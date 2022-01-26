https://arabic.sputniknews.com/20220126/اتفاق-شراكة-بين-مناجم-المغربية-وجلينكور-لإنتاج-الكوبالت-1057191294.html

اتفاق شراكة بين "مناجم" المغربية و"جلينكور" لإنتاج الكوبالت

اتفاق شراكة بين "مناجم" المغربية و"جلينكور" لإنتاج الكوبالت

أعلنت شركة التعدين المغربية "مناجم" اتفاقا مع شركة التعدين وتجارة السلع "جلينكور" بشأن إنتاج الكوبالت في مصنع قرب مراكش. 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T10:48+0000

2022-01-26T10:48+0000

2022-01-26T10:48+0000

العالم العربي

اقتصاد

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وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المشروع مشروط بدراسة جدوى من المقرر اكتمالها بنهاية الربع الأول لتقييم الجدوى التجارية للمصنع الحالي وبصمته الكربونية، حسبما نقلت "رويترز". وأضافت "مناجم" أن الكوبالت سينتج باستخدام كوبالت ونيكل وليثيوم معاد تدويرهم. ومن المتوقع أن يأتي الطلب من زيادة استخدام الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

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