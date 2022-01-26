تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220126/إسطنبول-تكتسي-برداء-أبيض-يعيق-حركتها-1057186901.html
إسطنبول تكتسي برداء أبيض يعيق حركتها
إسطنبول تكتسي برداء أبيض يعيق حركتها
تعاني إسطنبول من موجة برد شديدة وسقوط الثلوج الكثيفة منذ عدة أيام، ما أدى إلى إغلاق الطرق، وإلغاء الرحلات الجوية، وتعليق حركة النقل بين المدن، وآلاف المركبات... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T10:07+0000
2022-01-26T10:07+0000
وسائط متعددة
صور
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1057186923_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_f2bc13c8a72939b690459e8461d0955b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1057186923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_578e829e871f5eca23e6d6d7fedc7f87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, وسائط متعددة, صور, أخبار تركيا اليوم

إسطنبول تكتسي برداء أبيض يعيق حركتها

10:07 GMT 26.01.2022
تابعنا عبر
تعاني إسطنبول من موجة برد شديدة وسقوط الثلوج الكثيفة منذ عدة أيام، ما أدى إلى إغلاق الطرق، وإلغاء الرحلات الجوية، وتعليق حركة النقل بين المدن، وآلاف المركبات التي بقيت عالقة حتى وصلت فرق الإنقاذ لمناشدتها. ترون في ألبوم "سبوتنيك" جانباً من إسطنبول المغطاة بالثلج.
© REUTERS / Umit Bektas

درون يصور مسجد نور عثمانية والبازار الكبير، المعروف باسم البازار المغطى، أثناء تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022

درون يصور مسجد نور عثمانية والبازار الكبير، المعروف باسم البازار المغطى، أثناء تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
1/11
© REUTERS / Umit Bektas

درون يصور مسجد نور عثمانية والبازار الكبير، المعروف باسم البازار المغطى، أثناء تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022

© AFP 2021 / Bulent Kilic

أحد البائعين يسحب عربة الذرة في مقاطعة إمنونو في إسطنبول في 25 يناير 2022 بعد عاصفة ثلجية.

أحد البائعين يسحب عربة الذرة في مقاطعة إمنونو في إسطنبول في 25 يناير 2022 بعد عاصفة ثلجية. - سبوتنيك عربي
2/11
© AFP 2021 / Bulent Kilic

أحد البائعين يسحب عربة الذرة في مقاطعة إمنونو في إسطنبول في 25 يناير 2022 بعد عاصفة ثلجية.

© AFP 2021 / Yasin Akgul

الركاب العالقون في مطار إسطنبول، حيث ألغيت الرحلات الجوية بسبب العاصفة الثلجية وتساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022. أرجأ أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما في إسطنبول إعادة افتتاحه، وأعلنت اليونان عطلة عامة مع بدء دول شرق البحر الأبيض المتوسط الخروج من أزمة العاصفة الثلجية النادرة التي أدت إلى توقف عواصمهم عن العمل.

الركاب العالقون في مطار إسطنبول، حيث ألغيت الرحلات الجوية بسبب العاصفة الثلجية وتساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022. أرجأ أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما في إسطنبول إعادة افتتاحه، وأعلنت اليونان عطلة عامة مع بدء دول شرق البحر الأبيض المتوسط الخروج من أزمة العاصفة الثلجية النادرة التي أدت إلى توقف عواصمهم عن العمل. - سبوتنيك عربي
3/11
© AFP 2021 / Yasin Akgul

الركاب العالقون في مطار إسطنبول، حيث ألغيت الرحلات الجوية بسبب العاصفة الثلجية وتساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022. أرجأ أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما في إسطنبول إعادة افتتاحه، وأعلنت اليونان عطلة عامة مع بدء دول شرق البحر الأبيض المتوسط الخروج من أزمة العاصفة الثلجية النادرة التي أدت إلى توقف عواصمهم عن العمل.

© AP Photo / Emrah Gurel

الناس يسيرون فوق القرن الذهبي في إسطنبول، 25 يناير 2022. قامت فرق الإنقاذ في إسطنبول وأثينا يوم الثلاثاء (25 يناير) بإخلاء الطرق التي توقفت بعد أن ضربت موجة برد شديدة وعواصف ثلجية معظم أنحاء تركيا واليونان، تاركة عددًا لا يحصى من الناس والمركبات في كلتا المدينتين العالقين طوال الليل في ظروف قاسية.

