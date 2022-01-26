إسرائيل تنضم إلى برنامج ناسا لإعادة الرحلات المأهولة إلى القمر والمريخ

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" تسمح الاتفاقية لإسرائيل بالاندماج في مجموعة متنوعة من التعاون في مجال البحث والعلوم، إلى جانب تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في مجال الفضاء مع الدول الموقعة.وأوضحت الصحيفة أن الهدف الرئيسي لبرنامج "أرتميس" المعقد والمكلف ضمن برامج ناسا، هو هبوط البشر على القمر في وقت مبكر من عام 2025 وما بعده لإنشاء محطة أبحاث مأهولة دائمة.يشار إلى أن إسرائيل هي الدولة الخامسة عشرة التي تنضم إلى البرنامج، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا، وأوكرانيا، والإمارات، وإيطاليا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، واليابان، ولوكسمبورغ، والمكسيك، ونيوزيلندا، وبولندا، وكوريا الجنوبية، وكندا.
وقعت وكالة الفضاء الإسرائيلية ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اتفاقية للتعاون في برنامج "أرتميس" لإعادة الرحلات المأهولة إلى القمر والمريخ.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" تسمح الاتفاقية لإسرائيل بالاندماج في مجموعة متنوعة من التعاون في مجال البحث والعلوم، إلى جانب تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في مجال الفضاء مع الدول الموقعة.
وأوضحت الصحيفة أن الهدف الرئيسي لبرنامج "أرتميس" المعقد والمكلف ضمن برامج ناسا، هو هبوط البشر على القمر في وقت مبكر من عام 2025 وما بعده لإنشاء محطة أبحاث مأهولة دائمة.
يشار إلى أن إسرائيل هي الدولة الخامسة عشرة التي تنضم إلى البرنامج، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا، وأوكرانيا، والإمارات، وإيطاليا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، واليابان، ولوكسمبورغ، والمكسيك، ونيوزيلندا، وبولندا، وكوريا الجنوبية، وكندا.