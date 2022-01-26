"أنصار الله": الإمارات لا تستطيع الوقوف على قدميها إلا بعكازات أمريكية

وقال المتحدث باسم حركة أنصار الله في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تعاني دويلات العدوان على اليمن من أزمة أمن ذاتي، كما هو حال الإمارات فلا تستطيع الوقوف على قدميها إلا بعكازات أمريكية، وتجهد في تسول الدعم الأمريكي".وأضاف قائلا: "هي في غنى عن ذلك بأن تخرج من المستنقع اليمني فعليا وإلا فلن يجديها أي دعم ولن يتحقق لها أي أمن إذا استمر عدوانها على اليمن".ويوم الاثنين الفائت، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" تجاه الدولة.كما أعلنت في وقت لاحق تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ "أنصار الله" في الجوف باليمن بعد إطلاق الصواريخ منها.وقبل أكثر من أسبوع أعلنت الإمارات، وفاة 3 أشخاص "باكستاني وهنديان" وإصابة 6 آخرين، بعد استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة للحوثيين.
هاجم الناطق الرسمي باسم حركة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد عبد السلام، اليوم الأربعاء، دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال المتحدث باسم حركة أنصار الله في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تعاني دويلات العدوان على اليمن من أزمة أمن ذاتي، كما هو حال الإمارات فلا تستطيع الوقوف على قدميها إلا بعكازات أمريكية، وتجهد في تسول الدعم الأمريكي".
وأضاف قائلا: "هي في غنى عن ذلك بأن تخرج من المستنقع اليمني فعليا وإلا فلن يجديها أي دعم ولن يتحقق لها أي أمن إذا استمر عدوانها على اليمن".
تعاني دويلات العدوان على اليمن من أزمة أمن ذاتي،كما هو حال الإمارات فلا تستطيع الوقوف على قدميها إلا بعكازات أمريكية، وتجهد في تسول الدعم الأمريكي،وهي في غنى عن ذلك بأن تخرج من المستنقع اليمني فعليا وإلا فلن يجديها أي دعم ولن يتحقق لها أي أمن إذا استمر عدوانها على اليمن.