https://arabic.sputniknews.com/20220126/أمريكا-تسرق-أكثر-من-100-صهريج-نفط-سوري-1057198732.html

أمريكا تسرق أكثر من 100 صهريج نفط سوري

أمريكا تسرق أكثر من 100 صهريج نفط سوري

استمرت القوات الأمريكية بسرقة النفط السوري وهرّبت خلال الفترة الأخيرة 130 صهريجا إلى شمالي العراق. 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T12:57+0000

2022-01-26T12:57+0000

2022-01-26T12:57+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار سوريا اليوم

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وقالت مصادر أهلية في مدينة اليعربية في محافظة الحسكة، للوكالة السورية للأنباء "سانا"، اليوم الأربعاء، أن "130 صهريجاً محملاً بالنفط السوري الخام سرقته قوات الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع ميليشيا "قسد" من الآبار السورية تم إخراجها أمس على دفعات باتجاه قرية المحمودية العراقية الواقعة جنوب معبر الوليد غير الشرعي".وأفادت المصادر أنه "تم إخراج النفط المسروق عبر ممر فتحته قوات الاحتلال الأمريكي سابقا باتجاه قرية المحمودية العراقية لإفساح المجال أمام عشرات الشاحنات التي تحمل بضائع مهربة تابعة لميليشيا قسد لدخول منطقة الجزيرة السورية عبر معبر الوليد".وأشارت المصادر إلى أن "رتلاً مؤلفاً من 46 براداً وشاحنة وناقلة محملة بمواد لوجستية تابعة للاحتلال الامريكي دخلت الأراضي السورية عبر المعبر ذاته بعد ساعات من خروج رتل الصهاريج".واتهم نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، في وقت سابق، أمريكا بتخريب منطقة الفرات في شمال شرقي البلاد.وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال الجعفري: "الأمريكيون خبراء في تدمير البنية التحتية في منطقة الفرات، إنهم يدمرون البنية التحتية للنفط والغاز".ولفت نائب وزير الخارجية السوري إلى أن "فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإسرائيل كلها دول متورطة في احتلال أجزاء من بلدي وتنتهك القانون الدولي بقيامها بذلك".

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