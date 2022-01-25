زيادة صادرات مصر إلى ليبيا بمقدار 64.5 % خلال عام واحد
بحثت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي سلامة الغويل، التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تطويره، فيما أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية زيادة صادراتها لليبيا العام الماضي بنسبة 64.5 بالمئة، لتبلغ 938 مليون دولار.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الثلاثاء، فقد التقى كلا من جامع والغويل اليوم في القاهرة حيث استعرضا "آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة".
وأكدت جامع خلال اللقاء أن "الدولة المصرية حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة"، مشيرة إلى "أهمية البناء على العلاقات التاريخية الوطيدة وعلاقات الجوار والعروبة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصاديين المصري والليبي على حد سواء".
وأوضحت جامع أن "الفترة الحالية تشهد تعاونا ملموسا بين البلدين في المجال الصناعي يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي بهدف استعادة دوران عجلة الإنتاج بها والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي".
وأكدت جامع أن السوق الليبية تعد "أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتلت المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5 بالمئة".
من جانبه أكد الغويل على "حرص الحكومة الليبية على نقل التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة للاقتصاد الليبي وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز التجارة الخارجية وتنمية وتطوير القطاع الاستثماري".
وأشار الغويل إلى "ضرورة تفعيل الجهود الحكومية للاستفادة من كافة اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لليبيا خلال شهر إبريل من العام الماضي".
وأكدت جامع خلال اللقاء أن "الدولة المصرية حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة"، مشيرة إلى "أهمية البناء على العلاقات التاريخية الوطيدة وعلاقات الجوار والعروبة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصاديين المصري والليبي على حد سواء".
وأوضحت جامع أن "الفترة الحالية تشهد تعاونا ملموسا بين البلدين في المجال الصناعي يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي بهدف استعادة دوران عجلة الإنتاج بها والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي".
وأكدت جامع أن السوق الليبية تعد "أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتلت المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5 بالمئة".
من جانبه أكد الغويل على "حرص الحكومة الليبية على نقل التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة للاقتصاد الليبي وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز التجارة الخارجية وتنمية وتطوير القطاع الاستثماري".
وأشار الغويل إلى "ضرورة تفعيل الجهود الحكومية للاستفادة من كافة اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لليبيا خلال شهر إبريل من العام الماضي".