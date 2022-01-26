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https://arabic.sputniknews.com/20220126/استطلاع-الأمريكيون-لا-يثقون-ببايدن-كرئيس-قوي-وحاسم-1057186661.html
استطلاع... الأمريكيون لا يثقون ببايدن كرئيس "قوي وحاسم"
استطلاع... الأمريكيون لا يثقون ببايدن كرئيس "قوي وحاسم"
أظهر استطلاع جديد للرأي نُشر يوم الثلاثاء، أن الأمريكيين يحبون جو بايدن كشخص وليس كرئيس. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T09:03+0000
2022-01-26T09:03+0000
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تقريبا ستة من كل 10 أمريكيين يعتبرون بايدن "محبوبًا"، لكن أكثر من نصفهم يشككون في قدرته على إدارة الحكومة وقدرته على أن يكون "زعيما قويا وحاسما"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.وفقًا للاستطلاع، فإن 60% من المستطلعين يرون أن بايدن "محبوب" و59% منهم يعتبرونه "ذكيًا".ومع ذلك، يرى 37% فقط أن بايدن يمكن أن يكون "زعيما قويا وحاسما"، ويقول 38% إنه قادر على "إدارة الحكومة بفاعلية".قال 48% من المشاركين إن بايدن "يهتم باحتياجات المواطنين"، ويصفه 45% بأنه "أمين وجدير بالثقة"، ويقول 43% فقط إنه "يُظهر حكمًا جيدًا في الأزمات".إن تصنيف بايدن البالغ 37% كزعيم حاسم هو الأقل مقارنة بأسلافه الثلاثة في البيت الأبيض: دونالد ترامب (54%)، باراك أوباما (56%) وجورج دبليو بوش (63%).
https://arabic.sputniknews.com/20211122/استطلاع-جديد-يظهر-استياء-الأمريكيين-من-إدارة-بايدن-للبلاد-1050770105.html
https://arabic.sputniknews.com/20211117/استطلاع-تزايد-الشكوك-بشان-صحة-بايدن-العقلية-1050733204.html
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العالم

استطلاع... الأمريكيون لا يثقون ببايدن كرئيس "قوي وحاسم"

09:03 GMT 26.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أظهر استطلاع جديد للرأي نُشر يوم الثلاثاء، أن الأمريكيين يحبون جو بايدن كشخص وليس كرئيس.
تقريبا ستة من كل 10 أمريكيين يعتبرون بايدن "محبوبًا"، لكن أكثر من نصفهم يشككون في قدرته على إدارة الحكومة وقدرته على أن يكون "زعيما قويا وحاسما"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وفقًا للاستطلاع، فإن 60% من المستطلعين يرون أن بايدن "محبوب" و59% منهم يعتبرونه "ذكيًا".
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ومع ذلك، يرى 37% فقط أن بايدن يمكن أن يكون "زعيما قويا وحاسما"، ويقول 38% إنه قادر على "إدارة الحكومة بفاعلية".
قال 48% من المشاركين إن بايدن "يهتم باحتياجات المواطنين"، ويصفه 45% بأنه "أمين وجدير بالثقة"، ويقول 43% فقط إنه "يُظهر حكمًا جيدًا في الأزمات".
إن تصنيف بايدن البالغ 37% كزعيم حاسم هو الأقل مقارنة بأسلافه الثلاثة في البيت الأبيض: دونالد ترامب (54%)، باراك أوباما (56%) وجورج دبليو بوش (63%).
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