الناس يسيرون فوق القرن الذهبي في إسطنبول، 25 يناير 2022. قامت فرق الإنقاذ في إسطنبول وأثينا يوم الثلاثاء (25 يناير) بإخلاء الطرق التي توقفت بعد أن ضربت موجة برد شديدة وعواصف ثلجية معظم أنحاء تركيا واليونان، تاركة عددًا لا يحصى من الناس والمركبات في كلتا المدينتين العالقين طوال الليل في ظروف قاسية. - سبوتنيك عربي
4/11
© AP Photo / Emrah Gurel

الناس يسيرون فوق القرن الذهبي في إسطنبول، 25 يناير 2022. قامت فرق الإنقاذ في إسطنبول وأثينا يوم الثلاثاء (25 يناير) بإخلاء الطرق التي توقفت بعد أن ضربت موجة برد شديدة وعواصف ثلجية معظم أنحاء تركيا واليونان، تاركة عددًا لا يحصى من الناس والمركبات في كلتا المدينتين العالقين طوال الليل في ظروف قاسية.

© REUTERS / Umit Bektas

تتجمع الطيور لأكل الذرة أثناء تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.

تتجمع الطيور لأكل الذرة أثناء تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
5/11
© REUTERS / Umit Bektas

تتجمع الطيور لأكل الذرة أثناء تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.

© REUTERS / Umit Bektas

مسافرون عالقون ينتظرون رحلاتهم في مطار إسطنبول، الذي يعلق الرحلات الجوية بسبب تساقط الثلوج الكثيفة، تركيا، 25 يناير 2022.

مسافرون عالقون ينتظرون رحلاتهم في مطار إسطنبول، الذي يعلق الرحلات الجوية بسبب تساقط الثلوج الكثيفة، تركيا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
6/11
© REUTERS / Umit Bektas

مسافرون عالقون ينتظرون رحلاتهم في مطار إسطنبول، الذي يعلق الرحلات الجوية بسبب تساقط الثلوج الكثيفة، تركيا، 25 يناير 2022.

© AP Photo / Emrah Gurel

أشخاص يدفعون سيارة عالقة في شارع مغطى بالثلوج في إسطنبول، 25 يناير 2022. سارعت فرق الإنقاذ في إسطنبول لتنظيف الطرق التي توقفت بعد أن ضربت موجة برد شديدة وعواصف ثلجية معظم أنحاء تركيا.

أشخاص يدفعون سيارة عالقة في شارع مغطى بالثلوج في إسطنبول، 25 يناير 2022. سارعت فرق الإنقاذ في إسطنبول لتنظيف الطرق التي توقفت بعد أن ضربت موجة برد شديدة وعواصف ثلجية معظم أنحاء تركيا. - سبوتنيك عربي
7/11
© AP Photo / Emrah Gurel

أشخاص يدفعون سيارة عالقة في شارع مغطى بالثلوج في إسطنبول، 25 يناير 2022. سارعت فرق الإنقاذ في إسطنبول لتنظيف الطرق التي توقفت بعد أن ضربت موجة برد شديدة وعواصف ثلجية معظم أنحاء تركيا.

© REUTERS / Umit Bektas

منظر عام للطائرات المتوقفة في مطار إسطنبول الذي علق الرحلات الجوية بسبب تساقط الثلوج بغزارة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.

منظر عام للطائرات المتوقفة في مطار إسطنبول الذي علق الرحلات الجوية بسبب تساقط الثلوج بغزارة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
8/11
© REUTERS / Umit Bektas

منظر عام للطائرات المتوقفة في مطار إسطنبول الذي علق الرحلات الجوية بسبب تساقط الثلوج بغزارة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.

© REUTERS / Umit Bektas

مسافرون عالقون ينتظرون رحلاتهم في مطار إسطنبول، الذي علق الرحلات الجوية بسبب تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.

مسافرون عالقون ينتظرون رحلاتهم في مطار إسطنبول، الذي علق الرحلات الجوية بسبب تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
9/11
© REUTERS / Umit Bektas

مسافرون عالقون ينتظرون رحلاتهم في مطار إسطنبول، الذي علق الرحلات الجوية بسبب تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.

© REUTERS / Umit Bektas

منظر عام لمركبات عالقة على طريق سريع بعد تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.

منظر عام لمركبات عالقة على طريق سريع بعد تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
10/11
© REUTERS / Umit Bektas

منظر عام لمركبات عالقة على طريق سريع بعد تساقط الثلوج بكثافة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.

© REUTERS / Umit Bektas

الناس يسيرون على خلفية مسجد السلطان أحمد، المعروف باسم المسجد الأزرق، أثناء تساقط الثلوج بغزارة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.

الناس يسيرون على خلفية مسجد السلطان أحمد، المعروف باسم المسجد الأزرق، أثناء تساقط الثلوج بغزارة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
11/11
© REUTERS / Umit Bektas

الناس يسيرون على خلفية مسجد السلطان أحمد، المعروف باسم المسجد الأزرق، أثناء تساقط الثلوج بغزارة في إسطنبول، تركيا، 25 يناير 2022.

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية