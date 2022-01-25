https://arabic.sputniknews.com/20220125/يحيى-الفخراني-يكشف-سر-رفضه-العمل-مع-يوسف-شاهين-وعن-قرار-كان-سيقلب-موازين-ليالي-الحلمية-1057102224.html

يحيى الفخراني يكشف سر رفضه العمل مع يوسف شاهين... وعن قرار كان سيقلب موازين "ليالي ‏الحلمية"‏

يحيى الفخراني يكشف سر رفضه العمل مع يوسف شاهين... وعن قرار كان سيقلب موازين "ليالي ‏الحلمية"‏

كشف الفنان المصري يحيى الفخراني، عن أنه كان مسنودا إليه المشاركة في بطولة فيلم "المصير" ‏للمخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، ولكنه رفض التعاون معه.‏ 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T11:08+0000

2022-01-25T11:08+0000

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وقال الفخراني في الجزء الثالث من حواره مع برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، أمس الاثنين، إنه كان مرشحا لتجسيد دور العالم "ابن رشد" في فيلم "المصير" (1997)، ولكن عندما رفض المشاركة فيه كان الدور من نصيب الفنان الراحل نور الشريف.وأكد يحيى الفخراني أنه عندما عُرض عليه الدور في البداية طلب أجرا محددا وافق عليه يوسف شاهين، ولكن عندما لاحظ وجود اسم بطل شاب وقتها بخط كبير جدا في الملصق الدعائي للفيلم، قام بتنبيه شاهين بشأن ذلك أثناء وجوده معه في مكتبه، وكان رده عليه أنه طالما يصر على كتابة اسمه في البداية يجب تقليل أجره، وهنا طلب الفخراني منه أن يتركه لبعض الوقت يفكر لكي يحسم أمره من المشاركة في الفيلم.وتابع الفخراني أنه بعد ذلك اتصل به المخرج خالد يوسف، الذي كان يعمل وقتها المساعد الأول ليوسف شاهين، وأبلغه أن الأخير أدرك أنه لا يرغب في المشاركة في الفيلم، وأسند دور "ابن رشد" لنور الشريف.من ناحية أخرى، كشف يحيى الفخراني في لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة"، أمس الاثنين، عن قرار لو كان اتخذه لكان سيقلب موازين مسلسل "ليالي الحلمية"، وهو من أشهر أعماله في الدراما التلفزيونية.وأوضح الفخراني أنه كان يرغب في تجسيد دور "العمدة سليمان غانم" بدلا من شخصية "الباشا سليم البدري"، وأن من كان مرشحا لدور "سليمان غانم" في البداية هو الفنان الراحل، سعيد صالح، وليس صلاح السعدني.وأضاف الفخراني أن سعيد صالح اعتذر عن دور "سليمان غانم" بسبب انشغاله وقتها بأحد الأعمال المسرحية، وأكد له أنه لن يكون متفرغا للمسلسل سوى ساعتين فقط يوميا، على الرغم من أن الفخراني أكد له أن الدور "بطولة" ومساحته كبيرة، وبعد اعتذار سعيد صالح كان الدور من نصيب صلاح السعدني.

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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر