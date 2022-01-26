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أمريكا تسرق أكثر من 100 صهريج نفط سوري
أمريكا تسرق أكثر من 100 صهريج نفط سوري
استمرت القوات الأمريكية بسرقة النفط السوري وهرّبت خلال الفترة الأخيرة 130 صهريجا إلى شمالي العراق. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T12:57+0000
2022-01-26T12:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
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وقالت مصادر أهلية في مدينة اليعربية في محافظة الحسكة، للوكالة السورية للأنباء "سانا"، اليوم الأربعاء، أن "130 صهريجاً محملاً بالنفط السوري الخام سرقته قوات الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع ميليشيا "قسد" من الآبار السورية تم إخراجها أمس على دفعات باتجاه قرية المحمودية العراقية الواقعة جنوب معبر الوليد غير الشرعي".وأفادت المصادر أنه "تم إخراج النفط المسروق عبر ممر فتحته قوات الاحتلال الأمريكي سابقا باتجاه قرية المحمودية العراقية لإفساح المجال أمام عشرات الشاحنات التي تحمل بضائع مهربة تابعة لميليشيا قسد لدخول منطقة الجزيرة السورية عبر معبر الوليد".وأشارت المصادر إلى أن "رتلاً مؤلفاً من 46 براداً وشاحنة وناقلة محملة بمواد لوجستية تابعة للاحتلال الامريكي دخلت الأراضي السورية عبر المعبر ذاته بعد ساعات من خروج رتل الصهاريج".واتهم نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، في وقت سابق، أمريكا بتخريب منطقة الفرات في شمال شرقي البلاد.وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال الجعفري: "الأمريكيون خبراء في تدمير البنية التحتية في منطقة الفرات، إنهم يدمرون البنية التحتية للنفط والغاز".ولفت نائب وزير الخارجية السوري إلى أن "فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإسرائيل كلها دول متورطة في احتلال أجزاء من بلدي وتنتهك القانون الدولي بقيامها بذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220126/لافروف-يؤكد-تعزيز-التعاون-مع-دول-لاتينية-في-جميع-المجالات-بما-فيها-العسكرية-1057196363.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم

أمريكا تسرق أكثر من 100 صهريج نفط سوري

12:57 GMT 26.01.2022
© REUTERS / ARI JALALقوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019
قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / ARI JALAL
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استمرت القوات الأمريكية بسرقة النفط السوري وهرّبت خلال الفترة الأخيرة 130 صهريجا إلى شمالي العراق.
وقالت مصادر أهلية في مدينة اليعربية في محافظة الحسكة، للوكالة السورية للأنباء "سانا"، اليوم الأربعاء، أن "130 صهريجاً محملاً بالنفط السوري الخام سرقته قوات الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع ميليشيا "قسد" من الآبار السورية تم إخراجها أمس على دفعات باتجاه قرية المحمودية العراقية الواقعة جنوب معبر الوليد غير الشرعي".
وأفادت المصادر أنه "تم إخراج النفط المسروق عبر ممر فتحته قوات الاحتلال الأمريكي سابقا باتجاه قرية المحمودية العراقية لإفساح المجال أمام عشرات الشاحنات التي تحمل بضائع مهربة تابعة لميليشيا قسد لدخول منطقة الجزيرة السورية عبر معبر الوليد".
وأشارت المصادر إلى أن "رتلاً مؤلفاً من 46 براداً وشاحنة وناقلة محملة بمواد لوجستية تابعة للاحتلال الامريكي دخلت الأراضي السورية عبر المعبر ذاته بعد ساعات من خروج رتل الصهاريج".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
لافروف يؤكد تعزيز التعاون مع دول لاتينية في جميع المجالات بما فيها العسكرية
12:34 GMT
واتهم نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، في وقت سابق، أمريكا بتخريب منطقة الفرات في شمال شرقي البلاد.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال الجعفري: "الأمريكيون خبراء في تدمير البنية التحتية في منطقة الفرات، إنهم يدمرون البنية التحتية للنفط والغاز".
ولفت نائب وزير الخارجية السوري إلى أن "فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإسرائيل كلها دول متورطة في احتلال أجزاء من بلدي وتنتهك القانون الدولي بقيامها بذلك".
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