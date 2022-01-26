أسطول البلطيق الروسي يحصل على سفينة جديدة

سيتم إطلاق السفينة خلال النصف الأول من العام. بعد ذلك، ستبدأ المناورات بمشاركتها. في الوقت الحالي، تم تشكيل طاقم السفينة الصاروخية. ويتم تشكيل قاعدة على أراضي البلطيق.وفقًا لتقارير صحيفة "إزفيستيا" الروسية، نقلاً عن مصدر في الوزارة من المفترض أن يتم تسليم السفينة للأسطول في خريف عام 2022.وقال الخبير دميتري بولتينكوف إن سلسلة "بويان" يمكن أن تلحق أضرارًا بالأهداف البحرية والبرية. إذا تصاعد الموقف، سيتعين على هذه السفن التفرق، وفي حالة الأعمال القتالية، سيتعين على هذه السفن توجيه ضربات فائقة الدقة ضد الأهداف الأكثر أهمية، بما في ذلك في عمق أراضي العدو.
وقال الخبير دميتري بولتينكوف إن سلسلة "بويان" يمكن أن تلحق أضرارًا بالأهداف البحرية والبرية. إذا تصاعد الموقف، سيتعين على هذه السفن التفرق، وفي حالة الأعمال القتالية، سيتعين على هذه السفن توجيه ضربات فائقة الدقة ضد الأهداف الأكثر أهمية، بما في ذلك في عمق أراضي العدو.