إيران تعتقل 17 شخصا لتنفيذهم "مقالب مرعبة" في طهران

وذكرت صحف إيرانية أن المقالب تضمنت جرائم قتل وهمية وانتحار وكذلك إلقاء الكعك في وجوه الركاب على السلالم المتحركة في مترو طهران.وقال قائد شرطة طهران الجنرال حسين رحيمي لصحيفة "إيران" إن الشرطة ألقت القبض على بعض الأفراد الذين استمتعوا باللعب على أعصاب الناس وسلام وأمن الجمهور من خلال تصوير خدع مرعبة في شوارع العاصمة.وقال مؤلف هذه المقالب لصحيفة "شهاب": "أردت إسعاد الناس وزيادة عدد المتابعين على صفحتي في " إنستغرام". لكن رئيس شرطة الإنترنت في طهران العقيد داود معظمي، أعرب عن غضبه من أنهم يخيفون الجمهور لتحقيق مكاسب شخصية بهذه الطريقة.وقال معظمي: "قاموا بتصوير مقاطع الفيديو لجذب المتابعين والإعلان على إنستغرام وتويتر. جميع المعتقلين السبعة عشر تلقوا تعليما جامعيا وعملوا في شركات محترمة".
وقال مؤلف هذه المقالب لصحيفة "شهاب": "أردت إسعاد الناس وزيادة عدد المتابعين على صفحتي في " إنستغرام". لكن رئيس شرطة الإنترنت في طهران العقيد داود معظمي، أعرب عن غضبه من أنهم يخيفون الجمهور لتحقيق مكاسب شخصية بهذه الطريقة.
وقال معظمي: "قاموا بتصوير مقاطع الفيديو لجذب المتابعين والإعلان على إنستغرام وتويتر. جميع المعتقلين السبعة عشر تلقوا تعليما جامعيا وعملوا في شركات محترمة".