وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن المحادثات خصصت لموضوع التعاون التجاري والاقتصادي، فضلا عن الكفاح المشترك ضد الوباء.تبرز من رسائل الخدمة الصحفية للكرملين العبارة التالية: "تمت مناقشة قضايا التنسيق الإضافي لأعمال البلدين على الساحة الدولية وفقاً لمبادئ الشراكة الاستراتيجية وتقاليد الصداقة والتفاهم المتبادل".وأكدت قناة "topwar"، أنه تم التأكيد على نية العمل المشترك بشكل وثيق لتعزيز العلاقات الثنائية، وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات على مختلف المستويات.يعتقد الغرب أنه بينما يشارك الناتو بشكل علني في نقل قواته إلى أوروبا الشرقية ويولي اهتمامًا خاصًا "للتركيز العالي للقوات الروسية على حدود أوكرانيا"، يمكن لموسكو اتخاذ خطوة من شأنها "إلغاء" تصرفات الولايات المتحدة في أوروبا، بحسب القناة.لقد وصل الأمر إلى أن أي ذكر لرئيسي روسيا وكوبا في نص واحد يُنظر إليه على أنه نوع من "الاتفاق السري" تقريبًا حول نشر أنظمة الصواريخ فوق الصوتية بالقرب من حدود الولايات المتحدة.تغذي الهستيريا الغربية حقيقة أنه قبل أيام قليلة فقط، أجرى فلاديمير بوتين محادثات مع زعيم آخر في أمريكا اللاتينية، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.تصريح السفير بأن الدستور الفنزويلي لا يسمح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في البلاد لم يثنِ خبراء السياسة الغربيين والجيش عن أن روسيا كانت تتفاوض على تواجد عسكري "في الفناء الخلفي للولايات المتحدة".
يعتقد الغرب أنه بينما يشارك الناتو بشكل علني في نقل قواته إلى أوروبا الشرقية ويولي اهتمامًا خاصًا "للتركيز العالي للقوات الروسية على حدود أوكرانيا"، يمكن لموسكو اتخاذ خطوة من شأنها "إلغاء" تصرفات الولايات المتحدة في أوروبا، بحسب القناة.
لقد وصل الأمر إلى أن أي ذكر لرئيسي روسيا وكوبا في نص واحد يُنظر إليه على أنه نوع من "الاتفاق السري" تقريبًا حول نشر أنظمة الصواريخ فوق الصوتية بالقرب من حدود الولايات المتحدة.
وأشارت القناة إلى أنه في حالة نشر صواريخ روسية تفوق سرعتها سرعة الصوت في كوبا، فإن مدة رحلتها إلى مراكز التكنولوجيا الأمريكية في تكساس ستكون 3-4 دقائق فقط.
تغذي الهستيريا الغربية حقيقة أنه قبل أيام قليلة فقط، أجرى فلاديمير بوتين محادثات مع زعيم آخر في أمريكا اللاتينية، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
تصريح السفير بأن الدستور الفنزويلي لا يسمح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في البلاد لم يثنِ خبراء السياسة الغربيين والجيش عن أن روسيا كانت تتفاوض على تواجد عسكري "في الفناء الخلفي للولايات المتحدة".