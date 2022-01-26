إصابة رئيس وزراء أرمينيا بفيروس كورونا المستجد

يريفان - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان للحكومة الأرمينية، قالت فيه إن "فحص فيروس كورونا الخاص برئيس الوزراء باشينيان أعطى نتيجة إيجابية. وقد لجأ رئيس الوزراء إلى العزل الذاتي وفقا للقواعد".وأوضح بيان الحكومة الأرمينية إن إصابة باشينيان بالمرض جاءت دون أعراض، ووفقا للدائرة الصحفية فإن رئيس الوزراء الأرميني يعمل عن بعد.وفي وقت سابق، حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين الماضي، من أن الظروف مهيأة لتحور فيروس كورونا "سارس كوف 2" إلى المزيد من السلالات الجديدة، قائلا إن من الخطر افتراض أن الوباء يقترب من نهايته.وفي كلمته أمام المجلس التنفيذي للمنظمة، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه منذ التعرف على متحور "أوميكرون" قبل تسعة أسابيع فقط، تم الإبلاغ عن أكثر من 80 مليون حالة إصابة، أكثر مما سجل في عام 2020 بأكمله.وأضاف تيدروس أنه، في الأسبوع الماضي، سُجلت 100 حالة في المتوسط إلى منظمة الصحة العالمية كل ثلاث ثوان، وفقد شخص حياته بسبب الفيروس كل 12 ثانية، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
أفادت الدائرة الصحفية في الحكومة الأرمينية، اليوم الأربعاء، بإصابة رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، بفيروس كورونا المستجد ودخوله العزل الذاتي.
يريفان - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان للحكومة الأرمينية، قالت فيه إن "فحص فيروس كورونا الخاص برئيس الوزراء باشينيان أعطى نتيجة إيجابية. وقد لجأ رئيس الوزراء إلى العزل الذاتي وفقا للقواعد".
وأوضح بيان الحكومة الأرمينية إن إصابة باشينيان بالمرض جاءت دون أعراض، ووفقا للدائرة الصحفية فإن رئيس الوزراء الأرميني يعمل عن بعد.
وفي وقت سابق، حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين الماضي، من أن الظروف مهيأة لتحور فيروس كورونا "سارس كوف 2" إلى المزيد من السلالات الجديدة، قائلا إن من الخطر افتراض أن الوباء يقترب من نهايته.
وفي كلمته أمام المجلس التنفيذي للمنظمة، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه منذ التعرف على متحور "أوميكرون" قبل تسعة أسابيع فقط، تم الإبلاغ عن أكثر من 80 مليون حالة إصابة، أكثر مما سجل في عام 2020 بأكمله.
وأضاف تيدروس أنه، في الأسبوع الماضي، سُجلت 100 حالة في المتوسط إلى منظمة الصحة العالمية كل ثلاث ثوان، وفقد شخص حياته بسبب الفيروس كل 12 ثانية، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".