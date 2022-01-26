إسطنبول تكتسي برداء أبيض يعيق حركتها

درون يصور مسجد نور عثمانية والبازار الكبير، المعروف باسم البازار المغطى، أثناء تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022
درون يصور مسجد نور عثمانية والبازار الكبير، المعروف باسم البازار المغطى، أثناء تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022
أحد البائعين يسحب عربة الذرة في مقاطعة إمنونو في إسطنبول في 25 يناير 2022 بعد عاصفة ثلجية.
أحد البائعين يسحب عربة الذرة في مقاطعة إمنونو في إسطنبول في 25 يناير 2022 بعد عاصفة ثلجية.
الركاب العالقون في مطار إسطنبول، حيث ألغيت الرحلات الجوية بسبب العاصفة الثلجية وتساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022. أرجأ أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما في إسطنبول إعادة افتتاحه، وأعلنت اليونان عطلة عامة مع بدء دول شرق البحر الأبيض المتوسط الخروج من أزمة العاصفة الثلجية النادرة التي أدت إلى توقف عواصمهم عن العمل.
الركاب العالقون في مطار إسطنبول، حيث ألغيت الرحلات الجوية بسبب العاصفة الثلجية وتساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022. أرجأ أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما في إسطنبول إعادة افتتاحه، وأعلنت اليونان عطلة عامة مع بدء دول شرق البحر الأبيض المتوسط الخروج من أزمة العاصفة الثلجية النادرة التي أدت إلى توقف عواصمهم عن العمل.
الناس يسيرون فوق القرن الذهبي في إسطنبول، 25 يناير 2022. قامت فرق الإنقاذ في إسطنبول وأثينا يوم الثلاثاء (25 يناير) بإخلاء الطرق التي توقفت بعد أن ضربت موجة برد شديدة وعواصف ثلجية معظم أنحاء تركيا واليونان، تاركة عددًا لا يحصى من الناس والمركبات في كلتا المدينتين العالقين طوال الليل في ظروف قاسية.
الناس يسيرون فوق القرن الذهبي في إسطنبول، 25 يناير 2022. قامت فرق الإنقاذ في إسطنبول وأثينا يوم الثلاثاء (25 يناير) بإخلاء الطرق التي توقفت بعد أن ضربت موجة برد شديدة وعواصف ثلجية معظم أنحاء تركيا واليونان، تاركة عددًا لا يحصى من الناس والمركبات في كلتا المدينتين العالقين طوال الليل في ظروف قاسية.
تتجمع الطيور لأكل الذرة أثناء تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.
تتجمع الطيور لأكل الذرة أثناء تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.
مسافرون عالقون ينتظرون رحلاتهم في مطار إسطنبول، الذي يعلق الرحلات الجوية بسبب تساقط الثلوج الكثيفة، تركيا، 25 يناير 2022.
مسافرون عالقون ينتظرون رحلاتهم في مطار إسطنبول، الذي يعلق الرحلات الجوية بسبب تساقط الثلوج الكثيفة، تركيا، 25 يناير 2022.
أشخاص يدفعون سيارة عالقة في شارع مغطى بالثلوج في إسطنبول، 25 يناير 2022. سارعت فرق الإنقاذ في إسطنبول لتنظيف الطرق التي توقفت بعد أن ضربت موجة برد شديدة وعواصف ثلجية معظم أنحاء تركيا.
أشخاص يدفعون سيارة عالقة في شارع مغطى بالثلوج في إسطنبول، 25 يناير 2022. سارعت فرق الإنقاذ في إسطنبول لتنظيف الطرق التي توقفت بعد أن ضربت موجة برد شديدة وعواصف ثلجية معظم أنحاء تركيا.
منظر عام للطائرات المتوقفة في مطار إسطنبول الذي علق الرحلات الجوية بسبب تساقط الثلوج بغزارة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.
منظر عام للطائرات المتوقفة في مطار إسطنبول الذي علق الرحلات الجوية بسبب تساقط الثلوج بغزارة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.
مسافرون عالقون ينتظرون رحلاتهم في مطار إسطنبول، الذي علق الرحلات الجوية بسبب تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.
مسافرون عالقون ينتظرون رحلاتهم في مطار إسطنبول، الذي علق الرحلات الجوية بسبب تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.
منظر عام لمركبات عالقة على طريق سريع بعد تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.
منظر عام لمركبات عالقة على طريق سريع بعد تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.
الناس يسيرون على خلفية مسجد السلطان أحمد، المعروف باسم المسجد الأزرق، أثناء تساقط الثلوج بغزارة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.
الناس يسيرون على خلفية مسجد السلطان أحمد، المعروف باسم المسجد الأزرق، أثناء تساقط الثلوج بغزارة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.