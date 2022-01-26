https://arabic.sputniknews.com/20220126/إيران-تهاجم-المجتمع-الدولي-وتتحدث-عن-مجازر-ممنهجة-بحق-المدنيين-في-اليمن-1057171579.html

إيران تهاجم المجتمع الدولي وتتحدث عن "مجازر ممنهجة بحق المدنيين في اليمن"

إيران تهاجم المجتمع الدولي وتتحدث عن "مجازر ممنهجة بحق المدنيين في اليمن"

انتقدت إيران "الانتهاك الممنهج والجاد للحقوق الإنسانية الدولية"، معربة عن آسفها وقلقها للانتهاك الصارخ للقوانين الدولية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط... 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T06:36+0000

2022-01-26T06:36+0000

2022-01-26T06:36+0000

أخبار إيران

أنصار الله

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وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أمام اجتماع مجلس الأمن، إن الانتهاك الممنهج والجاد للقوانين الدولية لحقوق الإنسان في اليمن أدى إلى مجازر ممنهجة بحق المدنيين من ضمنهم الأطفال والنساء والتدمير الواسع والمتعمد للبنية التحتية المدنية وتصعيد الحصار غير القانوني على الموانئ والمطارات".وأضاف أن هذا "الأمر أدى إلى تشديد آلام ومعاناة الناس وتدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار تجاهل المبادئ الأكثر أساسية للقوانين الدولية لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى تقاعس مجلس الأمن تجاه هذه الانتهاكات المتكررة.وبعث رئيس السلطة القضائية الإيراني رسالة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، بشأن ما وصفها "المجازر التي ارتكبها التحالف السعودي بحق المدنيين اليمنيين يوم الجمعة الماضي".وأدان نائب رئيس السلطة القضائية، أمين لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب أبادي، في الرسالة التي کتبها، "المجازر التي ارتكبها التحالف السعودي بحق المدنيين اليمنيين يوم الجمعة 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، داعیا إیاها لبذل قصارى جهدها لتقديم مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية ومؤيديها للعدالة.وكانت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية أكدت، فجر السبت الماضي، ما تم تداوله من تقارير تفيد باستهداف مركز احتجاز في محافظة صعدة اليمنية، وقالت إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية في اليمن.ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، قولهم إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقت في محافظة صعدة في اليمن، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".وفي السياق ذاته، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة.يمن جانبه، نفى التحالف العربي بقيادة السعودية، ما تم تداوله من تقارير تفيد باستهداف مركز احتجاز في محافظة صعدة اليمنية.

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