https://arabic.sputniknews.com/20220126/اكتشاف-مخيف-للنساء-اللواتي-تعرضن-للإجهاض-1057204007.html

اكتشاف مخيف للنساء اللواتي تعرضن للإجهاض

اكتشاف مخيف للنساء اللواتي تعرضن للإجهاض

كشفت دراسة جديدة، أن النساء اللواتي تعرضن للإجهاض عرضة للوفاة مبكرا بنسبة 20% مقارنة بغيرهن. 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T14:56+0000

2022-01-26T14:56+0000

2022-01-26T14:56+0000

النساء

الإجهاض

الموت المبكر

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ويعتبر الإجهاض حدثا مدمرا جسديا وعاطفيا للأمهات الحوامل. يحذر الخبراء الآن من اكتشاف مخيف آخر للنساء اللائي يفقدن أطفالهن في الرحم.تشير دراسة حديثة إلى أن النساء اللواتي تعرضن للإجهاض يزيد احتمال تعرضهن للوفاة قبل بلوغهن سن السبعين بنسبة 20%، خاصة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب healthy.walla.ويؤثر الإجهاض على نحو 12 إلى 24% من حالات الحمل المعروفة. تشير الدلائل المهمة إلى أن النساء اللواتي لديهن تاريخ مع الإجهاض لديهن مخاطر أعلى للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2.ومع ذلك، فإن الأدلة التي تربط الإجهاض بخطر الموت المبكر كانت نادرة وغير متسقة.وكانت الدراسة الحالية أيضا قائمة على الملاحظة، لذا لا يمكن لنتائجها تحديد السبب.تظهر النتائج، التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية (British Medical Journal)، أن العلاقة بين الإجهاض والوفاة المبكرة كانت قوية بشكل خاص للأمهات اللاتي أجهضن في سن مبكرة أو النساء اللائي تعرضن للإجهاض المتكرر.دفع هذا الباحثين إلى اقتراح أن الإجهاض يمكن أن يكون "علامة مبكرة على المخاطر الصحية المستقبلية على النساء".كتب المؤلفون: "تشير نتائجنا إلى أن الإجهاض قد يكون علامة مبكرة على المخاطر الصحية المستقبلية لدى النساء، بما في ذلك الوفاة المبكرة. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد كيفية ارتباط الإجهاض بصحة المرأة على المدى الطويل والآليات الكامنة وراء هذه العلاقة".لمزيد من التحقق في هذا الأمر، قام الباحثون بالتحقيق في الصلة بين الإجهاض وخطر الوفاة من جميع الأسباب، فضلا عن خطر الوفاة المبكرة من أسباب محددة.تستند النتائج التي توصلوا إليها إلى بيانات من 101،681 ممرضة في الولايات المتحدة يشاركن في الدراسة الصحية المستمرة الثانية للممرضات.في بداية الدراسة كانت المشاركات في سن الإنجاب وتمت مراقبة حملهن وصحتهن على مدار 24 عاما بين عامي 1993 و2017.قامت النساء بملء استبيانات كل عامين وسُئلن عن حالات الحمل ونتائجها بالإضافة إلى عوامل نمط الحياة والظروف الصحية.وجد الباحثون أن ربع المشاركات كان لديهن حمل واحد على الأقل انتهى بالإجهاض. وأثناء المتابعة، كان هناك 2936 حالة وفاة مبكرة بين النساء، بما في ذلك 1346 حالة وفاة بالسرطان و269 حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.كانت معدلات الوفيات أعلى بالنسبة للنساء اللائي تعرضن لثلاث حالات إجهاض أو أكثر، وللنساء اللائي أبلغن عن أول إجهاض قبل سن 24.بشكل عام، تشير الدراسة إلى أن حالات الإجهاض تزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 19% مقارنة بالنساء اللائي لم يقمن بالإجهاض.يقول الباحثون إن الخطر كان أكبر بالنسبة للنساء اللائي تعرضن للإجهاض المتكرر.

https://arabic.sputniknews.com/20201011/احذريها-أطعمة-شائعة-قد-تسبب-الإجهاض---1046794871.html

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النساء, الإجهاض, الموت المبكر