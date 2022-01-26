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https://arabic.sputniknews.com/20220126/اتفاق-شراكة-بين-مناجم-المغربية-وجلينكور-لإنتاج-الكوبالت-1057191294.html
اتفاق شراكة بين "مناجم" المغربية و"جلينكور" لإنتاج الكوبالت
اتفاق شراكة بين "مناجم" المغربية و"جلينكور" لإنتاج الكوبالت
أعلنت شركة التعدين المغربية "مناجم" اتفاقا مع شركة التعدين وتجارة السلع "جلينكور" بشأن إنتاج الكوبالت في مصنع قرب مراكش. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T10:48+0000
2022-01-26T10:48+0000
2022-01-26T10:48+0000
العالم العربي
اقتصاد
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وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المشروع مشروط بدراسة جدوى من المقرر اكتمالها بنهاية الربع الأول لتقييم الجدوى التجارية للمصنع الحالي وبصمته الكربونية، حسبما نقلت "رويترز". وأضافت "مناجم" أن الكوبالت سينتج باستخدام كوبالت ونيكل وليثيوم معاد تدويرهم. ومن المتوقع أن يأتي الطلب من زيادة استخدام الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/البحرين-تعرب-عن-اهتمامها-بالاستثمار-في-إثيوبيا-في-تعدين-وتصنيع-الألمنيوم-والكوبالت-1054239344.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد
اتفاق شراكة بين "مناجم" المغربية و"جلينكور" لإنتاج الكوبالت
أعلنت شركة التعدين المغربية "مناجم" اتفاقا مع شركة التعدين وتجارة السلع "جلينكور" بشأن إنتاج الكوبالت في مصنع قرب مراكش.
وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المشروع مشروط بدراسة جدوى من المقرر اكتمالها بنهاية الربع الأول لتقييم الجدوى التجارية للمصنع الحالي وبصمته الكربونية، حسبما نقلت "رويترز".
16 ديسمبر 2021, 14:29 GMT
وأضافت "مناجم" أن الكوبالت سينتج باستخدام كوبالت ونيكل وليثيوم معاد تدويرهم.
ومن المتوقع أن يأتي الطلب من زيادة استخدام الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.