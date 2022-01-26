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إصابة شخص وتضرر مبان جراء انفجار في أثينا
إصابة شخص وتضرر مبان جراء انفجار في أثينا
أصيب شخص وتضررت عدة مبان إثر انفجار وقع، صباح اليوم الأربعاء، وسط العاصمة اليونانية أثينا. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T06:58+0000
2022-01-26T06:58+0000
أخبار اليونان
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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين وشهود عيان، قولهم إن شخصا أصيب وتضررت عدة مبان جراء انفجار في وسط أثينا تسبب في نشوب حريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.ومن جانبه أكد رئيس العاملين في المركز الوطني للرعاية في حالات الطوارئ جيورجوس ماثيوبولوس لقناة "سكاي تي.في" إصابة شخص بحروق وتم نقله إلى المستشفى.وقال مسؤول في فرق الإطفاء إنه "لم يتضح على الفور سبب الانفجار أو الحريق.وأكد مسؤولون في فرق الإطفاء لـ"سكاي تي.في": "لا نعرف سبب ذلك حتى الآن.. هناك أضرار مادية كبيرة واندلع حريق".
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أخبار اليونان

إصابة شخص وتضرر مبان جراء انفجار في أثينا

06:58 GMT 26.01.2022
© REUTERS / STRINGERشخص مصاب يتم نقله على سيارة إسعاف بعد إطلاق النار على مسجد النور في كرايست شيرش في نيوزيلندا، 15 مارس/آذار 2019
شخص مصاب يتم نقله على سيارة إسعاف بعد إطلاق النار على مسجد النور في كرايست شيرش في نيوزيلندا، 15 مارس/آذار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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أصيب شخص وتضررت عدة مبان إثر انفجار وقع، صباح اليوم الأربعاء، وسط العاصمة اليونانية أثينا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين وشهود عيان، قولهم إن شخصا أصيب وتضررت عدة مبان جراء انفجار في وسط أثينا تسبب في نشوب حريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
ومن جانبه أكد رئيس العاملين في المركز الوطني للرعاية في حالات الطوارئ جيورجوس ماثيوبولوس لقناة "سكاي تي.في" إصابة شخص بحروق وتم نقله إلى المستشفى.
وقال مسؤول في فرق الإطفاء إنه "لم يتضح على الفور سبب الانفجار أو الحريق.
وأكد مسؤولون في فرق الإطفاء لـ"سكاي تي.في": "لا نعرف سبب ذلك حتى الآن.. هناك أضرار مادية كبيرة واندلع حريق".
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