مؤكدا عدد الوفيات.ولفتت الوكالة إلى أن "قوات خفر الساحل شاهدت المركب على بعد 50 كم قبالة ساحل الجزيرة خلال الليل وعثرت على ثلاث جثث على متنه بينما توفي أربعة آخرون قبيل وصول المركب إلى الميناء".وأظهرت بيانات حكومية أن ما يقرب من 1751 من المهاجرين نزلوا إلى الموانئ الإيطالية حتى الآن هذا العام.
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إيطاليا, أخبار مصر الآن, مصر

وفاة ما لا يقل عن 7 مهاجرين معظمهم من مصر وبنغلادش بسبب البرد أثناء رحلة هجرة غير شرعية

11:45 GMT 25.01.2022
© REUTERSغرق مركب لمهاجرين
غرق مركب لمهاجرين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS
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أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، بوفاة سبعة مهاجرين على الأقل أثناء إبحارهم إلى جزيرة لامبيدوزا.
وأشارت الوكالة، إلى أن المهاجرين معظمهم من مصر وبنغلادش، وتوفوا على ظهر مركب كان يحملهم إلى جزيرة لامبيدوزا الواقعة في البحر المتوسط نتيجة انخفاض درجة حرارة أجسامهم.
ونقلت الوكالة عن سالفاتور مارتيلو رئيس بلدية لامبيدوزا، قوله إن "المركب كان يحمل 280 مهاجرا معظمهم من مصر وبنغلاديش"، مؤكدا عدد الوفيات.
ولفتت الوكالة إلى أن "قوات خفر الساحل شاهدت المركب على بعد 50 كم قبالة ساحل الجزيرة خلال الليل وعثرت على ثلاث جثث على متنه بينما توفي أربعة آخرون قبيل وصول المركب إلى الميناء".
وأظهرت بيانات حكومية أن ما يقرب من 1751 من المهاجرين نزلوا إلى الموانئ الإيطالية حتى الآن هذا العام.
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