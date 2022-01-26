تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220126/إصابة-رئيس-وزراء-أرمينيا-بفيروس-كورونا-المستجد-1057188274.html
إصابة رئيس وزراء أرمينيا بفيروس كورونا المستجد
إصابة رئيس وزراء أرمينيا بفيروس كورونا المستجد
أفادت الدائرة الصحفية في الحكومة الأرمينية، اليوم الأربعاء، بإصابة رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، بفيروس كورونا المستجد ودخوله العزل الذاتي. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T09:31+0000
2022-01-26T09:31+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/1048235879_0:111:1532:973_1920x0_80_0_0_bb6b0be42bec2b976eb60662d07842bc.jpg
يريفان - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان للحكومة الأرمينية، قالت فيه إن "فحص فيروس كورونا الخاص برئيس الوزراء باشينيان أعطى نتيجة إيجابية. وقد لجأ رئيس الوزراء إلى العزل الذاتي وفقا للقواعد".وأوضح بيان الحكومة الأرمينية إن إصابة باشينيان بالمرض جاءت دون أعراض، ووفقا للدائرة الصحفية فإن رئيس الوزراء الأرميني يعمل عن بعد.وفي وقت سابق، حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين الماضي، من أن الظروف مهيأة لتحور فيروس كورونا "سارس كوف 2" إلى المزيد من السلالات الجديدة، قائلا إن من الخطر افتراض أن الوباء يقترب من نهايته.وفي كلمته أمام المجلس التنفيذي للمنظمة، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه منذ التعرف على متحور "أوميكرون" قبل تسعة أسابيع فقط، تم الإبلاغ عن أكثر من 80 مليون حالة إصابة، أكثر مما سجل في عام 2020 بأكمله.وأضاف تيدروس أنه، في الأسبوع الماضي، سُجلت 100 حالة في المتوسط ​​إلى منظمة الصحة العالمية كل ثلاث ثوان، وفقد شخص حياته بسبب الفيروس كل 12 ثانية، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/1048235879_60:0:1524:1098_1920x0_80_0_0_8d4745cd6e50e918d2e0f9db76ddd8a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

إصابة رئيس وزراء أرمينيا بفيروس كورونا المستجد

09:31 GMT 26.01.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوررئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت الدائرة الصحفية في الحكومة الأرمينية، اليوم الأربعاء، بإصابة رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، بفيروس كورونا المستجد ودخوله العزل الذاتي.
يريفان - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان للحكومة الأرمينية، قالت فيه إن "فحص فيروس كورونا الخاص برئيس الوزراء باشينيان أعطى نتيجة إيجابية. وقد لجأ رئيس الوزراء إلى العزل الذاتي وفقا للقواعد".
وأوضح بيان الحكومة الأرمينية إن إصابة باشينيان بالمرض جاءت دون أعراض، ووفقا للدائرة الصحفية فإن رئيس الوزراء الأرميني يعمل عن بعد.
وفي وقت سابق، حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين الماضي، من أن الظروف مهيأة لتحور فيروس كورونا "سارس كوف 2" إلى المزيد من السلالات الجديدة، قائلا إن من الخطر افتراض أن الوباء يقترب من نهايته.
وفي كلمته أمام المجلس التنفيذي للمنظمة، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه منذ التعرف على متحور "أوميكرون" قبل تسعة أسابيع فقط، تم الإبلاغ عن أكثر من 80 مليون حالة إصابة، أكثر مما سجل في عام 2020 بأكمله.
وأضاف تيدروس أنه، في الأسبوع الماضي، سُجلت 100 حالة في المتوسط ​​إلى منظمة الصحة العالمية كل ثلاث ثوان، وفقد شخص حياته بسبب الفيروس كل 12 ثانية، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية