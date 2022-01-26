https://arabic.sputniknews.com/20220126/أنصار-الله-تحذر-السعودية-والإمارات-لدينا-أسلحة-وطائرات-تصل-إلى-حيث-نريد-داخل-أي-دولة-1057188133.html

"أنصار الله" تحذر السعودية والإمارات: لدينا أسلحة وطائرات تصل إلى حيث نريد داخل أي دولة

"أنصار الله" تحذر السعودية والإمارات: لدينا أسلحة وطائرات تصل إلى حيث نريد داخل أي دولة

أكدت هيئة الأركان العامة في حكومة صنعاء، التابعة لجماعة "أنصار الله"، أن "عملية إعصار اليمن الثانية أكدت عظمة تنامي قوة الردع اليمنية"، مشيرة إلى أنها أصبحت... 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T09:29+0000

2022-01-26T09:29+0000

2022-01-26T09:29+0000

أنصار الله

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وقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة في حكومة صنعاء، اللواء الركن علي الموشكي، في مقابلة مع قناة المسيرة، إن "عملية إعصار اليمن الثانية أكدت أن لدينا وفرة في الأسلحة النوعية والكوادر والمعلومات المهمة".وحذر الموشكي "الإمارات والسعودية من أن الجيش اليمني في صنعاء يملك بنكاً من الأهداف الحساسة والدقيقة، وأن الدولتين المعتديين أصبحا تحت المجهر".وأشار إلى أن "لدينا أسلحة دقيقة وطائرات مسيّرة تصل إلى حيث نريد، في داخل أي دولة معتدية أو مساندة للعدوان"، مؤكدا أن "استهداف قاعدة الظفرة رسالة مهمة كونها تعد منطلقا لطائرات حربية تقصف أبناء شعبنا اليمني".وحول إنهاء الحرب في اليمن: "هذا هو الهدف النهائي لمشاركتنا العسكرية اليوم. إنه للدفاع عن أنفسنا وزيادة الضغط عليهم، للجلوس إلى طاولة مفاوضات سياسية".وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" باتجاه البلاد.كما أعلنت الوزارة تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ"أنصار الله" في الجوف في اليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي.من جانبه، أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن قواته استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.وأوضح سريع، في بيان، إنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالإضافة إلى استهداف مواقع حيوية ومهمة في إمارة دبي.

https://arabic.sputniknews.com/20220126/الإمارات-تكشف-موقفها-من-استمرار-خفض-التصعيد-مع-إيران-وتتحدث-عن--إنهاء-حرب-اليمن-1057171402.html

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