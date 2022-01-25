https://arabic.sputniknews.com/20220125/-سياسيون-غربيون-قلقون-من-المحادثات-بين-رئيسي-روسيا-وكوبا-1057052863.html

سياسيون غربيون قلقون من المحادثات بين رئيسي روسيا وكوبا

سياسيون غربيون قلقون من المحادثات بين رئيسي روسيا وكوبا

أجريت، اليوم الثلاثاء، محادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل. 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T08:58+0000

2022-01-25T08:58+0000

2022-01-25T08:58+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1056700933_0:179:1817:1201_1920x0_80_0_0_0edcb397d1f26afd82959540e442b2ea.jpg

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن المحادثات خصصت لموضوع التعاون التجاري والاقتصادي، فضلا عن الكفاح المشترك ضد الوباء.تبرز من رسائل الخدمة الصحفية للكرملين العبارة التالية: "تمت مناقشة قضايا التنسيق الإضافي لأعمال البلدين على الساحة الدولية وفقاً لمبادئ الشراكة الاستراتيجية وتقاليد الصداقة والتفاهم المتبادل".وأكدت قناة "topwar"، أنه تم التأكيد على نية العمل المشترك بشكل وثيق لتعزيز العلاقات الثنائية، وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات على مختلف المستويات.يعتقد الغرب أنه بينما يشارك الناتو بشكل علني في نقل قواته إلى أوروبا الشرقية ويولي اهتمامًا خاصًا "للتركيز العالي للقوات الروسية على حدود أوكرانيا"، يمكن لموسكو اتخاذ خطوة من شأنها "إلغاء" تصرفات الولايات المتحدة في أوروبا، بحسب القناة.لقد وصل الأمر إلى أن أي ذكر لرئيسي روسيا وكوبا في نص واحد يُنظر إليه على أنه نوع من "الاتفاق السري" تقريبًا حول نشر أنظمة الصواريخ فوق الصوتية بالقرب من حدود الولايات المتحدة.تغذي الهستيريا الغربية حقيقة أنه قبل أيام قليلة فقط، أجرى فلاديمير بوتين محادثات مع زعيم آخر في أمريكا اللاتينية، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.تصريح السفير بأن الدستور الفنزويلي لا يسمح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في البلاد لم يثنِ خبراء السياسة الغربيين والجيش عن أن روسيا كانت تتفاوض على تواجد عسكري "في الفناء الخلفي للولايات المتحدة".

https://arabic.sputniknews.com/20220116/مجلة-يمكن-للصواريخ-الروسية-في-كوبا-ردع-الناتو-بشكل-أكثر-فاعلية-من-المفاوضات-1056279835.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا