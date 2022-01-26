إسطنبول تكتسي برداء أبيض يعيق حركتها

© AFP 2021 / Yasin Akgul

الركاب العالقون في مطار إسطنبول، حيث ألغيت الرحلات الجوية بسبب العاصفة الثلجية وتساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022. أرجأ أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما في إسطنبول إعادة افتتاحه، وأعلنت اليونان عطلة عامة مع بدء دول شرق البحر الأبيض المتوسط الخروج من أزمة العاصفة الثلجية النادرة التي أدت إلى توقف عواصمهم عن العمل.