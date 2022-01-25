تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220125/-زيادة-صادرات-مصر-إلى-ليبيا-بمقدار-645--خلال-عام-واحد-1057084385.html
زيادة صادرات مصر إلى ليبيا بمقدار 64.5 % خلال عام واحد
زيادة صادرات مصر إلى ليبيا بمقدار 64.5 % خلال عام واحد
بحثت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي سلامة الغويل، التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تطويره، فيما أعلنت وزارة... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T10:42+0000
2022-01-25T10:42+0000
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050211790_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3222e120af83caf2a226ab50c3e9270f.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الثلاثاء، فقد التقى كلا من جامع والغويل اليوم في القاهرة حيث استعرضا "آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة".وأكدت جامع خلال اللقاء أن "الدولة المصرية حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة"، مشيرة إلى "أهمية البناء على العلاقات التاريخية الوطيدة وعلاقات الجوار والعروبة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصاديين المصري والليبي على حد سواء".وأوضحت جامع أن "الفترة الحالية تشهد تعاونا ملموسا بين البلدين في المجال الصناعي يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي بهدف استعادة دوران عجلة الإنتاج بها والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي".وأكدت جامع أن السوق الليبية تعد "أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتلت المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5 بالمئة".من جانبه أكد الغويل على "حرص الحكومة الليبية على نقل التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة للاقتصاد الليبي وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز التجارة الخارجية وتنمية وتطوير القطاع الاستثماري".وأشار الغويل إلى "ضرورة تفعيل الجهود الحكومية للاستفادة من كافة اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لليبيا خلال شهر إبريل من العام الماضي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050211790_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e62abc7c665941faf566636945dad53c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن

زيادة صادرات مصر إلى ليبيا بمقدار 64.5 % خلال عام واحد

10:42 GMT 25.01.2022
© REUTERS / Costas Baltasعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Costas Baltas
تابعنا عبر
بحثت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي سلامة الغويل، التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تطويره، فيما أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية زيادة صادراتها لليبيا العام الماضي بنسبة 64.5 بالمئة، لتبلغ 938 مليون دولار.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الثلاثاء، فقد التقى كلا من جامع والغويل اليوم في القاهرة حيث استعرضا "آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة".
وأكدت جامع خلال اللقاء أن "الدولة المصرية حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة"، مشيرة إلى "أهمية البناء على العلاقات التاريخية الوطيدة وعلاقات الجوار والعروبة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصاديين المصري والليبي على حد سواء".
وأوضحت جامع أن "الفترة الحالية تشهد تعاونا ملموسا بين البلدين في المجال الصناعي يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي بهدف استعادة دوران عجلة الإنتاج بها والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي".
وأكدت جامع أن السوق الليبية تعد "أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتلت المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5 بالمئة".
من جانبه أكد الغويل على "حرص الحكومة الليبية على نقل التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة للاقتصاد الليبي وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز التجارة الخارجية وتنمية وتطوير القطاع الاستثماري".
وأشار الغويل إلى "ضرورة تفعيل الجهود الحكومية للاستفادة من كافة اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لليبيا خلال شهر إبريل من العام الماضي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية