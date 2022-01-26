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https://arabic.sputniknews.com/20220126/أسطول-البلطيق-الروسي-يحصل-على-سفينة-جديدة-1057170992.html
أسطول البلطيق الروسي يحصل على سفينة جديدة
أسطول البلطيق الروسي يحصل على سفينة جديدة
سيتم تسليم أسطول البلطيق أحدث سفينة صواريخ صغيرة "ناروفومينسك" من المشروع 21631 "بويان-إم" بحلول نهاية عام 2022، حسبما ذكر مصدر في وزارة الدفاع الروسية. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T05:41+0000
2022-01-26T05:41+0000
رصد عسكري
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سيتم إطلاق السفينة خلال النصف الأول من العام. بعد ذلك، ستبدأ المناورات بمشاركتها. في الوقت الحالي، تم تشكيل طاقم السفينة الصاروخية. ويتم تشكيل قاعدة على أراضي البلطيق.وفقًا لتقارير صحيفة "إزفيستيا" الروسية، نقلاً عن مصدر في الوزارة من المفترض أن يتم تسليم السفينة للأسطول في خريف عام 2022.وقال الخبير دميتري بولتينكوف إن سلسلة "بويان" يمكن أن تلحق أضرارًا بالأهداف البحرية والبرية. إذا تصاعد الموقف، سيتعين على هذه السفن التفرق، وفي حالة الأعمال القتالية، سيتعين على هذه السفن توجيه ضربات فائقة الدقة ضد الأهداف الأكثر أهمية، بما في ذلك في عمق أراضي العدو.
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رصد عسكري

أسطول البلطيق الروسي يحصل على سفينة جديدة

05:41 GMT 26.01.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصورسفن أسطول بحر البلطيق في البحر في إطار تمارين "غرب 2017"
سفن أسطول بحر البلطيق في البحر في إطار تمارين غرب 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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سيتم تسليم أسطول البلطيق أحدث سفينة صواريخ صغيرة "ناروفومينسك" من المشروع 21631 "بويان-إم" بحلول نهاية عام 2022، حسبما ذكر مصدر في وزارة الدفاع الروسية.
سيتم إطلاق السفينة خلال النصف الأول من العام. بعد ذلك، ستبدأ المناورات بمشاركتها. في الوقت الحالي، تم تشكيل طاقم السفينة الصاروخية. ويتم تشكيل قاعدة على أراضي البلطيق.
وفقًا لتقارير صحيفة "إزفيستيا" الروسية، نقلاً عن مصدر في الوزارة من المفترض أن يتم تسليم السفينة للأسطول في خريف عام 2022.
وقال الخبير دميتري بولتينكوف إن سلسلة "بويان" يمكن أن تلحق أضرارًا بالأهداف البحرية والبرية. إذا تصاعد الموقف، سيتعين على هذه السفن التفرق، وفي حالة الأعمال القتالية، سيتعين على هذه السفن توجيه ضربات فائقة الدقة ضد الأهداف الأكثر أهمية، بما في ذلك في عمق أراضي العدو.
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