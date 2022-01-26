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إيران تعتقل 17 شخصا لتنفيذهم "مقالب مرعبة" في طهران
إيران تعتقل 17 شخصا لتنفيذهم "مقالب مرعبة" في طهران
أوقفت الشرطة الإيرانية 17 خريجا جامعيا للاشتباه في قيامهم بتصوير مقالب مرعبة عززت متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها "أثارت الذعر" في شوارع طهران. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T10:54+0000
2022-01-26T10:54+0000
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وذكرت صحف إيرانية أن المقالب تضمنت جرائم قتل وهمية وانتحار وكذلك إلقاء الكعك في وجوه الركاب على السلالم المتحركة في مترو طهران.وقال قائد شرطة طهران الجنرال حسين رحيمي لصحيفة "إيران" إن الشرطة ألقت القبض على بعض الأفراد الذين استمتعوا باللعب على أعصاب الناس وسلام وأمن الجمهور من خلال تصوير خدع مرعبة في شوارع العاصمة.وقال مؤلف هذه المقالب لصحيفة "شهاب": "أردت إسعاد الناس وزيادة عدد المتابعين على صفحتي في " إنستغرام". لكن رئيس شرطة الإنترنت في طهران العقيد داود معظمي، أعرب عن غضبه من أنهم يخيفون الجمهور لتحقيق مكاسب شخصية بهذه الطريقة.وقال معظمي: "قاموا بتصوير مقاطع الفيديو لجذب المتابعين والإعلان على إنستغرام وتويتر. جميع المعتقلين السبعة عشر تلقوا تعليما جامعيا وعملوا في شركات محترمة".
https://arabic.sputniknews.com/20210717/مقتل-متظاهر-خلال-احتجاجات-بسبب-أزمة-نقص-المياه-في-إيران-1049593484.html
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العالم, أخبار إيران, إيران

إيران تعتقل 17 شخصا لتنفيذهم "مقالب مرعبة" في طهران

10:54 GMT 26.01.2022
© REUTERS / TIMA agencyالشرطة الإيرانية بالقرب من مبنى البرلمان في طهران
الشرطة الإيرانية بالقرب من مبنى البرلمان في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / TIMA agency
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أوقفت الشرطة الإيرانية 17 خريجا جامعيا للاشتباه في قيامهم بتصوير مقالب مرعبة عززت متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها "أثارت الذعر" في شوارع طهران.
وذكرت صحف إيرانية أن المقالب تضمنت جرائم قتل وهمية وانتحار وكذلك إلقاء الكعك في وجوه الركاب على السلالم المتحركة في مترو طهران.
وقال قائد شرطة طهران الجنرال حسين رحيمي لصحيفة "إيران" إن الشرطة ألقت القبض على بعض الأفراد الذين استمتعوا باللعب على أعصاب الناس وسلام وأمن الجمهور من خلال تصوير خدع مرعبة في شوارع العاصمة.
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وقال مؤلف هذه المقالب لصحيفة "شهاب": "أردت إسعاد الناس وزيادة عدد المتابعين على صفحتي في " إنستغرام". لكن رئيس شرطة الإنترنت في طهران العقيد داود معظمي، أعرب عن غضبه من أنهم يخيفون الجمهور لتحقيق مكاسب شخصية بهذه الطريقة.
وقال معظمي: "قاموا بتصوير مقاطع الفيديو لجذب المتابعين والإعلان على إنستغرام وتويتر. جميع المعتقلين السبعة عشر تلقوا تعليما جامعيا وعملوا في شركات محترمة".
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