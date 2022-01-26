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https://arabic.sputniknews.com/20220126/اتفاق-شراكة-بين-مناجم-المغربية-وجلينكور-لإنتاج-الكوبالت-1057191294.html
اتفاق شراكة بين "مناجم" المغربية و"جلينكور" لإنتاج الكوبالت
اتفاق شراكة بين "مناجم" المغربية و"جلينكور" لإنتاج الكوبالت
أعلنت شركة التعدين المغربية "مناجم" اتفاقا مع شركة التعدين وتجارة السلع "جلينكور" بشأن إنتاج الكوبالت في مصنع قرب مراكش. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-26T10:48+0000
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وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المشروع مشروط بدراسة جدوى من المقرر اكتمالها بنهاية الربع الأول لتقييم الجدوى التجارية للمصنع الحالي وبصمته الكربونية، حسبما نقلت "رويترز". وأضافت "مناجم" أن الكوبالت سينتج باستخدام كوبالت ونيكل وليثيوم معاد تدويرهم. ومن المتوقع أن يأتي الطلب من زيادة استخدام الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/البحرين-تعرب-عن-اهتمامها-بالاستثمار-في-إثيوبيا-في-تعدين-وتصنيع-الألمنيوم-والكوبالت-1054239344.html
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العالم العربي, اقتصاد

اتفاق شراكة بين "مناجم" المغربية و"جلينكور" لإنتاج الكوبالت

10:48 GMT 26.01.2022
© AFP 2021 / Juan Barretoتعقيم كاتدرائية زيباكويرا، وهي كنيسة تقع تحت الأرض بنيت في منجم ملح، 45 كلم شمال مدينة بوغوتا، كولومبيا 30 أغسطس 2020
تعقيم كاتدرائية زيباكويرا، وهي كنيسة تقع تحت الأرض بنيت في منجم ملح، 45 كلم شمال مدينة بوغوتا، كولومبيا 30 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / Juan Barreto
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أعلنت شركة التعدين المغربية "مناجم" اتفاقا مع شركة التعدين وتجارة السلع "جلينكور" بشأن إنتاج الكوبالت في مصنع قرب مراكش.
وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المشروع مشروط بدراسة جدوى من المقرر اكتمالها بنهاية الربع الأول لتقييم الجدوى التجارية للمصنع الحالي وبصمته الكربونية، حسبما نقلت "رويترز".
البحرين - المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
البحرين تعرب عن اهتمامها بالاستثمار في إثيوبيا في تعدين وتصنيع الألمنيوم والكوبالت
16 ديسمبر 2021, 14:29 GMT
وأضافت "مناجم" أن الكوبالت سينتج باستخدام كوبالت ونيكل وليثيوم معاد تدويرهم.
ومن المتوقع أن يأتي الطلب من زيادة استخدام الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
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